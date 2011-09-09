Max Payne akıllı telefon ve tabletlere geliyor

Bir döneme damgasını vuran oyunlardan Max Payne mobil platformlara geliyor. Yapımcı firma Rockstar'ın, Max Payne 3'le ilgili açıklamasında akıllı telefonlara yönelik bazı ipuçları da verildi ve orjinal oyunun Max Payne HD adı altında yeniden sunulacağı belirtildi.

Max Payne HD adı altında sunulacak oyun Full HD desteği sunacak ve modern grafik teknolojilerine yönelik çeşitli optimizasyonlar içerdi. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte yeni oyunun Android platformuna çıkması en güçlü ihtimal olarak gösteriliyor.

Nvidia'nın Tegra 2 ve Tegra 3(kod adı Kal-El) platformları için çıkacağı konuşulan Max Payne HD'nin kullanıma sunulacağı tarih şu an için bilinmiyor ancak 3. oyunun çıkış tarihi olan Mart 2012 dikkate alınırsa, Max Payne HD'nin de ilk çeyrek içerisinde çıkması beklenebilir.