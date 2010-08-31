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Manli, GeForce GTS 450 modelini gösterdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,2b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın 13 Eylül'de duyurmaya hazırlandığı GeForce GTS 450 modeli için üreticilerin hazırlık çalışmaları görünmeye başladı. Çin merkezli donanım üreticilerinden Manli, GeForce GTS 450 modeline ait bilgileri, resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 kodlu grafik yongasından güç alan yeni ekran kartı, hem tasarım hem de teknik özellikleriyle, Nvidia'nın referans modelini temel alıyor. 128-bit bellek veri yoluna, 192x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan Manli GeForce GTS 450'nin grafik işlem birimi 789MHz'de, paralel işlemcileri 1566MHz'de ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı, SLI, CUDA, PhysX ve PureVideo HD gibi Nvidia kartlarda görmeye alışık olduğumuz teknolojilere de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve Mini HDMI konnektörleriyle donatılan Manli GeForce GTS 450'nin bellek bant genişliği 57.7 GB/ sn, doku doldurma performansı ise 25.1 GT/ sn olarak açıklandı. Eylül ayının ikinci yarısında satışa sunulması beklenen Manli GeForce GTS 450 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor ancak 130$ civarında olması bekleniyor.

Teşekkürler, @Source
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::Ashes:: 9 yıl
benim hd5670in bant genişliği daha yüksek :)
Bu kart güzel çıkmadı gtx460 gibi olamaz zaten gtx460da maliyeti fazla dendi yine hd5xx serisiyle baş edemiyorlar hemde 1 sene sonra bile :(..
İyi bir rekabet yapsınlarda ucuzlasın yeni şeyler çıksın..
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OverClocK1ng 9 yıl
Az anakartını satmadım Manli'nin. Markayı görünce bir an için gözümde canlandı mazi. Hey gidi hey.
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SatisFacti0n 9 yıl
Axle"nin Çakması gibi duruyor sankide bu arada GTX450 Berbat one öyle 128BİT ve 3800Mhz Gene HD4870"i Geçemez
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vidoko 9 yıl
nvidia orta seviyeden zararını çıkarmaya çalışıyor..
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=lachesis= 9 yıl
alınabilecek bir nvidia kalitesi geliyormu acaba?
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M@U 9 yıl
Buradan hareketle gts455'in de aynı tasarımı kullanacağınız söyleyebiliriz. Nvidia gtx460 için üretilen soğutma bloğunu birçok kartta kullanarak maliyeti azaltmaya çalışıyor. E büyük gpu'dan zaten kaybediyor, onlar da haklı.

Bir de kartın bellek saat hızı 3780mhz olmayacak mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum.
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Confusion 9 yıl
TR için konuşuyorum. bu manli firmasına çok yazık oldu.

9600GT modeliyle parlayıp, o hızda söndüler. umarım yeni bir dağıtıcı firma bulur ve sitesinde görülen modellerle piyasaya dahil olurlar

manli.com/...

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geforcemx 9 yıl
ucuza satıyorum mantığıyla kalitesiz ürün satarlarsa sönmeleri çok normaldir yada --ithalatçısı çok para kazanıcam diye o markanın en kötü ürünlerini getirip asus ,evga fiyatına satmaya çalışırsa--,,,,,,örnek olarak palit,,innio3d,,volar gibi markalar nispeten asus,gigabyte,leadtek gibi markalara oranla daha ucuzlar,ancak ucuz satıyoruz diye kalitesiz ürün satmıyorlar hatta millet asus yada gigabye'ye alternatif olarak satın alıyor,,,,yani işn özü nekadar kalite ne kadar iyi fiyat okadar satış demek ve piyasada ayakta kalmak demek
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