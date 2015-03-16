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Mac'e özel görüntü yakalama uygulaması Sceenshots yeniden ücretsiz

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac'e özel görüntü yakalama uygulaması Sceenshots yeniden ücretsiz
 
Jiulong Zhao adlı geliştirici tarafından OSX 10.7 üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için hazırlanan Sceenshots uygulaması, uzun bir aradan sonra yeniden ücretsiz yapıldı.

Mac sistemlerin dahili ekran yakalama özelliği oldukça kullanışsız bulunan ve bu nedenle hazırlanan Sceenshots, sistemlerin üst barında çalışma gösteriyor ve temel olarak girilen özel kısayoldan açık olan bütün pencerelerin fotoğrafını çekebiliyor. Bu sayede toplu bir çözüm sunarak büyük zaman kazancı sağlayabilen uygulama, belirtildiği kadarıyla 29 pencereye kadar sorunsuz çalışabiliyor.

Daha önce 10,49$ fiyat etiketiyle satılan Sceenshots uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id596575437?mt=12 Yorum Yaz
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mafaky 4 yıl
Artık yeniden ÜCRETLİ, maalesef!...
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