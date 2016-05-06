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HTC’den bu kez One M9 Prime Camera Edition

Genelde yüksek fiyat politikası ile eleştirilen HTC, yine üst seviye sınıfta yer alan düşük donanımlı bir akıllı telefon hazırladı. HTC One M9 Prime Camera Edition, Almanya’da satışa sunulacak.
3 yıl
6,2b
1
22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Henüz One S9 tanıtımının üzerinden uzun bir zaman geçmemişti ki, HTC yeni bir üst seviye akıllı telefon ile çıkageldi. HTC One M9 Prime Camera Edition şeklinde uzun bir adı olan akıllı telefon, geçen yılın tasarım izlerini taşıyor.

Aslında dikkatli bakınca HTC’nin bir strateji izlediğini görebiliyoruz. 2014 yılındaki One M8 amiral gemi modelinin versiyonları, 2015 yılında karşımıza çıkmıştı. One M9 amiral gemi modelinin çeşitli versiyonları da bu yıl piyasaya çıkıyor.

HTC One M9 Prime Camera Edition modeli, donanım olarak da geçen yıldan kalma. Örneğin 8 Cortex-A53 çekirdekli ve PowerVR G6200 grafik birimli Helio X10 yonga setinden gücünü alıyor. 2GB RAM ile birlikte 16GB artırılabilir kapasite kullanılmış. Cihazda ayrıca 2840mAh kapasiteli batarya ve BoomSound hoparlör tasarımı yer alıyor. Ekran 5 inç boyutunda ve Full HD çözünürlükte.

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Peki bu cihazı kamera odaklı yapan ne? 13MP çözünürlüğündeki OIS destekli arka kamerası ve 4MP Ultrapixel çözünürlüğünde ön kamerası. Ayrıca RAW çekim desteği de var. Android sürümü bilinmeyen cihaz Sense arayüzü ve BlinkFeed uygulaması ile desteklenmiş.

Cihazı Prime seviyesine çıkaran ise fiyatı olacak. Almanya sitesinde resmiyet kazanan HTC One M9 Prime Camera Edition 550 Avro fiyat etiketine sahip. Cihaz 3 farklı renk seçeneği ile sunulacak. 

 

http://www.htc.com/de/smartphones/htc-one-m9-prime-camera/ Yorum Yaz
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feerrroooo 3 yıl en beğenilen
Bence ellerinde kalan M9 ları kakalıyorlar.
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brshr 3 yıl
HTC nin ürün ve fiyatlandırma mantığı anlamak mümkün değil.
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BekirTemel 3 yıl
htc yaşıyor mu daha
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DH Misafiri 3 yıl
çerçeve çok sıkıntılı yoksa 10 numara telefon ekran kasa yüzde 72 nin altına düşmemeli kamera çıkıntısıda olmamalı
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ASYAKURDU 3 yıl
klise htc fiyat tavan özellik taban :)
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Guest-41635B9FE 3 yıl
Bir aydır bu telefonu kullanıyorum.
Sıfır olarak 900'e aldım.
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OverClocK1ng 3 yıl
Her halde HTC batsa ve başkası alsa, daha verimli, daha iyi ve güçlü cihazlar yapacak. Daha hayırlı olacak...
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extrabold 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Her halde HTC batsa ve başkası alsa, daha verimli, daha iyi ve güçlü cihazlar yapacak. Daha hayırlı olacak...

+1
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kadirirdem 3 yıl
ellerindeki m9 ları veriyor...
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Sasaki Kojiro 3 yıl
Çinde 25 Nisan'da ön siparişe açılan HTC 10 toplamda 251 adet ön sipariş almış neredeyse 10 günde. Bu fiyatlarla bu rakam bile çok Çin için. O alanlarsa HTC Çin çalışanlarıdır kesin.
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LooF 3 yıl
Helio x10 guclu bir islemci fakat tam bir batarya canavari cunku cok fazla guc harciyor ve cok isiniyor.X10 lu fihazlar çinde 150$ dan basliyor :) htc keklicek adam ariyor bu arada m8 kullaniyorum.
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vbalikci 3 yıl
Yazık, kendi ayaklarına sıktılar, batacaklar.. :(
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zdniz 3 yıl
Bi batamadın gitti..
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hidrojennn 3 yıl
htc yaptığı telefonları çok seviyor, onlardan ayrılmamak için satılmasın diye garip fiyatlandırma yapıyor. tamam iyi firmasın ama piyasada ürünlerinde bir ortalama değeri var.
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htc, htc one m9 prime camera edition ve
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