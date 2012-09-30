Maingear'dan Alpha 24 Super Stock dokunmatik ekranlı hepsi-bir-arada PC

Ödüllü kişiselleştirilmiş bilgisayar ürünleriyle tanıdığımız Maingear, dokunmatik ekrana sahip Alpha 24 Super Stock hepsi-bir-arada PC modelini tanıttı. Model yükseltilebilir bileşenleriyle de dikkat çekiyor.





Modelde 3.4GHz saat hızında çalışan Ivy Bridge tabanlı Intel Core i3 3240 işlemci yer alıyor. Grafik tarafında Nvidia GeForce GTX 650 grafik birimine yer veriliyor. RAM miktarı ise 1333MHz saat hızında 8GB DDR3. İstenirse işlemci Intel Core i7 3770K modeline, grafik birimi Nvidia GeForce GTX 680 modeline ve RAM de 16GB'a yükseltilebiliyor.





24 inçlik Full HD çözünürlükte dokunmatik ekran, NVIDIA Optimus teknolojisi, 256GB'a kadar Crucial M4 mSATA SSD, 3TB'a kadar HDD, DVD sürücü, opsiyonel Blu-ray, WiFi, Bluetooth, Windows 7 Home Premium 64 bit, 2 mini PCIe ve 1 PCIe x16 girişi, USB 2.0, HDMI, kart okuyucu şeklinde diğer özellikleri saymak mümkün.

Ayrıca HDMI bağlantısı ile XBOX 360, PlayStation 3 veya diğer cihazları bağlayarak Full HD çözünürlüğün keyfini çıkarabilirsiniz.





Model 1349$ başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuş durumda.