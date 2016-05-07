Manus VR bu kez tüm kolunuzu sanal gerçeklik dünyasına taşıyacak

Manus VR, sanal gerçeklik için geliştirdiği eldivenler ile daha önce de gündeme gelmişti. HTC Vive için özel olarak geliştirilen bu eldiven ellerimizi sanal gerçeklik dünyasında oldukça efektif bir şekilde kullanmaya olanak sağlıyordu. Üzerindeki dahili bataryalar ile birlikte 8 saatlik pil ömrü sunabilen ürün kablosuz yapısı sayesinde de ilgi çekmeyi başardı.

Eldivenleri geliştirmeye devam eden Manus artık yalnızca elleri değil, eldivenin takılı olduğu kolların tamamını sanal dünyaya aktarabilecek. Üstelik bunun için kolunuzun kalan kısmına ekstra bir aparat eklemeniz gerekmiyor. Eldiven ve bileğin altından takılan bir bant bu iş için yeterli işlevi görebiliyor.

Yayınlanan videoya baktığımıza Manus VR'ın kolun tamamını sanal dünyaya aktarmakta oldukça başarılı olduğu görülüyor. Özellikle kolun dönüşü ve dirsek hareketleri de tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi simule edilebilmiş. Teknolojinin bu seviyeye gelmesiyle birlikte özellikle oyunlarda daha gerçekçi bir deneyimin bizleri beklediğini söyleyebiliriz.

Bir süredir ön siparişleri toplayan kit yılın 2. çeyreği bitene kadar geliştirilmeye devam edilecek. 3. çeyrekte ise üretim süreci tamamlanıp satın alanlara ulaştırılmış olacak. Geri bildirim için titreşim motoruna sahip Manus VR ayrıca açık kaynak kodlu geliştirme kitinine de sahip. Ürünün fiyatı ise 250 dolar olarak açıklanmıştı.

http://www.engadget.com/2016/05/06/manus-vr-arm-tracking-htc-vive/