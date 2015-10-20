Meraklı bekleyiş sona eriyor, yeni nesil Apple TV ön siparişe başlıyor

















Apple'ın iPhone 6S lansmanında televizyonun geleceği olarak sahneye çıkardığı yeni nesil Apple TV ürünü için 26 Ekim 2015 Pazartesi itibariyle ön siparişler başlıyor. Ön siparişler ise 1 Kasım tarihinde sevkiyata çıkacak. Müjdeyi bizzat Tim Cook verdi.





Apple'ın bir hobi cihazı olarak başlayıp oturma odalarının vazgeçilmez eğlence araçlarından birisine dönüşen set üstü televizyon kutusu Apple TV, 4. nesli ile bir adım daha ileri gidiyor. Genel anlamda kutu tasarımı bir değişikliğe uğramazken, içeriği ve kumandası büyük değişikliğe uğruyor.





Apple artık set üstü kutusu için tvOS adında yeni bir işletim sistemi üzerinde geliştirmiş. iOS platformunu temel alan tvOS işletim sistemi daha kolay bir kullanıcı arayüzü sunarken, uygulama geliştirmek de kolaylaşıyor. Metal gibi grafik arayüzleri aynen bu tarafa da aktarılmış yani grafik konusunda güzel çalışmalar ortaya çıkacak.





Apple TV önceki nesil Apple A8 yongasetinden gücünü alıyor. HDMI ve Ethernet girişleri olan Apple TV artık kendisine has bir uygulama mağazası desteğine de kavuşuyor. Üçüncü taraf geliştiriciler yeni ekosistem için uygulamalar geliştirecek ve kullanıcılar da bunlar arasından seçim yapabilecek.





Apple TV ile ilgili en önemli yeniliklerden birisi kumanda da gerçekleşiyor ve üst kısma dokunmatik bir panel yerleşiyor. Böylece bu panel ile menüler ve içerikler arasında gezinmek oldukça kolaylaşıyor. Kumanda sesli komutları da algılayabiliyor.





Yeni Apple TV ürününde Siri entegrasyonu da büyük yenilikler getiriyor. Kumandadan komut vererek içerikler arasında gezinmek, içerik aramak, içerikler içerisinde ileri-geri gidebilmek ve hatta bir cümlenin olduğu sahneye gitmek gibi önemli yenilikler mevcut.





Oyun tarafında da yeni Apple TV kutusunun iyi iş başardığını söylemek mümkün. Kumandadan oyun oynamak çok daha kolay ve oyunların grafik kalitesi oldukça artıyor. Örneğin Crossy Road oyunu Apple TV için optimize edilmiş. Kumanda yanında ekstra bir iOS cihazı ile iki kişi oyunu oynayabiliyorsunuz. Üstelik karakterler birbiri ile kavga da edebiliyor. Yeni Apple TV için Rayman Adventures, Disney Infinity 3.0, Shadowmatic ve Guitar Hero gibi pek çok oyun hazırlanıyor ve kısa süre içerisinde bunlar da indirmeye sunulacak.





Yeni Apple TV ile canlı yayın esnasında maç ile ilgili önemli bilgileri ekranın kenarlarında görüntüyü etkilemeyecek şekilde izleyebiliyorsunuz. Bu da sporseverlere önemli bir yenilik olarak sunulacak. Yeni Apple TV modelinin 80 ülkede piyasaya çıkacağından bahsedilmişti. Muhtemelen ülkemizde de önümüzdeki haftalarda satışa çıkacak. Modelin 32GB versiyonu 149$, 64GB versiyonu 199$ fiyat etiketine sahip.