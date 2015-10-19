Meraklı bir geliştirici 3D yazıcılardan elektrik gücüyle ateşlenen silah üretmeyi başardı

3D yazıcıların yaygınlaşmaya başladığı dönemde üretilen silahlar oldukça yoğun bir şekilde tartışılmıştı. Büyük oranda plastik malzeme ile üretilen bu silahlar herhangi bir metal dedektörüne takılmadığı gibi öldürücü şekilde atışlar da yapabiliyordu.

Youtube'da Xtamared adıyla bilinen bir kullanıcı ise bu durumu bir adım daha ileriye götürerek adeta FPS oyunlarından fırlamış gibi gözüken bir silah geliştirdi. Alüminyum ve Grafit malzemelerden yapılan mermileri ateşleyebilen bu silah ateşleme gücünü üzerinde yer alan 6 adet kapasitörden karşılıyor.

9 Kilogram ağırlığındaki silah her atışta 3,000 kilojoul enerji harcıyor. Bu enerjiye karşılık olarak ise mermiler saniyede 250 metre ( Yaklaşık 900 km/saat) hıza ulaşabiliyor. Uno R3 Aurdunio'su ise kalan enerjiyi görüntüleme, silah sıcaklığı gibi bir çok detayı görüntülemek için kullanılmış.

Xtamared alüminyum mermi ile arkasına çelik eklenmiş kontraplak hedefe yaptığı atışlarda merminin yaklaşık 1.5 cm içeri girdiğini görmüş. Grafit ile yapılan merminin ise çok kısa bir süre içerisinde buharlaştığı belirtiliyor. Kullanıcının yayınladığı iki deneme atışını aşağıda yer alan videolardan izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/10/19/3d-printed-handheld-railgun/