Mavi Balina oynayarak intihar eden genç sayısı giderek artıyor

Mavi Balina (Blue Whale) oyunun kurbanları giderek artıyor. 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Evrim Mertin de Mavi Balina oynadığı için intihar etti. Oyun, 14 yaşındaki Furkan’ın ölümüne de sebep olmuştu.

Gençleri intihara sürüklediği gerekçesiyle Mavi Balina oyunu çeşitli ülkelerde yasaklandı. Rusya’da son 6 ay içinde 130 genç bu oyun sebebiyle intihar etti. Mavi Balina oyunu, oyuncularına 50 gün boyunca her gün bir adet görev veriyor. Bu görevlerde ilk önce koluna jiletle balina çiz, sosyal medya hesabından balina resmi paylaş, sabah erken saatte kalk ve korku filmi izle gibi görevler yer alıyor. Görevleri yaptım deyip geçemiyorsunuz. Oyun yapımcısı fotoğraflı kanıt istiyor.

Sonlara doğru çok daha ilginç bir hale geliyor ve “ölüm tarihini öğren”, “her sabah erken kalkıp gönderdiğimiz müziği dinle, videoları izle” gibi görevler bulunuyor. Son görevde ise oyuncunun intihar etmesini istiyor.





Bu oyunu Rusya ve İngiltere'de oynayan Yulia ve Veronika isimli iki genç kızın trajik ölümleri, bir dizi intiharın parçası olarak görülmüştü. Siberian Times gazetesinin haberine göre, olaydan sadece 2 gün önce, Chita kentinde yaşayan 14 yaşındaki bir genç kız da, geçen trenin önüne atlayarak hayatına son verdi.

Veronika Volkova’nın, Irkutsk bölgesinde bir sitede intihar ettiği bildirildi. Veronika’nın arkadaşı olan bir başka genç kadın,15 yaşındaki Yulia da intihar eden gençlerden biri ve genç kadının intihar etmeden önce sosyal medya sayfasına ‘Son’ yazdığı ve bir mavi balina fotoğrafı paylaştığı biliniyor.

Kurbanlar Kendini Mavi Balina’ya Nasıl Kaptırıyor?

Şuanda Mavi Balina’ya dair içerikler arama motorlarından kaldırılıyor, açılan siteler kapatılıyor. Fakat oyun yöneticileri chat sitelerinde ve sosyal medyada kurban avına çıkıyor. Oyun yöneticileri kurbanına özel mesaj yoluyla ulaşıyor ve davet için bir link atıyor.

Buradan sonrasında iki farklı söylem bulunuyor. Gönderilen davet linkinin bir çeşit virüs olduğu ve kurbanın şahsi verilerine ulaşıp onu tehdit ettiği iddia ediliyor. Bir diğer iddiada ise oyuncunun mutsuz yaşamından yola çıkarak onlara mutlu ölmeyi tavsiye ediyor. Görevlerde gönderilen müzik ve videolarda da oyuncunun bilinçaltına mesajlar gönderiliyor.

Oyunun yapımcısı şuanda tutuklu ve mahkemede suçunu itiraf etti. Çocukluğunda şiddet gördüğü ve baskı ile karşılaştığı için böyle bir şey yaptığını, çocukların bu dünyadan koparılması için özel insanlar ile çalıştığını söyledi. Oyun içerisinde kullanılan tüm görsel ve sesleri bir akademisyenin özenle hazırladığını açıkladı.

Anne ve Babaların Dikkat Etmesi Gerekiyor

Pedagoji Derneği Başkanı Mehmet Teber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dipsiz bir kuyuya benzeyen sosyal medya ve internetin içindekileri kontrol etmenin pek mümkün olmadığını belirtti.





Sanal alemden yayılan bazı oyunların kontrolü ile başlayan sürecin meşakkatli olduğunu aktaran Teber, "Çocuklarımızı korumak için ilişkilere odaklanmamız gerekiyor. İyi ilişki ağı içinde olan bir çocuk sosyal medya ve oyunların zararlı etkilerinden korunabilir. Ama kopuk ilişkiler içinde yaşayan çocuklar risk grubundadır ve her türlü suistimale açıktır." dedi.

Hassas bir konu olduğu için buradan sonrasının kendi görüşüm olduğunu belirteyim. Çocuklarımıza internet kullanımını tamamen yasaklayamayız ancak çocuğumuzun güvenliği için aramızda güçlü bir bağ olmalı. Çocuğun başına bir problem geldiğinde bunu içine atmak yerine aile bireyleri ile paylaşabilmeli. Bizim toplumumuzda çocuk ile ebeveyn arasında hendekler bulunuyor. Çocuklar bir problem ile karşılaştığında “babama söylersem çok kızacak” diye düşünerek sorunları içine atıyor. En basitinden 15 yaşındaki bir genç arkadaşımız dahi karşı cins arkadaşı ile dışarı çıktığını ailesine söylemeye çekiniyor. Bu tarz basit bir olayda bile ebeveynin vereceği tepkiden çekinerek yalan söylemeyi tercih ediyor. Kesinlikle “Çocuğum ile aramdaki bağ nasıl?" diye kendimize sormalı ve aramızdaki ilişkiyi güçlendirmeliyiz. Çocuklar, problemlerini ailesi ile paylaşabilmeli.

Anadolu Ajansı, Siberian Times, The Sun