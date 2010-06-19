Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mach Xtreme, 2GB ve 4GB kapasiteli DDR3 SO-DIMM bellek modüllerini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,8b
1
2
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yakın zamanda ülkemiz pazarına da adım atan Tayvan merkezli bellek üreticisi Mach Xtreme, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yüksek kapasiteli SO-DIMM belleklerini duyurdu. Intel ve AMD platformunu kullanan hem standart hem de ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan DDR3 bellekler, 2GB ve 4GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyor. 1333MHz'de çalışan ve 1.5v geriliminde CL9 zamanlamalarıyla görev yapan bellek modülleri, ömür boyu garanti ile sunuluyorlar.

Bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen yeni modüllerden 2GB kapasiteli model 63$, 4GB kapasiteli model ise 151$ seviyesindeki etiket fiyatıyla gelecek.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
DDR3 için aslında o kadarda kötü değil fiyatlar.. ama son bir iki yıla göre fiyatlar ikiye katlandı, orası başka.. (DDR2lerde özellikle)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 9 yıl
2Gb 63$, semerini de yesinler bari. 1 buçuk sene önce ram ihtiyacımı gidermiştim, yoksa bunların eline kaptırmıştık yakayı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim