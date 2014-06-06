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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac uyumlu seçim uygulaması PopClip indirime girdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu seçim uygulaması PopClip indirime girdi
Pilotmoon Software tarafından OS X 10.6.8 sonrası 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için geliştirilen PopClip, artık daha ucuza elde edilebiliyor.

Mac sistemlere iOS benzeri seçim yapısı getiren PopClip, kişilerin herhangi bir metni seçtiği zaman ortaya çıkıyor ve buradan sıradan kopyala yapıştır yanında farklı eklentilerle Evernote ya da e-posta temelli paylaşım yapabiliyor. Direkt olarak metin üzerinde sözlük de sunan uygulama, 10 farklı eklenti desteğini de bünyesinde barındırıyor.

Daha önce 10,49 TL'ye satılan PopClip, an itibariyle buradan 1,99 TL'ye elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id445189367?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BBB 5 yıl
Bu program bildiğiniz Kopyala-Yapıştır işleminden çok daha fazlasını yapıyor.Şöyleki "Notlara" bir şeyler eklemek istediğinizde "metni seç , cmd-c, "Notları" aç, Ekleyi tıkla , cmd-v" yerine "Metni seç ,Notlar ı tıkla" daha bir çok eklenti mevcut ,100 den fazla.
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semih4444 5 yıl
Şöyle bir uygulama windows'a yok arkadaş macden windows'a geçtiğimde en çok aradığım uygulamaydı bulamamıştım şimdi haberi görünce hüzünlendim :)
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Guest-1A72C1774 5 yıl semih4444
semih4444
Şöyle bir uygulama windows'a yok arkadaş macden windows'a geçtiğimde en çok aradığım uygulamaydı bulamamıştım şimdi haberi görünce hüzünlendim :)

mac den Windows a neden geçtin
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Guest-1A72C1774 5 yıl
Metin seçmenin de uygulaması mi varmış hem de pparayla yuhh
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