Mac uyumlu sağlık ve fitness uygulaması iMuscle 2 güncellendi

Apple'ın beğenilen Mac bilgisayar sistemleri için 3D4Medical.com adlı geliştirici tarafından hazırlanan sağlık ve fitness uygulaması iMuscle 2, yeni geliştirmeler ve destekler ile 3.9 sürümüne güncellendi.

İçerisinde yer alan 650'den fazla üç boyutlu animasyon ile oldukça başarılı bir kullanıcı ara yüzüyle gelen iMuscle 2, 50 hazır fitness programı ile kişilere yardımcı olabiliyor ve bölgeye özel çalışma imkanı sunuyor. Hazırlanan listeleri e-posta üzerinde paylaşabilen iMuscle 2, aynı zamanda iCloud üzerinden de senkronizasyon yapabiliyor. Yayınlanan 3.9 sürümüyle ise Apple'ın yeni OSX 10.9 işletim sistemine destek vermeye başlayan uygulama, yeni grafiksel giriş seçenekleri, ağırlık tercihleri, çalışma geçmişi geliştirmeleri, geliştirilmiş filtreler ve birçok hata düzeltimi ile eskiye oranla daha iyi bir deneyim vaat ediyor.

8,99 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen iMuscle 2 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id580090604?mt=12