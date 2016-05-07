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Manus VR bu kez tüm kolunuzu sanal gerçeklik dünyasına taşıyacak

Daha önce HTC Vive için geliştirdiği eldivenler ile gündeme gelen Manus VR, sanal gerçeklik dünyasında elleri kullanmayı kolaylaştırmak istiyordu. Şirket bu kez hedefi biraz daha büyütmüş durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Manus VR, sanal gerçeklik için geliştirdiği eldivenler ile daha önce de gündeme gelmişti. HTC Vive için özel olarak geliştirilen bu eldiven ellerimizi sanal gerçeklik dünyasında oldukça efektif bir şekilde kullanmaya olanak sağlıyordu. Üzerindeki dahili bataryalar ile birlikte 8 saatlik pil ömrü sunabilen ürün kablosuz yapısı sayesinde de ilgi çekmeyi başardı.
Eldivenleri geliştirmeye devam eden Manus artık yalnızca elleri değil, eldivenin takılı olduğu kolların tamamını sanal dünyaya aktarabilecek. Üstelik bunun için kolunuzun kalan kısmına ekstra bir aparat eklemeniz gerekmiyor. Eldiven ve bileğin altından takılan bir bant bu iş için yeterli işlevi görebiliyor.
Yayınlanan videoya baktığımıza Manus VR'ın kolun tamamını sanal dünyaya aktarmakta oldukça başarılı olduğu görülüyor. Özellikle kolun dönüşü ve dirsek hareketleri de tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi simule edilebilmiş. Teknolojinin bu seviyeye gelmesiyle birlikte özellikle oyunlarda daha gerçekçi bir deneyimin bizleri beklediğini söyleyebiliriz. 
Bir süredir ön siparişleri toplayan kit yılın 2. çeyreği bitene kadar geliştirilmeye devam edilecek. 3. çeyrekte ise üretim süreci tamamlanıp satın alanlara ulaştırılmış olacak. Geri bildirim için titreşim motoruna sahip Manus VR ayrıca açık kaynak kodlu geliştirme kitinine de sahip. Ürünün fiyatı ise 250 dolar olarak açıklanmıştı.

http://www.engadget.com/2016/05/06/manus-vr-arm-tracking-htc-vive/ Yorum Yaz
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spaydix 3 yıl en beğenilen
başka organlar içinde sensörlü aparatlar yapsınlar süper olur
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maximus8282 3 yıl
Elimizi veriyoruz kolumuzu istiyorlar bunlarda varya, bu işin sonu nerede bitecek merak edilorum :-)
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kadirirdem 3 yıl
Kafadan başladık vermeye şimdi el ve kolda bakalım ilerde ne olacak...
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MALTHAEL 3 yıl
Ben halen VR ın balon olduğuna inanıyorum ancak piyasada herkes VR diye öldüğünden NVidia bunu ıskalamazdı tabiki 2 katı VR performansını yapıştırmış yersen
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simbolmina 3 yıl
Oyunların da destek vermesi gerekecek bunlara sanırım. Bakalım neler olacak.
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quexstre48 3 yıl
Yavaş yavaş oyunun içine giriyoruz galiba :)
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maximus8282 3 yıl
Elimizi veriyoruz kolumuzu istiyorlar bunlarda varya, bu işin sonu nerede bitecek merak edilorum :-)
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spaydix 3 yıl en beğenilen
başka organlar içinde sensörlü aparatlar yapsınlar süper olur
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