Trump’tan çip üreticilerine tehdit: ABD’ye gelmezseniz yüzde 100 vergi!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, yarı iletken sektörüne yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, çip ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi getirmeyi planladığını duyurdu ancak bu ağır yükümlülükten muaf olacak bir grup da tanımladı: ABD’de üretim yapan veya yapma sözü veren şirketler.

ABD’de üretim yapma çağrısı

Trump’ın açıklamaları, Apple’ın ABD’ye 100 milyar dolarlık yeni yatırım yapacağını duyurmasıyla eş zamanlı olarak geldi. Trump, ABD'de üretim yapma taahhüdünde bulunan Apple gibi şirketler için “herhangi bir ücret alınmayacağını” söyledi. Ancak verdiği sözleri yerine getirmeyenlere de uyarıda bulundu: “Eğer bir nedenden dolayı inşa edeceğinizi söyleyip inşa etmezseniz, geri dönüp bunu hesaplarız, birikir ve daha sonra sizden tahsil ederiz, ödemek zorundasınız”

iPhone’un kalbi artık ABD’de atacak: Apple’dan dev üretim hamlesi 12 sa. önce eklendi

Henüz resmi bir gümrük tarifesi duyurusu yapılmış değil. Ancak Trump’ın sözleri, ABD'nin onlarca ticaret ortağına yönelik yüzde 10 ila 50 arasında değişen gümrük vergilerinin devreye girmesinden hemen önce geldi. Bilindiği üzere Türkiye’ye de yüzde 15 gümrük vergisi uygulandı.

Bu ay karar verilecek

Tam Boyutta Gör Yarı iletkenler ve diğer ileri teknoloji ürünlerine yönelik vergiler, ulusal güvenlik soruşturmaları kapsamında inceleniyor ve nihai kararın Ağustos ortasında açıklanması bekleniyor.

Trump’ın açıklamaları küresel çapta da hemen yankı uyandırdı. Güney Kore, Samsung ve SK Hynix gibi dev üreticilerin yüzde 100 vergiden muaf tutulacağını duyurdu. Her iki şirket de ABD’ye büyük yatırımlar yaptı. Öte yandan Filipinler ve Malezya gibi çipe bağımlı ekonomiler için bu plan yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Güçlü olanlar yaşayacak

Trump’ın hamlesi, üretim kapasitesi olan büyük şirketlerin lehine işliyor. TSMC, halihazırda ABD’de fabrika yatırımlarına sahip olduğu için etkilenmeyecek firmalar arasında gösteriliyor. Nvidia da ABD içinde milyarlarca dolarlık yatırım planlıyor.

Ekonomist Brian Jacobsen durumu şöyle özetliyor: “Amerika'da üretim yapabilecek kadar büyük ve nakit zengini şirketler en çok fayda sağlayacak. Bu, en büyüğün hayatta kaldığı bir durum” dedi.

Öte yandan Avrupa Birliği, ABD ile çipleri de kapsayan sabit yüzde 15’lik bir gümrük tarifesi konusunda anlaşma sağladı. Japonya da ABD’den, diğer ülkelerden daha kötü bir tarife oranı uygulanmayacağına dair güvence aldı. Ancak SMIC ve Huawei gibi Çinli üreticiler için muafiyet ihtimali çok düşük.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Trump’tan çip üreticilerine: ABD’ye gelmezseniz yüzde 100 vergi!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: