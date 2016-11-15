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Matrix PowerWatch ile akıllı saatlerde şarj sorunu tarihe gömülüyor

Vücudunuzdaki ısıyı sürekli olarak enerjiye çeviren ve bir harici şarja gerek bırakmayan Matrix PowerWatch akıllı saat projesi, bir devrimin kapısını açıyor olabilir.
2 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Matrix PowerWatch ile akıllı saatlerde şarj sorunu tarihe gömülüyor

Akıllı saatlerde bilindiği üzere en büyük sorun kullanım süreleri. Boyut itibariyle düşük kapasiteye sahip olan bataryalar uzun kullanım sürelerine izin vermiyor. Üreticiler e-mürekkep ekran veya ekransız yapı, sadece fitness odaklı yetenekler gibi çözümler geliştirerek süreleri uzatmaya çalışıyor.

Enerji Kaynağı Kullanıcısı

Arrow Electronics tarafından bağış toplamaya başlayan Matrix PowerWatch projesi ise bu sorunu kökten halletmeyi düşünüyor. Proje kullanıcının vücut ısısından enerjisini karşılayabilen bir çözüm geliştirmiş. Çözüm, 1821 yılında keşfedilen ve ısıyı elektriğe dönüştüren Seebeck etkisini temel alıyor.

Saatin alt kısmına yerleştirilen özel bir plaka vücuttan gelen ısıyı enerjiye çeviriyor. Bu bakımdan saatin sürekli vücuda temas etmesi gerekiyor. Çıkarıldığı zaman ise saat tüm verileri belleğe saklayarak kendisini uyku konumuna alıyor. Takıldığı zaman kaldığı yerden devam ediyor.

Özel bir arayüze sahip olan saatin ekranında kullanıcının ne kadar enerji ürettiği görülebiliyor. Atılan adım, yakılan kalori, uyku düzeni gibi veriler sürekli takip edilirken saat ve tarih fonksiyonları da mevcut. Apple Health ve Google Fit entegrasyonları da unutulmamış. Saatin özel arayüzleri bulunuyor ve fiziksel tuş yardımıyla değiştirilebiliyor. Yine geri sayım ve kronometre uygulamaları da yüklenmiş durumda.

Ayrıca Bkz. "Hyperloop One projesinden ilgi çekici konsept görseller"

Uzay sektöründe kullanılan alüminyum alaşımdan imal edilen gövde 50 metreye kadar su altında kalmaya dayanıklı. Bu sayede dış mekan ve su altı sporları için de ideal bir alternatif haline geliyor. Daha başlangıçta istediği desteği bulan akıllı saat 2 ay daha vitrinde kalacak. Temmuz ayında piyasaya sürülmesi planlanan saatin satış fiyatı ise 170$.

PowerWatch projesinin çok önemli olduğunu belirtmek gerek. Isının enerjiye çevrilmesi konusu sürekli ve hatasız bir şekilde gerçekleşirse artık batarya şarj etme gibi bir sorun olmayacak. Aynı Pebble saatinde olduğu gibi Matrix PowerWatch projesinin de yeni bir akım başlatması mümkün. 

 

https://www.indiegogo.com/projects/smartwatch-powered-by-you-matrix-powerwatch-watch-fitness#/ Yorum Yaz
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alprkrkmz 2 yıl
Ek olarak bir batarya olsa daha iyi olmaz mı. Sadece temas olduğunda çalışması kötü olmuş.
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ahmet1905_47 2 yıl
patlayan gear s haberleri de bekliyoruz
1 Yanıt Yanıtla +4
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okan_cehapelioglu 2 yıl
Yenilik diye ben buna derim
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rynell 2 yıl
Bu tür teknolojilerin gelişmesi ile telefonlarda da batarya probleminin azalacağını düşünüyorum..
Batarya sorununu tamamen ortadan kaldırır mı orası karanlık...
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DH Misafiri 2 yıl
Daha buyugunu yapsinlar, korse olarak giyelim tablet telefon ne varsa sarj etsin iste.
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sanitarium8787 2 yıl
Ürünü çok başarılı buldum, şarj sorunundan dolayı akıllı saat kullanmıyordum, muhtemelen bu ürün ilk çıktığında almayı düşünüyorum.
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gxhero 2 yıl
Vucut ısısını enerjiye çevirebilen bilim adamı telefonu neredeyse kor hale getiren işlemciden neden ısı soğurup telefonu şarj edemiyor. iş kol saatine gelince mi lölölö düşündürücü(aslında küfür ettim)...
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sis651 2 yıl gxhero
Akıllı saate uygulanabiliyorsa telefona da uygulanır. Sanırım bunların derdi saat üretseler iş yapabilirler ama telefon üretmek ve satmak zor iş diye. Belki de sistem telefona yetecek gücü üretemiyor, bundan dolayı da olabilir.
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WB 2 yıl
Bence pil gene olsun ancak pilin sarji icin vucut isisi ve gunes enerjisini kullansin vs. vs..
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alemburda34 2 yıl
Asıl merak ettiğim vücut sıcaklığı akıllı saatin çalışabilmesi için ne kadar yeterli?
Bu tarz değişik projeler vardı mesela bitkilerden telefon şarj etme ama hepsi tanıtımda kalıyor sadece. donanimhaber.com/...
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Spider_hip 2 yıl
Bence çok güzel bir proje ama işlevselliği nasıl olur çıkınca görürüz. Mesela 50m kadar su altına dayanıklı diyor. Çok güzel. Ama 3-5m derinde bile vücut ısısı mı kalır doğru düzgün. Yani eğer varsa su basıncı, derinlik gibi ölçerleri kullanılamaz.
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Red_devil33 2 yıl
Yazın iyide kışın bu meret vücudumuzun ısısını emerek bizi hipotermiye sokmasın


Flaş flaş flaş kolundaki saat yüzünden donarak öldü
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alprkrkmz 2 yıl
Ek olarak bir batarya olsa daha iyi olmaz mı. Sadece temas olduğunda çalışması kötü olmuş.
1 Yanıt Yanıtla +7
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arel.gr 2 yıl alprkrkmz
alprkrkmz
Ek olarak bir batarya olsa daha iyi olmaz mı. Sadece temas olduğunda çalışması kötü olmuş.

.... kapasitör olacaktır.
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