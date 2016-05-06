HTC’den bu kez One M9 Prime Camera Edition

Henüz One S9 tanıtımının üzerinden uzun bir zaman geçmemişti ki, HTC yeni bir üst seviye akıllı telefon ile çıkageldi. HTC One M9 Prime Camera Edition şeklinde uzun bir adı olan akıllı telefon, geçen yılın tasarım izlerini taşıyor.

Aslında dikkatli bakınca HTC’nin bir strateji izlediğini görebiliyoruz. 2014 yılındaki One M8 amiral gemi modelinin versiyonları, 2015 yılında karşımıza çıkmıştı. One M9 amiral gemi modelinin çeşitli versiyonları da bu yıl piyasaya çıkıyor.

HTC One M9 Prime Camera Edition modeli, donanım olarak da geçen yıldan kalma. Örneğin 8 Cortex-A53 çekirdekli ve PowerVR G6200 grafik birimli Helio X10 yonga setinden gücünü alıyor. 2GB RAM ile birlikte 16GB artırılabilir kapasite kullanılmış. Cihazda ayrıca 2840mAh kapasiteli batarya ve BoomSound hoparlör tasarımı yer alıyor. Ekran 5 inç boyutunda ve Full HD çözünürlükte.

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Peki bu cihazı kamera odaklı yapan ne? 13MP çözünürlüğündeki OIS destekli arka kamerası ve 4MP Ultrapixel çözünürlüğünde ön kamerası. Ayrıca RAW çekim desteği de var. Android sürümü bilinmeyen cihaz Sense arayüzü ve BlinkFeed uygulaması ile desteklenmiş.

Cihazı Prime seviyesine çıkaran ise fiyatı olacak. Almanya sitesinde resmiyet kazanan HTC One M9 Prime Camera Edition 550 Avro fiyat etiketine sahip. Cihaz 3 farklı renk seçeneği ile sunulacak.