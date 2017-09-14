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Mavi Balina oynayarak intihar eden genç sayısı giderek artıyor

Mavi Balina (Blue Whale) ismindeki oyun, gençlere 50 günlük görevler vererek en sonunda intihar etmesini istiyor. 14 yaşındaki Furkan'dan sonra 24 yaşındaki Evrim de bu oyunun kurbanı oldu.
1 yıl
14,3b
1
147
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Mavi Balina oynayarak intihar eden genç sayısı giderek artıyor
 

Mavi Balina (Blue Whale) oyunun kurbanları giderek artıyor. 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Evrim Mertin de Mavi Balina oynadığı için intihar etti. Oyun, 14 yaşındaki Furkan’ın ölümüne de sebep olmuştu.
Gençleri intihara sürüklediği gerekçesiyle Mavi Balina oyunu çeşitli ülkelerde yasaklandı. Rusya’da son 6 ay içinde 130 genç bu oyun sebebiyle intihar etti. Mavi Balina oyunu, oyuncularına 50 gün boyunca her gün bir adet görev veriyor. Bu görevlerde ilk önce koluna jiletle balina çiz, sosyal medya hesabından balina resmi paylaş, sabah erken saatte kalk ve korku filmi izle gibi görevler yer alıyor. Görevleri yaptım deyip geçemiyorsunuz. Oyun yapımcısı fotoğraflı kanıt istiyor.

Sonlara doğru çok daha ilginç bir hale geliyor ve “ölüm tarihini öğren”, “her sabah erken kalkıp gönderdiğimiz müziği dinle, videoları izle” gibi görevler bulunuyor. Son görevde ise oyuncunun intihar etmesini istiyor.

Mavi Balina oynayarak intihar eden genç sayısı giderek artıyor


Bu oyunu Rusya ve İngiltere'de oynayan Yulia ve Veronika isimli iki genç kızın trajik ölümleri, bir dizi intiharın parçası olarak görülmüştü. Siberian Times gazetesinin haberine göre, olaydan sadece 2 gün önce, Chita kentinde yaşayan 14 yaşındaki bir genç kız da, geçen trenin önüne atlayarak hayatına son verdi.

Veronika Volkova’nın, Irkutsk bölgesinde bir sitede intihar ettiği bildirildi. Veronika’nın arkadaşı olan bir başka genç kadın,15 yaşındaki Yulia da intihar eden gençlerden biri ve genç kadının intihar etmeden önce sosyal medya sayfasına ‘Son’ yazdığı ve bir mavi balina fotoğrafı paylaştığı biliniyor.

Kurbanlar Kendini Mavi Balina’ya Nasıl Kaptırıyor?

Şuanda Mavi Balina’ya dair içerikler arama motorlarından kaldırılıyor, açılan siteler kapatılıyor. Fakat oyun yöneticileri chat sitelerinde ve sosyal medyada kurban avına çıkıyor. Oyun yöneticileri kurbanına özel mesaj yoluyla ulaşıyor ve davet için bir link atıyor.

Buradan sonrasında iki farklı söylem bulunuyor. Gönderilen davet linkinin bir çeşit virüs olduğu ve kurbanın şahsi verilerine ulaşıp onu tehdit ettiği iddia ediliyor. Bir diğer iddiada ise oyuncunun mutsuz yaşamından yola çıkarak onlara mutlu ölmeyi tavsiye ediyor. Görevlerde gönderilen müzik ve videolarda da oyuncunun bilinçaltına mesajlar gönderiliyor.

Oyunun yapımcısı şuanda tutuklu ve mahkemede suçunu itiraf etti. Çocukluğunda şiddet gördüğü ve baskı ile karşılaştığı için böyle bir şey yaptığını, çocukların bu dünyadan koparılması için özel insanlar ile çalıştığını söyledi. Oyun içerisinde kullanılan tüm görsel ve sesleri bir akademisyenin özenle hazırladığını açıkladı.

Anne ve Babaların Dikkat Etmesi Gerekiyor

Pedagoji Derneği Başkanı Mehmet Teber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dipsiz bir kuyuya benzeyen sosyal medya ve internetin içindekileri kontrol etmenin pek mümkün olmadığını belirtti.


Sanal alemden yayılan bazı oyunların kontrolü ile başlayan sürecin meşakkatli olduğunu aktaran Teber, "Çocuklarımızı korumak için ilişkilere odaklanmamız gerekiyor. İyi ilişki ağı içinde olan bir çocuk sosyal medya ve oyunların zararlı etkilerinden korunabilir. Ama kopuk ilişkiler içinde yaşayan çocuklar risk grubundadır ve her türlü suistimale açıktır." dedi.

