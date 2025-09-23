Giriş
    Silent Hill f oyunu daha çıkmadan torrent ortamına düştü

    Silent Hill f, resmi çıkışından günler önce korsana düştü. Merakla beklenen oyun, korsan gruplar tarafından kırılıp torrent sitelerine yüklendi. Oyunla ilgili ilk incelemler ve yorumlar da olumlu.

    Silent Hill f oyunu daha çıkmadan torrent ortamına düştü Tam Boyutta Gör
    Konami'nin merakla beklenen korku-hayatta kalma oyunu Silent Hill f, daha resmi çıkışını yapmadan korsan sitelere düştü. Deluxe sürüm sahipleri için erken erişime açılan oyun, aynı gün içerisinde torrent sitelerine yüklenmeye başlandı.

    Oyunun hızlıca korsana düşmesinin temel nedeni, güçlü bir koruma sisteminin bulunmaması. Geliştiriciler yalnızca dijital mağazaların standart DRM çözümleriyle yetinince süreç oldukça kolaylaştı. Ünlü korsan grubu Rune oyunu birkaç saat içinde kırmayı başardı.

    Silent Hill f oyunu daha çıkmadan torrent ortamına düştü Tam Boyutta Gör

    Rune ekibi, basit bir emülatör kullanarak korumayı aştı ve 42.5 GB boyutundaki oyun dosyasını anında torrent sitelerine yükledi. Oyunun resmi çıkış tarihi 25 Eylül. Ancak korsan sürüm, ön sipariş veren kullanıcılar daha oyuna kavuşamadan internette dolaşıma girdi.

    Olumlu tepkiler aldı

    Silent Hill f, hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan oldukça olumlu geri bildirimler alıyor. OpenCritic'te 100 üzerinden 87 puan alan yapım, Steam'de ise 133 incelemeden %85 olumlu geri dönüş topladı. Oyuncular, özellikle oyunun güçlü atmosferini, etkileyici görsel tasarımını ve sürükleyici hikayesini övüyor.

    Silent Hill f oyunu daha çıkmadan torrent ortamına düştü Tam Boyutta Gör
    Ayrıca oyunun Unreal Engine 5 motorunu kullanmasına rağmen stabil çalışması da olumlu karşılanmış durumda. Silent Hill f daha şimdiden büyük ilgi uyandırsa da, oyunun bu kadar hızlı korsana düşmesi DRM korumalarının yetersizliğini bir kez daha gündeme taşıdı.
