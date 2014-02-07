Mac uyumlu yeni dosya transfer uygulaması: Files United

OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan en yeni uygulamalardan Files United, OSX ile iOS arasında hızlı dosya aktarımı sunabiliyor.

Zuhanden adlı geliştiriciden çıkan Mac uygulaması Files United, iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlara yüklenen özel iOS uygulaması ile iki farklı platform arasında sürükle bırak mantığıyla veri aktarımı yapılmasına imkan tanıyor. Büyük dosyalarda dahi yüksek aktarım hızı ortaya koyabildiği söylenen uygulama, herhangi bir bulut tabanlı çalışma göstermiyor, üyelik istemiyor ve Mac dosyaların iOS cihazlar üzerinden erişimine de izin verebiliyor.

Kullanışlı bir yapı ortaya koyan Files United uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. Ayn şekilde ücretsiz sunulan iOS uygulaması ise burada yer alıyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id799475888?mt=12