Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Trump’tan çip üreticilerine tehdit: ABD’ye gelmezseniz yüzde 100 vergi!

    Trump, ABD dışında üretim yapan çip şirketlerini yüzde 100 vergiyle tehdit etti. Trump, yaptığı açıklamada ABD’ye yatırım yapan ve burada üretim yapanların muaf olacağının altını çizdi.

    Trump’tan çip üreticilerine: ABD’ye gelmezseniz yüzde 100 vergi! Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump, yarı iletken sektörüne yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, çip ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi getirmeyi planladığını duyurdu ancak bu ağır yükümlülükten muaf olacak bir grup da tanımladı: ABD’de üretim yapan veya yapma sözü veren şirketler.

    ABD’de üretim yapma çağrısı

    Trump’ın açıklamaları, Apple’ın ABD’ye 100 milyar dolarlık yeni yatırım yapacağını duyurmasıyla eş zamanlı olarak geldi. Trump, ABD'de üretim yapma taahhüdünde bulunan Apple gibi şirketler için “herhangi bir ücret alınmayacağını” söyledi. Ancak verdiği sözleri yerine getirmeyenlere de uyarıda bulundu: “Eğer bir nedenden dolayı inşa edeceğinizi söyleyip inşa etmezseniz, geri dönüp bunu hesaplarız, birikir ve daha sonra sizden tahsil ederiz, ödemek zorundasınız”

    Henüz resmi bir gümrük tarifesi duyurusu yapılmış değil. Ancak Trump’ın sözleri, ABD'nin onlarca ticaret ortağına yönelik yüzde 10 ila 50 arasında değişen gümrük vergilerinin devreye girmesinden hemen önce geldi. Bilindiği üzere Türkiye’ye de yüzde 15 gümrük vergisi uygulandı.

    Bu ay karar verilecek

    Trump’tan çip üreticilerine: ABD’ye gelmezseniz yüzde 100 vergi! Tam Boyutta Gör
    Yarı iletkenler ve diğer ileri teknoloji ürünlerine yönelik vergiler, ulusal güvenlik soruşturmaları kapsamında inceleniyor ve nihai kararın Ağustos ortasında açıklanması bekleniyor.

    Trump’ın açıklamaları küresel çapta da hemen yankı uyandırdı. Güney Kore, Samsung ve SK Hynix gibi dev üreticilerin yüzde 100 vergiden muaf tutulacağını duyurdu. Her iki şirket de ABD’ye büyük yatırımlar yaptı. Öte yandan Filipinler ve Malezya gibi çipe bağımlı ekonomiler için bu plan yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

    Güçlü olanlar yaşayacak

    Trump’ın hamlesi, üretim kapasitesi olan büyük şirketlerin lehine işliyor. TSMC, halihazırda ABD’de fabrika yatırımlarına sahip olduğu için etkilenmeyecek firmalar arasında gösteriliyor. Nvidia da ABD içinde milyarlarca dolarlık yatırım planlıyor.

    Ekonomist Brian Jacobsen durumu şöyle özetliyor: “Amerika'da üretim yapabilecek kadar büyük ve nakit zengini şirketler en çok fayda sağlayacak. Bu, en büyüğün hayatta kaldığı bir durum” dedi.

    Öte yandan Avrupa Birliği, ABD ile çipleri de kapsayan sabit yüzde 15’lik bir gümrük tarifesi konusunda anlaşma sağladı. Japonya da ABD’den, diğer ülkelerden daha kötü bir tarife oranı uygulanmayacağına dair güvence aldı. Ancak SMIC ve Huawei gibi Çinli üreticiler için muafiyet ihtimali çok düşük.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    intel iris xe graphics mantar yama uydudan canlı görüntü nasıl izlenir itü ziyaretçi girişi saatleri penceresiz banyo havalandirma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3530
    Dell Inspiron 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum