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Çin ilk ticari kuantum ağını tamamladı

Kuantum teknolojisi üzerinde uzun bir süredir çalışan Çin, ülkenin resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre ticari kullanıma uygun ilk kuantum ağını kurdu.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Çin ilk ticari kuantum ağını tamamladı
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Kuantum teknolojisinin geliştirilmesinde ön planda yer alan ve son olarak geçtiğimiz ay deneysel bir uydudan dünyaya ilk "kırılmaz" kuantum kodunu gönderen Çin, bir ilke daha imza attı. Ülkenin resmi haber ajansı olan Xinhua'nın dün geç saatlerde paylaştığı habere göre Çin'in Shandong eyaletinde ticari kuantum ağı kuruldu. Ülkedeki bu son adım ile siber saldırılara karşı son derece güvenli yeni bir iletişim ağının ilk adımları atılmış oldu. 


Xinhua, "Beş ay içinde yüzlerce kilometre fiber optikle bağlantılı yüzlerce ekipman kuruldu." derken sistemin ticari olarak nasıl işletileceği konusunda ayrıntıları paylaşmadı. İlk etapta 200'den fazla hükümet üyesi ve resmi görevli tarafından kullanılacak olan kuantum ağı, güvenli telefon ve veri iletişimi sağlıyor. Kuantum Dağıtım Anahtarı(QKD) ağı olarak adlandırılan ve geleneksel iletişim yollarına kıyasla oldukça güvenli olduğu belirtilen kuantum ağı eyaletin merkezi olan Jinan şehrinde yer alacak ancak Pekin-Şanghay kuantum ağına bağlı olarak faaliyet yürütecek.


Savunma, Ekonomi ve Finans Öncelikli 

Geçtiğimiz ay kuantum ağı çalışmaları hakkında konuşan Jinan Kuantum Teknolojisi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Zhou Fei, ağın öncelikli olarak ulusal savunma, ekonomi ve finans alanlarında kullanılacağını ve zamanla kullanıcı sayısı ve kullanılan alanların artacağını dile getirmişti. ABD dahil olmak üzere pek çok ülke kuantum ağı üzerinde çalışmalarını sürdürürken Çin'in ticari kullanıma uygun ilk ağı tamamlaması teknolojinin yaygınlaşması yolunda büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. 

http://news.xinhuanet.com/english/2017-09/12/c_136604071.htm Yorum Yaz
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Ridianod 1 yıl en beğenilen
Eyy Türk Telekom! Duy duy.
"Beş ay içinde yüzlerce kilometre fiber optikle bağlantılı yüzlerce ekipman kuruldu."
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ozbey08 1 yıl
Adamlar sanayi 4 devriminin altyapısını kuruyor. benzinli araçları yasaklıyorlar dünya artık yeni bir çağa adım atıyor ama biz sessiz kalıyoruz. galiba bu sanayi 4.0 devrimini de kaçıracağız.
Adamlar sanayi 4 devriminin altyapısını kuruyor. benzinli araçları yasaklıyorlar dünya artık yeni bir çağa adım atıyor ama biz sessiz kalıyoruz. galiba bu sanay...
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ozbey08 1 yıl
Adamlar sanayi 4 devriminin altyapısını kuruyor. benzinli araçları yasaklıyorlar dünya artık yeni bir çağa adım atıyor ama biz sessiz kalıyoruz. galiba bu sanayi 4.0 devrimini de kaçıracağız.
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Tugrul_512bit 1 yıl
Game of thrones dizisindeki ejderha yerine geçen bir şey bu kuantum ağı.
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IceRulez 1 yıl
helal olsun bize sadece izlemek düşüyor
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Virinom 1 yıl
"Beş ay içinde yüzlerce kilometre fiber optikle bağlantılı yüzlerce ekipman kuruldu"
Türk Telekom 5'ayda anca yetersiz port sorununu çözüyor :D Fiber de neymiş ne gerek var fibere yapıştır VDSL'i olsun bitsin. Fiber diye satarız kim nereden bilecek.
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alemburda34 1 yıl
Cinlilerin ne kadar caliskan oldugu birkez daha kanitlandi.
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Ridianod 1 yıl en beğenilen
Eyy Türk Telekom! Duy duy.
"Beş ay içinde yüzlerce kilometre fiber optikle bağlantılı yüzlerce ekipman kuruldu."
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brshr 1 yıl
Bize de bundan lazım
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serafon 1 yıl brshr
brshr

Bize de bundan lazım

biz kursak bile yarsını Yahudi kökenli Arap görünümlü birine satar başına da İngiliz'i oturturuz
. Şaka bir yana çok ciddi güvenlik açığımız olduğuna şüphe yok. İçimiz dışımız bir tabiri caizse
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