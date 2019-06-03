Masaüstü bilgisayarınız bunu görmesin | 5GHz'de çalışan notebook

MSI'ın yeni nesil yüksek performanslı dizüstü bilgisayarı GT76 Titan, sahip olduğu gelişmiş soğutma sistemiyle bünyesine güç veren masaüstü Core i9-9900K'yı 5GHz'de çalıştırıyor.

MSI yüksek performans tutkunları için hazırladığı yeni nesil "Super Notebook" modeli GT76 Titan'ı duyurdu. Bu bilgisayarın en büyük özelliği, masaüstü Core i9-9900K işlemcisinden güç alması ve kullanıcı dilediği zaman 5GHz'de çalıştırabilmesi. Tam bir performans canavarı ve işte tüm detayları.