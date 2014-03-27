Mac uyumlu şifre uygulaması 1Password %50 indirimde

Güçlü şifre ve güvenlik uygulamalarından 1Password'un OSX versiyonu, Macworld/iWorld 2014 kapsamında kısa bir süre için %50 indirimde.





AgileBits tarafından geliştirilen 1Password uygulaması, kullanıcıların tüm şifrelerini tek bir merkez üzerinde güvenli şekilde saklamasına imkan sağlıyor ve güçlü 256-bit AES şifreleme standardını kullanıyor. İnternet tarayıcısı üzerinden otomatik olarak şifre girme gibi faydalı bir özelliği bünyesinde barındıran uygulama, kullanışlı bir ara yüz ile geliyor. İstenilen zorlukta şifreler üretebilen 1Password, otomatik kitleme özelliğiyle bilgisayarlar çalınsa dahi koruma yapabiliyor, yüklendiği sistemlerin üst barından çalışma gösteriyor ve birçok diğer popüler platformda da aktif olarak yer alıyor.





Daha önce 89,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen 1Password uygulamasına an itibariyle buradan 44,99 TL'ye ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id443987910?mt=12