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Tam Boyutta Gör Tüketici pazarında yaşanan durgunluk ve talep sorunları, DRAM üreticilerini etkilemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi 2013 yılından bu yana piyasada bulunan çok sayıda DDR4 uyumlu sistem hâlâ aktif olarak kullanılıyor. Son olarak mevcut DDR4 talebi Samsung ve SK Hynix'in planlarını bozdu. DRAM üretimi devam edecek.

DDR4 talebi planları bozdu: Üreticiler çıkışı erteledi

Kaçıranlar için DDR4 bellekler, yaklaşık 11 yıldır hayatımızda ve bu süreçte DDR3 bellek üretimi neredeyse durdu. Bu aşamada DDR4'ün de aynı kaderi paylaşması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Samsung ve SK Hynix, DDR4 belleklerin üretimini planlandığı gibi sonlandırmak yerine, artan talep karşısında bu süreci askıya aldı. Digitimes’ın haberine göre, iki büyük üretici DDR5 fiyatlarının açık şekilde DDR4'ün altına düşmesini beklemeden DDR4'ü terk etme konusunda aceleci davranmak istemiyor. Bu durum, yakın dönemde yaşanan DDR4 fiyat artışlarını ve sınırlı stokların yol açtığı arz dalgalanmalarını da açıklıyor olabilir.

Bir ilk yaşanıyor: DDR4 RAM fiyatları DDR5’i geçmeye başladı 2 hf. önce eklendi

Hatırlayacak olursak yakın tarihte TrendForce, bazı DDR4 kitlerinde fiyatların yüzde 40'a kadar yükseldiğini bildirdi. Samsung ve SK hynix’in 3200 MHz 16 Gb DDR4 modüllerinin ortalama fiyatı DRAMeXchange üzerinden 12,5 dolara kadar yükseldi, yüksek fiyatlar ise 24 dolara kadar çıktı. Buna karşılık, DDR5’in 4800/5600 MHz 2x8G modülleri ortalama 6 dolar civarında seyrediyor.

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DDR4 talebi planları bozdu: Üreticiler çıkışı erteledi

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