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Magellan, GPS tabanlı Switch ve Switch Up saatlerini sporcular için satışa sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uydu tabanlı konumlama sistemleri konusunda uzman firmalardan birisi olan Magellan, son dönemin yükselen trendi olan fitness takip cihazları pazarında tecrübesini kullanarak iddialı olmaya çalışacak. Magellan bu amaçla iki yeni GPS tabanlı saatini, Switch ve Switch Up'ı resmi olarak tanıttı.

Her iki model de 1.26 inçlik ekrana sahip. Modellerin sahip olduğu 3-5 metreye kadar ölçüm yapabilen hassas GPS alıcısı sayesinde sporcular mesafe, hız ve irtifa gibi bilgileri izleyebiliyor, kaydedebiliyor. Saatler, uyumlu cihazlar arasında kablosuz veri alışverişine imkan veren ANT+ tekbolojisi ile nabız ölçer, bisiklet sensörü veya güç ölçer gibi cihazlardan da performans verilerini alabiliyor. 8 saatlik kullanım sunan şarj edebilir batarya ile 60 saatlik performans verisi depolanabiliyor.

Farklı olarak Switch modeli 50 metreye kadar su basıncına dayanıklı. Yüzücüler ve özellikle Demir Adam müsabakalarına katılanlar için güzel bir alternatif olabilir. Swtich Up ise titreşimli bir uyarı sistemi ve çok amaçlı taşıma bandı sunuyor. Switch modeli 250$ veya nabız ölçer dahil 300$ olarak, Switch Up modeli ise 300$ veya nabız ölçer dahil 350$ olarak satışa sunulacak. Piyasaya çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

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face1tr 7 yıl
bu mobil cihazlardaki şebeke üzerinen konumlandırma yapanlardan değil, gerçek GPS! ve boyut ve bekleme süreleri çok çok iyi. fiyata pahalı demeden önce macellan ya da garmin in GPS ürünlerinin fiyatlarına bakın.
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DH Misafiri 7 yıl
bunun gps siz versiyonunu roman abramovic abimiz kullaniyor hemde 130 dolares. tipide 10 numero.
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arel.gr 7 yıl
kaucuk kayis eskiyince,tahribat sonrasi yedegi olcakmi ve kac paraya ?
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Stygián 7 yıl
Kafadan 500$ demiştim ama daha düşündüğümden ucuz çıktı..
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4Crumby 7 yıl
Ya anlamiyorum ozellikleri guzel olan seyleri illa tipsiz yapmak zorundalar mi ?
Zencilerin sattiği saatler bile daha tipli :D
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E_Aydin35 7 yıl
Küçükken hep kolumda böyle sattlerle maceradan maceraya koştuğumu hayal ederdim..:)50 metreye kadar su basıncına dayanıklı,ölçüm yapabileme ve daha çok özeliik çok iyi fiyat değerlendirmesine gelince bir şey söyliyemiyicem ama o lüx milyarlık saatler yerine bunu alırım daha iyi. :)
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