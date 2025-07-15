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    DDR5 hız rekoru yenilendi: G.Skill 12.872 MT/s'ye ulaştı

    DDR5 belleklerde hız sınırı bir kez daha aşıldı. G.Skill Trident Z5, Fransız hız aşırtmacı bl4ckdot'un elinde 12.872 MT/s ile yeni dünya rekoruna imza attı. İşte detaylar...

    DDR5 hız rekoru yenilendi: G.Skill 12.872 MT/s'ye ulaştı Tam Boyutta Gör
    DDR5 RAM standardında hız aşırtma rekorları kırılmaya devam ediyor. Son olarak Fransız hız aşırtma uzmanı bl4ckdot, G.Skill Trident Z5 modülüyle 12.872 MT/s seviyesine ulaşarak dünya rekorunu bir kez daha değiştirdi. Yeni rekor, kısa süre önce kaydedilen 12.774 MT/s'lik değerin üzerine çıktı.

    G.Skill 12.872 MT/s'ye ulaştı

    G.Skill tarafından resmi olarak doğrulanan rekor, ASUS ROG Maximus Z890 Apex anakart ve Intel Core Ultra 9 285K işlemciyle gerçekleştirildi. Sistemde kullanılan 24 GB'lık Trident Z5 DDR5 bellek modülü, yüksek performanslı SK hynix IC'leri temel alıyor. Yoğun sıvı nitrojen (LN2) soğutmasıyla yapılan testte, bellek frekansı 12.872 MT/s'ye çıkarıldı. Bu hızdaki zamanlama değerleri ise 68-127-127-127 olarak kaydedildi.

    DDR5 hız rekoru yenilendi: G.Skill 12.872 MT/s'ye ulaştı Tam Boyutta Gör
    Bu arada bl4ckdot, daha önce de çeşitli DDR5 rekorlarına imza atmış ve Computex 2025 dönemi öncesi ve sonrası pek çok deneme gerçekleştirmişti. Aynı zamanda G.SKILL OC World Cup 2025 elemelerinde yer alan isimlerden biri olan tecrübeli hız aşırtmacı, bu alandaki en rekabetçi figürlerden biri konumunda.

    Yeni rekorun ne kadar süre geçerli kalacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak G.Skill, Splave ve saltycroissant gibi isimlerin de yarışta olması DDR5 sahnesinde daha fazlasının yolda olduğunu kanıtlar nitelikte. 

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