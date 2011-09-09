Max Payne akıllı telefon ve tabletlere geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bir döneme damgasını vuran oyunlardan Max Payne mobil platformlara geliyor. Yapımcı firma Rockstar'ın, Max Payne 3'le ilgili açıklamasında akıllı telefonlara yönelik bazı ipuçları da verildi ve orjinal oyunun Max Payne HD adı altında yeniden sunulacağı belirtildi.
Max Payne HD adı altında sunulacak oyun Full HD desteği sunacak ve modern grafik teknolojilerine yönelik çeşitli optimizasyonlar içerdi. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte yeni oyunun Android platformuna çıkması en güçlü ihtimal olarak gösteriliyor.
Nvidia'nın Tegra 2 ve Tegra 3(kod adı Kal-El) platformları için çıkacağı konuşulan Max Payne HD'nin kullanıma sunulacağı tarih şu an için bilinmiyor ancak 3. oyunun çıkış tarihi olan Mart 2012 dikkate alınırsa, Max Payne HD'nin de ilk çeyrek içerisinde çıkması beklenebilir.
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Max Payne: They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark on everything that had led to this point. I released my finger from the trigger ...
beyzbol sopası ile dimi
aynen kardeşim benimde en sevdiğim oyundur bugüne kadar en çok zevk alarak oynadığım oyundur. Cinematicleri izleyerek oynayınca daha anlamlı ve zevkli oluyor ve oyun içinde inanılmaz gönderme ve replik var sanırsın film yani o derece kusursuz.
evet klozetin üstünde oturuyo zaten ama göstermemişler.
poetsofthefall.ru/...
Max Payne diye sanırım birisi değil Maximum Acıyı yaşayan insanları anlatıyorlar..
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