Hassas bir konu olduğu için buradan sonrasının kendi görüşüm olduğunu belirteyim. Çocuklarımıza internet kullanımını tamamen yasaklayamayız ancak çocuğumuzun güvenliği için aramızda güçlü bir bağ olmalı. Çocuğun başına bir problem geldiğinde bunu içine atmak yerine aile bireyleri ile paylaşabilmeli. Bizim toplumumuzda çocuk ile ebeveyn arasında hendekler bulunuyor. Çocuklar bir problem ile karşılaştığında “babama söylersem çok kızacak” diye düşünerek sorunları içine atıyor. En basitinden 15 yaşındaki bir genç arkadaşımız dahi karşı cins arkadaşı ile dışarı çıktığını ailesine söylemeye çekiniyor. Bu tarz basit bir olayda bile ebeveynin vereceği tepkiden çekinerek yalan söylemeyi tercih ediyor. Kesinlikle “Çocuğum ile aramdaki bağ nasıl?" diye kendimize sormalı ve aramızdaki ilişkiyi güçlendirmeliyiz. Çocuklar, problemlerini ailesi ile paylaşabilmeli.


Anadolu Ajansı, Siberian Times, The Sun Yorum Yaz
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Soul741 1 yıl en beğenilen
Konu öylesine aptalca şekilde ele alınıyor ki aklım almıyor. Bir konuşma portalından birilerinin bazı direktifleri söylediği ve bu insanların da bunları uygulayıp intihar ettiği söyleniyor. Hatta söylenene göre 130 kişi bu şekilde intihar etmiş. Ama iddiaların hepsi kanıtsız. Direktif aldıkları ya da uyguladıklarına dair tek bir resim yok. 130 kişi intihar etmiş güya. 2 kişi var örnek sadece. Diğerleri kim? Kaldı ki vakaların Rusya'da yaşandığı söyleniyor. E bizim gençler Rusça mı biliyorda bu portaldan direktiflere uymuşlar? Yine birileri komplo teorisi uyduruyor gibi.
Hayır bu bir oyun bile değil ki. Tutup bunun üzerinden televizyonlara çıkıp analiz kasıyorlar, şiddet içeren bilgisayar oyunları çok lololo. Neyin ne olduğu bile belli değil. Şöyle saçma sapan, kanıtsız ve aptalca haberleri görünce sinir küpüne dönüyorum.
Konu öylesine aptalca şekilde ele alınıyor ki aklım almıyor. Bir konuşma portalından birilerinin bazı direktifleri söylediği ve bu insanların da bunları uygulay...
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4 Yanıt Yanıtla +179
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V2 1 yıl
Knight'ta bu +9 raptor yakan adam intihar etmiyor bunlara ne oluyor...
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kımyasal 1 yıl
Pokemon izleyip camdan atlayanı zar zor kabul ettik bu ne saçmalık peki
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1 Avatar
imagineod 1 yıl
Arkadaşlar NERVE filminin bunla benzer olduğunu söylüyorlar az önce izledim bir benzerlik göremedim açıkçası.Mavi balinada görevi adminler veriyor Nerve'de izleyiciler.Ayriyeten Nerve Mavi balinadan ziyade Pokemon GO ya benziyor.Oraya buraya gidip görev yapmaları gibi.Ama yinede güzel film
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axaxa 1 yıl
hayır anlamadığım halka filmindeki gibi 7 gün sonra mı yoksa hemen mi oluyor. hem kimsenin haberi yokken bu kadar konuşulduktan sonra merak edip daha çok kişi oynayacak.
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1YILKI 1 yıl
Saçmalık,gündem oluşturmak,değiştirmek ya da ne bileyim zırvalık..
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Erwin-Rommel 1 yıl
Kralllllll
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trachinus 1 yıl
Bu herifler konsept değiştirse ve intahar yerine, başkalarına zarar verme,öldürmeye dayalı bir sisteme geçseler muhtemelen bu da başarılı olacaktır. Sıkıntı büyük...
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volga tuygun 1 yıl
Eğer iyi bir aile eğitimi aldıysa bu tarz şeyler çocukları kesinlikle intihara yönlendirmez. Çocukluğumda sürüyle oyuncak tabancam oldu ve teenager'lığımda devamlı vurdulu kırdılı, aksiyon karate filmi seyrettim. Uzun yıllardır FPS veya TPS oynamaktan büyük zevk alırım ama nedense hiç intihara meyilli olmadım veya bu izlediklerimden ve oynadıklarımdan dolayı kavgacı pislik bir tip olmadım. Kısacası EĞİTİM EĞİTİM EĞİTİM. Ailelere çok iş düşüyor. Ama Türkiye'deki aile profillerine bakınca işimiz çoook zooor...
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baris195 1 yıl
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twitterbey 1 yıl
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iletişim: 0(551) 173 3251
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Tensi 1 yıl
24 yasindaki insanin cocuklugumu kalmis yahu? Adamin zaten sorunlari var belli, oyun bahane ediliyor. Ailesi, cevresi, esi dostu bunu farkedemeyip ilgilenmedilerse sorumluluktan kurtulmak icin at sucu oyuna. Iyi is be. "Vollo bozom socomoz yoh, oyon soy otto cocogomozo". Bi sktrn gidin dallamalar.
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