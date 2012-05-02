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Mayıs başlangıcı itibariyle ICS sürümü yüzde 4.9 kullanım oranına ulaştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sisteminin çiçeği burnunda sürümü Ice Cream Sandwich, Play Store verilerine göre son bir ayda yüze 70 gibi bir artış göstererek yüzde 4.9 kullanım oranına ulaştı.

Son iki haftada Play mağazasına erişen cihazların istatistiklerinin tutulduğu rapora göre Nisan başında yüzde 2.9 olan oran özellikle ICS yüklü cihazların piyasalarda boy göstermeye başlaması ve Galaxy SII gibi popüler modellerin güncelleme almasıyla büyük bir sıçrama kaydetti.

Gingerbread sürümü ise yüzde 64.4 oranına yükseldi. Geçen ay 63.7 olan oranın halen Gingerbread yüklü cihazların satılıyor olması nedeniyle artış gösterdiği tahmin ediliyor.

Tabletlere yönelik Honeycomb sürümü ise yüzde 3.3 oranında sabit kaldı ve ilerleyen aylarda düşüşe geçebilir.

Bugüne kadar satılan Android'li cihaz sayısının 320 milyon civarında olduğu düşünülürse,  toplam ICS yüklü cihaz sayısı yaklaşık 16 milyon olarak hesap edilebilir. Tabi kişisel ROM'ları da dikkate alırsak orijinal ICS yüklü satılan veya güncelleme almış cihaz sayısı biraz daha düşük çıkacaktır.

Gingerbread kullanım oranının ise yaklaşık 190 milyon cihaza tekabül ettiğini bulabiliriz. Bunun yanında Honeycomb yüklü tabletlerin ise 10 milyon gibi bir rakama ulaştığı görülüyor.

Bu aydan itibaren One serisi gibi modellerin piyasaya girmesi ve daha çok cihazın ICS güncellemesi alması Mayıs ayı sonunda yüzde 10 civarında bir rakamın yakalanmasını sağlayabilir.

http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html Yorum Yaz
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erci501 7 yıl en beğenilen
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ened0608 7 yıl
artı android işletim sistemini kullanan diğer markaları ve modelleride düşünmelisiniz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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simaros 7 yıl
napolyon94

Demekki s2 android dunyasinin %4 unu olusturuyor


ve matematik yok olur
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napolyon94 7 yıl
akinciyiz
napolyon94Demekki s2 android dunyasinin %4 unu olusturuyor
s2 aldığımda android 2.3.3 sürümü yüklü idi sonradan güncelleme yaptım ki güncelleme yapmayan ihtiyaç duymayan veya nasıl güncelleme yapacağını bilmeyen milyonlarca kullanıcı var, artı android işletim sistemini kullanan diğer markaları ve modelleride düşünmelisiniz.

Zaten onu düşündüğüm için %4 dedim farkındaysanız
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cumhurkey 7 yıl
bir T9 bulamadım ICS'ye geri dönüyorum 2.3.6 ya kies de görmüyor zaten yüzdelik dilimide öylece kalsın.
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pespoisonboy 7 yıl
Mesut Çevik twitter'da yazmış arkadaşlar.
Arkadaşlar, Galaxy S3 lansmanında canlı yayın yapamayacağız. Samsung NTVMSNBC ile anlaşmış, tek kanaldan devam edeceklermiş.
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akinciyiz 7 yıl
napolyon94
Demekki s2 android dunyasinin %4 unu olusturuyor

s2 aldığımda android 2.3.3 sürümü yüklü idi sonradan güncelleme yaptım ki güncelleme yapmayan ihtiyaç duymayan veya nasıl güncelleme yapacağını bilmeyen milyonlarca kullanıcı var, artı android işletim sistemini kullanan diğer markaları ve modelleride düşünmelisiniz.
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erci501 7 yıl en beğenilen
DONANIMHABER ÜZERİNDEN GALAXY S3 LANSMANINI CANLI VİDEO OLARAK İZLEMEK İSTİYORUZ.
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teramit 7 yıl
eski sürümü kullananlar yeni sürümü istemediklerimi için mi yoksa cihazları desteklemediği için mi yeni sürüme geçmiyorlar ,cihazları desteklemiyorsa android sürümleri arasında ciddi farklılıklar var demektir ki buda geriye dönük destek için çok can sıkıcı bir durum.her mobil işletim sisteminin aşması gereken bir dönüm noktası
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pespoisonboy 7 yıl
napolyon94
Demekki s2 android dunyasinin %4 unu olusturuyor

Htc one x sensation one s one xl asus transformers gibi modelleri unuttunuz sanırım
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napolyon94 7 yıl
Demekki s2 android dunyasinin %4 unu olusturuyor
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