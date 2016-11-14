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Hyperloop One projesinden ilgi çekici konsept görseller

Elon Musk’ın gelecek hayallerinden biri olan Hyperloop One projesi ete kemiğe bürünüyor. Projenin detayları ve ilk görsel tasarım çalışmaları teknoloji dünyası ile paylaşıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Elon Musk’ın en çılgın projelerinden birisi olan süper hızlı yeni nesil ulaşım projesi Hyperloop One, geçtiğimiz günlerde Dubai yetkilileri ile imzalanan ortaklık anlaşması sayesinde yeniden gündeme gelmişti. Dubai Emirliğinde projenin hangi unsurlara sahip olacağı bir galeriyle duyuruldu.

Süper Hızlar

Hyperloop One olarak adlandırılan ulaşım projesi oldukça uzun bir zaman önce tanıtılmıştı. O dönem ilk teknik detayları paylaşılan Hyperloop projesinin aslında hayata geçebilmesi için çok uzun bir zaman dilimi olduğu düşünülüyordu ancak Musk oldukça hırslı ve yoğun bir gayret gösteriyor.

Hyperloop projesi, alüminyum kapsül içerisinde saatte 1200Km'ye varan hızlarda yolcu ve kargo taşıyabilen bir sistemi tanımlıyor. Hyperloop için kullanılacak araçların yüksek hızlara çıkması için özel bir alan yaratılırken sürtünmeleri en aza indirmek amaçlanıyor. Bu sayede yüksek hızlara ulaşabilmek ve bu hızlarda seyahat edebilmek için artık çok fazla enerji gerekmiyor.

Hyperloop projesinin öne çıkan avantajı ise bu yüksek hızlara çıkmak için çok fazla enerji harcamayacak olması. Bunu da kapsülün iç aksamını düşük basınçlarda tutarak, risk meydana gelmeden sürtünmeyi en aza indirerek başaracak. Sistem ayrıca kapsülün ön ve arkasına havayı aktif olarak transfer eden kompresör fanları yerleştirerek de sürtünmeyi azaltmayı planlıyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei durmuyor, yeni bir amiral gemisi daha geliyor"

Projede raylar 50-100 metre yukarıya ve merkezlerden uzak alanlara konumlandırılacak. Böylece mevcut yapılara en az rahatsızlık verecek bir rota izlenecek.

Bazı hızlı tren projelerinde gördüğümüz gibi Hyperloop kapsülleri elektromanyetik mıknatıslar ile havada asılı kalarak ilerleyecek ve böylece yüksek hızlara ulaşmak mümkün olacak. Duraklara yaklaşıldığında ise yine elektromanyetik mıknatıslar ile kapsül yavaşlatılacak ve oluşan kinetik enerji arka kısım tarafından emilecek.

Projenin temel noktası ise hızlanmak için çok uzun mesafelere gerek duyması. Aktarım hatlarının buna göre şekillendirilmesi gerekiyor. Mesafe arttıkça kapsülün daha çok hızlanması ve maliyetlerin düşmesi sağlanıyor. Elde edilen bu tasarım ile kaza veya raydan çıkma ihtimali azaltılıyor.

 

Hyperloop One projesinden ilgi çekici konsept görseller
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İç kapsül ise sis veya kar gibi dış hava koşullarına karşı geçirmezlik arz ediyor. Kapsülün kalınlığı yaklaşık 2.5cm ve böylece bükülmelerin de önüne geçiliyor.

Görseller Geldi

Hyperloop One projesinin 2021 yılında ilk yolcularını taşıması bekleniyor. Elbette bu süre işler yolunda gittiği takdirde geçerli. Dubai Emirliği proje için oldukça hevesli ve her türlü desteği vermeye hazır. Bu bakımdan projenin tamamlanması konusunda büyük beklentiler oluştu.

Dubai ve Abu Dhabi arasındaki 150 kilometrelik mesafeyi 12 dakikada kat edecek olan Hyperloop One, tasarım itibariyle de bir şaheser olmaya aday. Yayınlanan ilk görsellerde de bu muazzam yapının bileşenleri net bir şekilde görülebiliyor. Duraklar Burj Khalifa, Etihad Towers gibi ikonik mekanların olduğu yerlere konumlandırılacak.

Büyük terminaller Hyperportals olarak adlandırılmış. Bu portallar aşağı doğru tasarlanmış ve yolcular girerken tüm portalı yukarıdan seyredebiliyor. Her bölgenin yer yapısı farklı olduğu için portallar da buna göre tasarlanıyor. Bu bakımdan portallar arasında farklılık olabiliyor.


Ayrıca Bkz. "Hyperloop One: Yeni nesil süper hızlı ulaşım aracı"

Bunun haricinde durak konusunda da çılgın bir proje bulunuyor. Pod adı verilen bu ulaşım araçlarına binmek isteyenler, küçük Pod olarak tanımlanan ulaşım araçlarına biniyor ve merkez üniteye geliyor. Burada küçük Pod ana üniteye bağlanıyor ve yolcu yerinden kalkmadan devam ediyor. Son durakta ise küçük Pod ayrılıyor ve yolcuyu indiriyor.

Burj Khalifa, Dubai havalimanı gibi pek çok noktada bu duraklardan olacak. Yolcular Pod içerisinde özel raylardan bu duraklara geçecek ve inecek. Pod üniteleri de farklı tasarlanmış. Örneğin yolcuların birbirini daha az göreceği ve yalnız seyahat edeceği Lounge adında Pod bulunuyor. Ekip olarak seyahat edenler için ise Group adında Pod üniteleri hazırlanmış.

 

 

 

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sniper23 3 yıl en beğenilen
Elon Musk'a deli diyenler birazdan gelir.
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DH Misafiri 3 yıl
duraklarda yolcu modüllerinin indirme-bindirme yaptığı ana ulaşım taşıtının ise bunları gelirken modül bırakma,geçerken ise modüllerin manyetik hızla fırlatılarak yakalaması esasından hareketle duraksamadan süre ve durma kalkma maliyetinin olmadığı en randımanlı sistemi bizim yapmamız hayaliyle ZOR DEĞİL kopya eden değil-yaratan olalım
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atroce 3 yıl
Filmin adı aklıma gelmedi ama, dünyanın içinden bir tünel geçiyordu bir uçtan diğer uca oldukça hızlı seyehat ediliyordu, konuyu okuyunca o aklıma geldi
hatırlayamadım şuan ismini
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idombayci 3 yıl
Bu adam ne içiyor? Yada ekibinde bi kafası fazladan çalışan (artık nzt mi kullanıyor) biri var. Reklam ve finans işleri için Elon çıkıyor. Edisonun teslayı kullanması gibi.
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oyuncu11790 3 yıl
Dünyadaki diğer zengin ve görgüsüz insanları görünce bu adamın yaptıkları umutlandırıyor...En azından insanlık adına bir şeyler düşünüp, tasarlayıp ortaya koyuyor...Bunlara belki şuan erişemiyoruz, belki hiç erişemeyeceğiz...Fakat en azından fikir veriyor ve öncü oluyor...
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tahir40 3 yıl
Khalifa'yı gördün mü aklına Mia Khalifa geliyorsa sen de bizdensin...
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DeepNote 3 yıl
Adam muazzam bir girişimci. Bu arada ismi İlon diye telaffuz ediliyor, elon değil arkadaşlar. İlon mask, dediniz mi tamamdır. Hani merak eden olur diye yazdım
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sniper23 3 yıl en beğenilen
Elon Musk'a deli diyenler birazdan gelir.
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