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Max Payne akıllı telefon ve tabletlere geliyor

7 yıl
20,1b
1
26
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir döneme damgasını vuran oyunlardan Max Payne mobil platformlara geliyor. Yapımcı firma Rockstar'ın, Max Payne 3'le ilgili açıklamasında akıllı telefonlara yönelik bazı ipuçları da verildi ve orjinal oyunun Max Payne HD adı altında yeniden sunulacağı belirtildi.
Max Payne HD adı altında sunulacak oyun Full HD desteği sunacak ve modern grafik teknolojilerine yönelik çeşitli optimizasyonlar içerdi. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte yeni oyunun Android platformuna çıkması en güçlü ihtimal olarak gösteriliyor.
Nvidia'nın Tegra 2 ve Tegra 3(kod adı Kal-El) platformları için çıkacağı konuşulan Max Payne HD'nin kullanıma sunulacağı tarih şu an için bilinmiyor ancak 3. oyunun çıkış tarihi olan Mart 2012 dikkate alınırsa,  Max Payne HD'nin de ilk çeyrek içerisinde çıkması beklenebilir. 

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**DODO** 7 yıl en beğenilen
kabız olmuş gibi bi ifade var suratında
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Castiel 7 yıl
bu max payne ınde yuzu 1 kere gulmedı arkadaş adam hangı bölum nerede olursa olsun bı ekşi bı huzunlu surat
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L.o.T.u.S 7 yıl
Maxpayne 3 de kel olmasın. Max kel olamaz olmamalı olmamalıydı



Max Payne: They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark on everything that had led to this point. I released my finger from the trigger ...
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DH Misafiri 7 yıl
Daha çok Max Pain olmuş surat. :D
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SS10 7 yıl
2 senedir çıkıyor haberlerini duyuyoruz bununda, çıksa artık özledik
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alpa07 7 yıl
ne fare öldürürdüm.:D :D
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Mobile Prof. 7 yıl
Full hd derken
doku kalitesi yerlerde olur. aa ve af de açar mıyız sizce
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SVSTRGMR 7 yıl alpa07
alpa07

ne fare öldürürdüm.:D :D


beyzbol sopası ile dimi
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OvernightSensation 7 yıl
ilkerring
en zevk alarak oynadığım oyundu. hala arada yükler zevkine oynarım. tabletlere gelecek olması çok iyi haber. parayı basıp alırım :)

aynen kardeşim benimde en sevdiğim oyundur bugüne kadar en çok zevk alarak oynadığım oyundur. Cinematicleri izleyerek oynayınca daha anlamlı ve zevkli oluyor ve oyun içinde inanılmaz gönderme ve replik var sanırsın film yani o derece kusursuz.
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ilkerring 7 yıl
en zevk alarak oynadığım oyundu. hala arada yükler zevkine oynarım. tabletlere gelecek olması çok iyi haber. parayı basıp alırım :)
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alito 7 yıl
**DODO**
kabız olmuş gibi bi ifade var suratında

evet klozetin üstünde oturuyo zaten ama göstermemişler.
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akcanon 7 yıl

Sonunda bi haber
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alito 7 yıl
ne oyundu be abi az sıfırlamadım
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yc#1 7 yıl
Anekdot: Serinin ilk temsilcisindeki Max Payne'in yüzü oyunun yazarı Sam Lake'den modellenmiştir.
poetsofthefall.ru/...
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Blind Evil 7 yıl
O değilde eski max payne oyunlarını eleştirdiğimi sananlar fotografın yüz kısmındaki detayları geneliyle karşılaştırsalar biraz daha iyi olacaktı, neyse...
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OverClocK1ng 7 yıl
Adanım her oyunda yüzü değişiyor kardeşim. 1 de yukarıdakiydi, 2 de başka birisi oldu, 3 te yine başka birisinin yüzü olacak..
Max Payne diye sanırım birisi değil Maximum Acıyı yaşayan insanları anlatıyorlar..
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