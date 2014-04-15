Mac uyumlu kayıt uygulaması App Magic ücretsiz yapıldı

Vlad Alexa tarafından OSX 10.8 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan kayıt uygulaması App Magic, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.





Oldukça modern arayüzüyle kişilerin sistemlerinde yüklü olan uygulamaları ne kadar süre boyunca kullandığını görmesi için geliştirilen ve bu doğrultuda grafiksel sonuçlar sağlayabilen App Magic, yüklü bütün uygulamaları algılayabiliyor ve özel olarak aylık bilgi sağlayabiliyor.





Verimlilik noktasında faydalı özellikler sunan App Magic, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id541991732?mt=12