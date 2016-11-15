Matrix PowerWatch ile akıllı saatlerde şarj sorunu tarihe gömülüyor

Akıllı saatlerde bilindiği üzere en büyük sorun kullanım süreleri. Boyut itibariyle düşük kapasiteye sahip olan bataryalar uzun kullanım sürelerine izin vermiyor. Üreticiler e-mürekkep ekran veya ekransız yapı, sadece fitness odaklı yetenekler gibi çözümler geliştirerek süreleri uzatmaya çalışıyor.

Enerji Kaynağı Kullanıcısı

Arrow Electronics tarafından bağış toplamaya başlayan Matrix PowerWatch projesi ise bu sorunu kökten halletmeyi düşünüyor. Proje kullanıcının vücut ısısından enerjisini karşılayabilen bir çözüm geliştirmiş. Çözüm, 1821 yılında keşfedilen ve ısıyı elektriğe dönüştüren Seebeck etkisini temel alıyor.

Saatin alt kısmına yerleştirilen özel bir plaka vücuttan gelen ısıyı enerjiye çeviriyor. Bu bakımdan saatin sürekli vücuda temas etmesi gerekiyor. Çıkarıldığı zaman ise saat tüm verileri belleğe saklayarak kendisini uyku konumuna alıyor. Takıldığı zaman kaldığı yerden devam ediyor.

Özel bir arayüze sahip olan saatin ekranında kullanıcının ne kadar enerji ürettiği görülebiliyor. Atılan adım, yakılan kalori, uyku düzeni gibi veriler sürekli takip edilirken saat ve tarih fonksiyonları da mevcut. Apple Health ve Google Fit entegrasyonları da unutulmamış. Saatin özel arayüzleri bulunuyor ve fiziksel tuş yardımıyla değiştirilebiliyor. Yine geri sayım ve kronometre uygulamaları da yüklenmiş durumda.

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Uzay sektöründe kullanılan alüminyum alaşımdan imal edilen gövde 50 metreye kadar su altında kalmaya dayanıklı. Bu sayede dış mekan ve su altı sporları için de ideal bir alternatif haline geliyor. Daha başlangıçta istediği desteği bulan akıllı saat 2 ay daha vitrinde kalacak. Temmuz ayında piyasaya sürülmesi planlanan saatin satış fiyatı ise 170$.

PowerWatch projesinin çok önemli olduğunu belirtmek gerek. Isının enerjiye çevrilmesi konusu sürekli ve hatasız bir şekilde gerçekleşirse artık batarya şarj etme gibi bir sorun olmayacak. Aynı Pebble saatinde olduğu gibi Matrix PowerWatch projesinin de yeni bir akım başlatması mümkün.