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Magellan'dan RoadMate 1700 ve 9055 için kablosuz destek kamerası

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Shady
Haber Editörü
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Magella'nın navigasyon cihazları artık sadece haritayı değil, satışa sunulan yeni Wireless Back-Up Camera ile sürücülerin aracın arkasını da anında görmesini sağlıyor.

Firmanın RoadMate 1700 ve RoadMate 9055 GPS model navigasyon cihazlarıyla uyumlu olan kablosuz kameranın görevine hazır hale gelmesi için aracın arka plakasının üzerine yerleştirilmesi yetiyor. Sürücü aracı geri vitese aldığı an kamera aktif hale geliyor ve aracın arkasında kaydettiği görüntüyü ara elemanlar (verici ve kablosuz alıcı) ile anında navigasyon cihazına aktarıyor. Navigasyon cihazı da bu görüntüyü ekranında görüntüleyere özellikle uzun araç kullanan sürücünün geri gelirken işini kolaylaştırıyor ve güvenliği artıyor.

120 derecelik geniş görüş açısına sahip olan kamera, toza ve suya karşı dayanıklı olan kameranın vericisi, aracın bagajında konumdandırılırken; kamera yaklaşık 18 metreye kadar görüntü aktarabiliyor ve dikey konumu 45 dereceye kadar ayarlanabiliyor.

Başta Amazon.com olmak üzere çeşitli satış kanalları aracılığıyla raflardaki yerini alan kamera setinin (kamera, alıcı, kablosuz verici, güç adaptörü) fiyatı 150 dolar olarak belirlenirken; ilgili navigasyon cihazlarının kamerayla uyumlu hale gelmesi için yazılıma ihtiyaç duyduğunu belirtelim.


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semih37 8 yıl
fiyatı iyi bence tr ye gelmesi yakındır bu tip cihazların ama fiyat değişir herhalde
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xxxjokerxxx 8 yıl
Türkiye'mde 150 dolardan satılmaz zannerdersem
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