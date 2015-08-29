Mac uyumlu pdf Paginate artık ücretsiz

Francis Wildman tarafından OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan pdf Paginat, kısa tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.

Oldukça basit bir arayüzle kaşımıza çıkan pdf Paginat, temel olarak içerisine atılan PDF dosyalarına sayfa numarası ekleme noktasında görev yapıyor. Bu sayede olası kargaşaların önüne geçen uygulama, ayrı olarak satılan Pro sürümünde ise font tipi, rengi ve konumunu da değiştirebiliyor.

Daha önce 3$'a satılan pdf Paginat uygulamasına an itibariyle aşağıdan ücretsiz ulaşabilirsiniz.