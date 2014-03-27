Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac uyumlu şifre uygulaması 1Password %50 indirimde

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
240
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac uyumlu şifre uygulaması 1Password %50 indirimde
Güçlü şifre ve güvenlik uygulamalarından 1Password'un OSX versiyonu, Macworld/iWorld 2014 kapsamında kısa bir süre için %50 indirimde.

AgileBits tarafından geliştirilen 1Password uygulaması, kullanıcıların tüm şifrelerini tek bir merkez üzerinde güvenli şekilde saklamasına imkan sağlıyor ve güçlü 256-bit AES şifreleme standardını kullanıyor. İnternet tarayıcısı üzerinden otomatik olarak şifre girme gibi faydalı bir özelliği bünyesinde barındıran uygulama, kullanışlı bir ara yüz ile geliyor. İstenilen zorlukta şifreler üretebilen 1Password, otomatik kitleme özelliğiyle bilgisayarlar çalınsa dahi koruma yapabiliyor, yüklendiği sistemlerin üst barından çalışma gösteriyor ve birçok diğer popüler platformda da aktif olarak yer alıyor.

Daha önce 89,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen 1Password uygulamasına an itibariyle buradan 44,99 TL'ye ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id443987910?mt=12 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Nvidia GeForce GTX Titan Z ve AMD FirePro W9100'ü değerlendiriyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
XBOX SCARLETT- ANA KONU - HOLIDAY
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
X-Men: Dark Phoenix, gişede tarihi
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim