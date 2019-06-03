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Masaüstü bilgisayarınız bunu görmesin | 5GHz'de çalışan notebook

6 gün
2,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın yeni nesil yüksek performanslı dizüstü bilgisayarı GT76 Titan, sahip olduğu gelişmiş soğutma sistemiyle bünyesine güç veren masaüstü Core i9-9900K'yı 5GHz'de çalıştırıyor.
MSI yüksek performans tutkunları için hazırladığı yeni nesil "Super Notebook" modeli GT76 Titan'ı duyurdu. Bu bilgisayarın en büyük özelliği, masaüstü Core i9-9900K işlemcisinden güç alması ve kullanıcı dilediği zaman 5GHz'de çalıştırabilmesi. Tam bir performans canavarı ve işte tüm detayları. 

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koyunsayar 6 gün en beğenilen
Araba parası istedikten sonra 7 ghz de çalışsa ne olur
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SEO-Uzmanı 5 gün
eski oyunları iyi çalıştırır
ama yeni nesil oyun sistemleri
haliyle 30fps civarı standartlaşacaktır.
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01myavuz 5 gün
RTX 2080 ve 60 hz 17" monitör. Diğer kısımları yorumlama gereği dahi yok.
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al-ozaria 5 gün
Arkadaşlar bu tür videolar zaten sen, ben, sokaktaki Mehmet emmi, köşedeki laz bakkal ... vb. standart DH üyeleri :) görün alın diye çekilmiyorki. Kimisi fiyat kısmına satar satmazına değinmiş. Maksat böyle aletlerde çıkıyor hani görün diye... Ferrari videosu niyetine, izler gibi izleyin. :P
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leocorte 5 gün
1.800$'lık ürün TR'de 20 - 25.000 TL arasında sarıldığı için fiyatını hiç. Merak etmiyorum. 70 - 80 bin TL bandında tutarsa tutulabilir cihaz. 6 haneli rakamları görmemesi lazım.
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denizbay1 5 gün
Bilenler tav olmuyor, bilmeyenler hemen oltaya düşüyor ne yazık ki. Maalesef o 5Ghz masaüstündeki gibi değil. Daha hızlı ısınıp, daha yavaş soğur ve performans da 5Ghz de kaç saat stabil kalır, işte mesele bu. Masaüstü işlemcisi ise böyle değil. Daha stabil sıcaklık değerine sahiptir ve daha uzun süre aynı performansı verir.
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bluemersini 5 gün
3600 dolar diyor bir site
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Spider_hip 5 gün
Isıdan dolayı turboyu kapatıp paso 3.6 da çalışacaksa milleti düdüklemenin alemi yok. Günde 6 saat açık kalsa da, 1 senenin tozunu yese de sıkıntısız 5ghz de kalabiliyorsa helal.
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koyunsayar 6 gün en beğenilen
Araba parası istedikten sonra 7 ghz de çalışsa ne olur
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general4242 6 gün
Gördü ve küstü trip atıyor su an teşekürler
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metebey21 6 gün
Laptop da masaüstü gibi zaten.
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