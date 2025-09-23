Silent Hill f oyunu daha çıkmadan torrent ortamına düştü

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Konami'nin merakla beklenen korku-hayatta kalma oyunu Silent Hill f, daha resmi çıkışını yapmadan korsan sitelere düştü. Deluxe sürüm sahipleri için erken erişime açılan oyun, aynı gün içerisinde torrent sitelerine yüklenmeye başlandı.

Oyunun hızlıca korsana düşmesinin temel nedeni, güçlü bir koruma sisteminin bulunmaması. Geliştiriciler yalnızca dijital mağazaların standart DRM çözümleriyle yetinince süreç oldukça kolaylaştı. Ünlü korsan grubu Rune oyunu birkaç saat içinde kırmayı başardı.

Rune ekibi, basit bir emülatör kullanarak korumayı aştı ve 42.5 GB boyutundaki oyun dosyasını anında torrent sitelerine yükledi. Oyunun resmi çıkış tarihi 25 Eylül. Ancak korsan sürüm, ön sipariş veren kullanıcılar daha oyuna kavuşamadan internette dolaşıma girdi.

Olumlu tepkiler aldı

Silent Hill f, hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan oldukça olumlu geri bildirimler alıyor. OpenCritic'te 100 üzerinden 87 puan alan yapım, Steam'de ise 133 incelemeden %85 olumlu geri dönüş topladı. Oyuncular, özellikle oyunun güçlü atmosferini, etkileyici görsel tasarımını ve sürükleyici hikayesini övüyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca oyunun Unreal Engine 5 motorunu kullanmasına rağmen stabil çalışması da olumlu karşılanmış durumda. Silent Hill f daha şimdiden büyük ilgi uyandırsa da, oyunun bu kadar hızlı korsana düşmesi DRM korumalarının yetersizliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

