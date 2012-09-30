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Maingear'dan Alpha 24 Super Stock dokunmatik ekranlı hepsi-bir-arada PC

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Ödüllü kişiselleştirilmiş bilgisayar ürünleriyle tanıdığımız Maingear, dokunmatik ekrana sahip Alpha 24 Super Stock hepsi-bir-arada PC modelini tanıttı. Model yükseltilebilir bileşenleriyle de dikkat çekiyor.

Modelde 3.4GHz saat hızında çalışan Ivy Bridge tabanlı Intel Core i3 3240 işlemci yer alıyor. Grafik tarafında Nvidia GeForce GTX 650 grafik birimine yer veriliyor. RAM miktarı ise 1333MHz saat hızında 8GB DDR3. İstenirse işlemci Intel Core i7 3770K modeline, grafik birimi Nvidia GeForce GTX 680 modeline ve RAM de 16GB'a yükseltilebiliyor.

24 inçlik Full HD çözünürlükte dokunmatik ekran, NVIDIA Optimus teknolojisi, 256GB'a kadar Crucial M4 mSATA SSD, 3TB'a kadar HDD, DVD sürücü, opsiyonel Blu-ray, WiFi, Bluetooth, Windows 7 Home Premium 64 bit, 2 mini PCIe ve 1 PCIe x16 girişi, USB 2.0, HDMI, kart okuyucu şeklinde diğer özellikleri saymak mümkün.
Ayrıca HDMI bağlantısı ile XBOX 360, PlayStation 3 veya diğer cihazları bağlayarak Full HD çözünürlüğün keyfini çıkarabilirsiniz.

Model 1349$ başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuş durumda.

http://www.maingear.com/custom/desktops/alpha24/ Yorum Yaz
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Python 7 yıl
Sonuçta normal bilgisayar bileşenleri var,aynı kasa yapısında notebooktan bozma mobil işlemcileri gpuları kullanan birsürü üretici varken çok iyi bence
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Amedra 7 yıl
Kasa bu galiba. :))
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JoeyBane 7 yıl
Bu sisteme GTX 650 pek olmamış. 660 olaydı eyiydi. Fiyatı cazibeli;)
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CnZ 7 yıl JoeyBane
Mr.Joey

Bu sisteme GTX 650 pek olmamış. 660 olaydı eyiydi. Fiyatı cazibeli;)

haberi okusaydınız ekran kartı modelinin gtx680'e kadar yükseltilebildiğini görürdünüz.

hatta benim düşüncem böyle bir bilgisayara gtx650'den fazlasının gereksiz olduğu yönünde.
işlem gücü yüksek bir multimedya, ofis ve internet bilgisayarı olarak dizayn edilmiş bir sistem bu.
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Biyturs_OnSr 7 yıl JoeyBane
Mr.Joey

Bu sisteme GTX 650 pek olmamış. 660 olaydı eyiydi. Fiyatı cazibeli;)

Fiyatı bence uygun. Performan bilgisayarı isteyenler 1400 küsür dolar ile ne alabileceklerini bilir zaten. Ama 660 olsaydı tabiki çok daha uzun ömürlü bir bilgisayar olurdu.
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burakahmet19 7 yıl
oha for
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