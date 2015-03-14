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Mac uyumlu şifre uygulaması 1Password da indirime girdi

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu şifre uygulaması 1Password da indirime girdi
Güçlü şifre ve güvenlik uygulamalarından 1Password'un OSX versiyonu ufak da olsa yeni bir indirim aldı.

AgileBits tarafından geliştirilen 1Password uygulaması, kullanıcıların tüm şifrelerini tek bir merkez üzerinde güvenli şekilde saklamasına imkan sağlıyor ve güçlü 256-bit AES şifreleme standardını kullanıyor. İnternet tarayıcısı üzerinden otomatik olarak şifre girme gibi faydalı bir özelliği bünyesinde barındıran uygulama, kullanışlı bir ara yüz ile geliyor. İstenilen zorlukta şifreler üretebilen 1Password, otomatik kitleme özelliğiyle bilgisayarlar çalınsa dahi koruma yapabiliyor, yüklendiği sistemlerin üst barından çalışma gösteriyor ve birçok diğer popüler platformda da aktif olarak yer alıyor. Yayınlanan yeni sürümüyle bünyesine Watchtower entegrasyonu eklenen uygulama, böylece ziyaret edilen internet sitelerini güvenlik açısından inceliyor ve kötü durumlar hakkında bilgiler verebiliyor. Aktif edildiği zaman tehlikeli siteler hakkında hazırlanan veri tabanını indiren 1Password, birçok hatadan da kurtuluyor.

Daha önce104 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen 1Password uygulamasına an itibariyle buradan 73,99 TL fiyat etiketiyle ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id443987910?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Pahalı olunca daha mı güvenli oluyor ki? Enteresan doğrusu.
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Vatov 4 yıl
Para verip verdiğim paradan pişman olmadığım uygulamaların başında geliyor. Parasını sonuna kadar hakediyor.
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ajdarvevo 4 yıl
Çok pahalı
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ugur@ 4 yıl
Bunun Apple içinde gelen KeyChain den farkı nedir ? 74 tl bu tarz bir program için çok pahalı
.
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