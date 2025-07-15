DDR5 hız rekoru yenilendi: G.Skill 12.872 MT/s'ye ulaştı

G.Skill 12.872 MT/s'ye ulaştı
G.Skill tarafından resmi olarak doğrulanan rekor, ASUS ROG Maximus Z890 Apex anakart ve Intel Core Ultra 9 285K işlemciyle gerçekleştirildi. Sistemde kullanılan 24 GB'lık Trident Z5 DDR5 bellek modülü, yüksek performanslı SK hynix IC'leri temel alıyor. Yoğun sıvı nitrojen (LN2) soğutmasıyla yapılan testte, bellek frekansı 12.872 MT/s'ye çıkarıldı. Bu hızdaki zamanlama değerleri ise 68-127-127-127 olarak kaydedildi.
Yeni rekorun ne kadar süre geçerli kalacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak G.Skill, Splave ve saltycroissant gibi isimlerin de yarışta olması DDR5 sahnesinde daha fazlasının yolda olduğunu kanıtlar nitelikte.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: