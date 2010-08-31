Manli, GeForce GTS 450 modelini gösterdi

Nvidia'nın 13 Eylül'de duyurmaya hazırlandığı GeForce GTS 450 modeli için üreticilerin hazırlık çalışmaları görünmeye başladı. Çin merkezli donanım üreticilerinden Manli, GeForce GTS 450 modeline ait bilgileri, resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 kodlu grafik yongasından güç alan yeni ekran kartı, hem tasarım hem de teknik özellikleriyle, Nvidia'nın referans modelini temel alıyor. 128-bit bellek veri yoluna, 192x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan Manli GeForce GTS 450'nin grafik işlem birimi 789MHz'de, paralel işlemcileri 1566MHz'de ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı, SLI, CUDA, PhysX ve PureVideo HD gibi Nvidia kartlarda görmeye alışık olduğumuz teknolojilere de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve Mini HDMI konnektörleriyle donatılan Manli GeForce GTS 450'nin bellek bant genişliği 57.7 GB/ sn, doku doldurma performansı ise 25.1 GT/ sn olarak açıklandı. Eylül ayının ikinci yarısında satışa sunulması beklenen Manli GeForce GTS 450 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor ancak 130$ civarında olması bekleniyor.

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