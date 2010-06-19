Mach Xtreme, 2GB ve 4GB kapasiteli DDR3 SO-DIMM bellek modüllerini tanıttı

Yakın zamanda ülkemiz pazarına da adım atan Tayvan merkezli bellek üreticisi Mach Xtreme, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yüksek kapasiteli SO-DIMM belleklerini duyurdu. Intel ve AMD platformunu kullanan hem standart hem de ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan DDR3 bellekler, 2GB ve 4GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyor. 1333MHz'de çalışan ve 1.5v geriliminde CL9 zamanlamalarıyla görev yapan bellek modülleri, ömür boyu garanti ile sunuluyorlar.

Bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen yeni modüllerden 2GB kapasiteli model 63$, 4GB kapasiteli model ise 151$ seviyesindeki etiket fiyatıyla gelecek.