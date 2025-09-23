Silent Hill f oyunu daha çıkmadan torrent ortamına düştü

Oyunun hızlıca korsana düşmesinin temel nedeni, güçlü bir koruma sisteminin bulunmaması. Geliştiriciler yalnızca dijital mağazaların standart DRM çözümleriyle yetinince süreç oldukça kolaylaştı. Ünlü korsan grubu Rune oyunu birkaç saat içinde kırmayı başardı.
Rune ekibi, basit bir emülatör kullanarak korumayı aştı ve 42.5 GB boyutundaki oyun dosyasını anında torrent sitelerine yükledi. Oyunun resmi çıkış tarihi 25 Eylül. Ancak korsan sürüm, ön sipariş veren kullanıcılar daha oyuna kavuşamadan internette dolaşıma girdi.
Olumlu tepkiler aldı
Silent Hill f, hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan oldukça olumlu geri bildirimler alıyor. OpenCritic'te 100 üzerinden 87 puan alan yapım, Steam'de ise 133 incelemeden %85 olumlu geri dönüş topladı. Oyuncular, özellikle oyunun güçlü atmosferini, etkileyici görsel tasarımını ve sürükleyici hikayesini övüyor.