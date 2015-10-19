Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meraklı bir geliştirici 3D yazıcılardan elektrik gücüyle ateşlenen silah üretmeyi başardı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,3b
1
21
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Meraklı bir geliştirici 3D yazıcılardan elektrik gücüyle ateşlenen silah üretmeyi başardı
 
3D yazıcıların yaygınlaşmaya başladığı dönemde üretilen silahlar oldukça yoğun bir şekilde tartışılmıştı. Büyük oranda plastik malzeme ile üretilen bu silahlar herhangi bir metal dedektörüne takılmadığı gibi öldürücü şekilde atışlar da yapabiliyordu.

Youtube'da Xtamared adıyla bilinen bir kullanıcı ise bu durumu bir adım daha ileriye götürerek adeta FPS oyunlarından fırlamış gibi gözüken bir silah geliştirdi. Alüminyum ve Grafit malzemelerden yapılan mermileri ateşleyebilen bu silah ateşleme gücünü üzerinde yer alan 6 adet kapasitörden karşılıyor. 
Meraklı bir geliştirici 3D yazıcılardan elektrik gücüyle ateşlenen silah üretmeyi başardı
 
9 Kilogram ağırlığındaki silah her atışta 3,000 kilojoul enerji harcıyor. Bu enerjiye karşılık olarak ise mermiler saniyede 250 metre ( Yaklaşık 900 km/saat) hıza ulaşabiliyor. Uno R3 Aurdunio'su ise kalan enerjiyi görüntüleme, silah sıcaklığı gibi bir çok detayı görüntülemek için kullanılmış.
Xtamared alüminyum mermi ile arkasına çelik eklenmiş kontraplak hedefe yaptığı atışlarda merminin yaklaşık 1.5 cm içeri girdiğini görmüş. Grafit ile yapılan merminin ise çok kısa bir süre içerisinde buharlaştığı belirtiliyor. Kullanıcının yayınladığı iki deneme atışını aşağıda yer alan videolardan izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/10/19/3d-printed-handheld-railgun/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kirk Lee 4 yıl en beğenilen
Bu 3d yazıcılar sayesinde yerel mucitler başımıza baya icat çıkartacaklar.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 4 yıl
Defalarca söyledim yine söyleyeceğim. Bu işler 3D yazıcıların marifeti değil. Öyle bir başlık atılıyor ki görende koyuyorsun yazıcıya bas diyorsun basıyor zannedecek. 3D yazıcı olmasa da o silah üretilebilirdi zaten.
Defalarca söyledim yine söyleyeceğim. Bu işler 3D yazıcıların marifeti değil. Öyle bir başlık atılıyor ki görende koyuyorsun yazıcıya bas diyorsun basıyor zanne...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
yayınlamayınız konu dışı: Sayın Admin, Başlangıçta bir Türk(Atılım Çetin) girişimi GIDEROS oyun geliştirme ortamı açık kaynak olmuştu. Şu anda bakımını üstlenenler Kickstarter da "Export to HTML5 with Gideros" başlığıyla HTML5 desteği arıyor. Son 60 saat kaldı 3800/5000 hedefi gerçekleşti küçük bir haberle destek sunar mısınız?
Belki katkı sunan çıkar takipçilerinizden, saygılar iyi çalışmalar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Öldürmek isteyen adam gerekirse pilot kalem saplar yine öldürür.
Önemli olan niyet. Adamı hor görmemek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 4 yıl
Neden "silah" ? Ergen kalmış bu eleman.
Işın kılıcı yapıp triple kill da alsın bari hazır eli değmişken. Çok boş adam var Amerika'da ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 4 yıl
silah adamdan büyük
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 4 yıl
3D yazıcıyla 3D yazıcı yapan var mıdır acaba :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RevivaL 4 yıl
Çok büyük iş başardın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
knnkpln 4 yıl
Hani nerede o 3d yazıcı. Aha bu yazıcıyla yaptım desin silahı.???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 4 yıl
District 9
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emir kustirika 4 yıl
daha once eneji ateşleyen bi silah yoktu galiba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 4 yıl
Defalarca söyledim yine söyleyeceğim. Bu işler 3D yazıcıların marifeti değil. Öyle bir başlık atılıyor ki görende koyuyorsun yazıcıya bas diyorsun basıyor zannedecek. 3D yazıcı olmasa da o silah üretilebilirdi zaten.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 4 yıl brshr
Yanlış düşünüyorsunuz. 3D yazıcılar hayatımıza girmeden önce bu tarz haberleri ne kadar sık görüyorduk? Hiç. Tamam çok yaratıcı beyinler var ancak imkan sunulmadıkça hiç bir işe yaramıyor. Yazıcılar ise bu geliştiricilere imkan sunuyor. Yapılan etik veya değil orası ayrı ancak bu arkadaş 3D yazıcı teknolojisi olmasa elinde tuttuğu silahı üretemeyecekti. Bu yüzden yazıcılara vurgu yapmak çok da yanlış bir şey değil bana göre.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
Bizimkilerdr yapsa bari :D...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4339 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, elektrikli ve 3d
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim