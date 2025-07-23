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    DDR6 bellekler için testler başladı: Hızlar iki katına çıkacak

    DDR6 standardı için yol haritası netleşti. 2027 yılında 17.600 MT/s hızlara ulaşacak yeni bellekler, CAMM2 formu ve 4x24-bit yapısıyla performans sınırlarını zorluyor.

    DDR6 bellekler için testler başladı: Hızlar iki katına çıkacak Tam Boyutta Gör
    Günümüzde en güncel DDR5 bellekler halen beklenen paya ulaşabilmiş değil ve DDR4 standardı halen kullanılmaya devam ediyor. Ancak DDR6 başta olmak üzere daha ötesi için çalışmalar aktif olarak devam ediyor. Son olarak DDR6 standardı için prototip ve test süreci resmi olarak başladı. Samsung, Micron ve SK Hynix'in liderlik ettiği geçiş sürecinde hız çıtası 17.600 MT/s'ye çıkıyor.

    DDR6, 2027'de geliyor

    Asya pazarından gelen bilgilere göre DDR6 standardı için hazırlıklar artık son aşamaya ulaştı. Samsung, Micron ve SK Hynix gibi büyük üreticiler, DDR6 bellek modüllerini prototip aşamasından çıkararak yoğun test süreçlerine geçti. Bu süreçte, belleklerin 2026 yılı itibarıyla doğrulama sürecine girmesi, 2027 yılında ise sunucu platformlarında kullanıma sunulması planlanıyor.

    Yeni mimariyle birlikte, DDR6 belleklerde ilk aşamada 8.800 MT/s giriş hızı hedefleniyor. Ancak bu rakamın kısa sürede 17.600 MT/s’ye kadar çıkarılması bekleniyor. Böylelikle mevcut DDR5 belleklerin neredeyse iki katı bir performans elde edilecek. Söz konusu artış, DDR6'nın 4x24-bit alt kanal mimarisine geçiş yapmasıyla mümkün olacak. Bu yapı, DDR5'in 2x32-bit kanal mimarisine kıyasla sinyal bütünlüğü açısından daha fazla mühendislik gerektiriyor.

    Bu arada yeni nesil hızlar klasik DIMM formlarında bazı fiziksel sınırlamalara takılırken, bellek üreticileri bu sorunu CAMM2 standardı ile aşmayı hedefliyor. İlk olarak sunucu tarafında benimsenmesi beklenen CAMM2 standardının, üretim kapasitesi arttıkça yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlara da ulaşması bekleniyor.

    Daha önce olduğu gibi yüksek üretim maliyetleri nedeniyle DDR6 belleklerin ilk etapta yalnızca büyük veri merkezleri ve AI araştırma kuruluşları tarafından kullanılacağı tahmin ediliyor. Yine de 2027 yılı itibarıyla, CAMM2 tabanlı DDR6 belleklerin hem sunucular hem de yüksek hızlı masaüstü sistemlerde yeni standart haline geldiğini görebiliriz.

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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

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    Paetzold 1 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 6 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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