Mac uyumlu seçim uygulaması PopClip indirime girdi

Pilotmoon Software tarafından OS X 10.6.8 sonrası 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için geliştirilen PopClip, artık daha ucuza elde edilebiliyor.





Mac sistemlere iOS benzeri seçim yapısı getiren PopClip, kişilerin herhangi bir metni seçtiği zaman ortaya çıkıyor ve buradan sıradan kopyala yapıştır yanında farklı eklentilerle Evernote ya da e-posta temelli paylaşım yapabiliyor. Direkt olarak metin üzerinde sözlük de sunan uygulama, 10 farklı eklenti desteğini de bünyesinde barındırıyor.





Daha önce 10,49 TL'ye satılan PopClip, an itibariyle buradan 1,99 TL'ye elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id445189367?mt=12