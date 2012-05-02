Mayıs başlangıcı itibariyle ICS sürümü yüzde 4.9 kullanım oranına ulaştı

Android işletim sisteminin çiçeği burnunda sürümü Ice Cream Sandwich, Play Store verilerine göre son bir ayda yüze 70 gibi bir artış göstererek yüzde 4.9 kullanım oranına ulaştı.





Son iki haftada Play mağazasına erişen cihazların istatistiklerinin tutulduğu rapora göre Nisan başında yüzde 2.9 olan oran özellikle ICS yüklü cihazların piyasalarda boy göstermeye başlaması ve Galaxy SII gibi popüler modellerin güncelleme almasıyla büyük bir sıçrama kaydetti.





Gingerbread sürümü ise yüzde 64.4 oranına yükseldi. Geçen ay 63.7 olan oranın halen Gingerbread yüklü cihazların satılıyor olması nedeniyle artış gösterdiği tahmin ediliyor.





Tabletlere yönelik Honeycomb sürümü ise yüzde 3.3 oranında sabit kaldı ve ilerleyen aylarda düşüşe geçebilir.





Bugüne kadar satılan Android'li cihaz sayısının 320 milyon civarında olduğu düşünülürse, toplam ICS yüklü cihaz sayısı yaklaşık 16 milyon olarak hesap edilebilir. Tabi kişisel ROM'ları da dikkate alırsak orijinal ICS yüklü satılan veya güncelleme almış cihaz sayısı biraz daha düşük çıkacaktır.





Gingerbread kullanım oranının ise yaklaşık 190 milyon cihaza tekabül ettiğini bulabiliriz. Bunun yanında Honeycomb yüklü tabletlerin ise 10 milyon gibi bir rakama ulaştığı görülüyor.





Bu aydan itibaren One serisi gibi modellerin piyasaya girmesi ve daha çok cihazın ICS güncellemesi alması Mayıs ayı sonunda yüzde 10 civarında bir rakamın yakalanmasını sağlayabilir.