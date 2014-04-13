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Mac uyumlu fotoğraf uygulaması Lens Blur %90 indirimde

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu fotoğraf uygulaması Lens Blur %90 indirimde
Peng Sung adlı geliştirici tarafından OSX 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için hazırlanan fotoğraf uygulamalarından Lens Blur, artık %90 daha ucuza elde edilebiliyor.

Çekilen fotoğrafları bulanık (Bokeh) hale getirebilen ve bu işlemi özellikle düşük ışıkta çekilmiş bol ışıklı fotoğraf üzerinde çok daha iyi şekilde yapabilen Lens Blur, bünyesinde gerçek lens profilleri barındırıyor ve böylece farklı tiplerde gerçekçi sonuçlar ortaya koyabiliyor. Uygulama hazırlanan içerikleri direkt olarak iPhoto, Aperture, Photoshop ve Lightroom'a aktararak da daha ayrıntılı düzenlemelerin önünü açıyor.

Daha önce 20,99 TL fiyat etiketiyle satılan Lens Blur, an itibariyle buradan 1,99 TL'ye elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id799349027?mt=12 Yorum Yaz
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