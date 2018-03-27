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Uber'in sürücüsüz araç testlerine yasak

Geçtiğimiz hafta yaşanan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan üzücü kaza sonrasında Arizona eyalet valisi Doug Ducey, Uber'in sürücüsüz araç testlerinin yasaklanması için talimat verdiğini açıkladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Uber'in sürücüsüz araç testlerine yasak
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Geçtiğimiz günlerde, ABD’nin Arizona eyaletindeki Tempe şehrinde sürücüsüz Uber aracının karıştığı oldukça üzücü bir kaza meydana gelmişti. Ölümle sonuçlanan bu kaza nedeniyle şirketin Arizona’daki sürücüsüz araç testlerine yasaklama getirildiği belirtildi.

Arizona’nın Tempe şehrinde yaşanan kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 49 yaşındaki Elaine Herzberg isimli kadın sürücüsüz olarak test edilen Uber aracının çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu üzücü kaza sonrasında Uber, sürücüsüz araç testlerini bir süreliğine durdurma kararı almıştı. Ancak, Arizona Eyalet Valisi Doug Ducey, bu feci kaza nedeniyle şirketin Arizona’da araç test etmesine daha fazla izin verilmeyeceğini belirten bir yazı gönderdi.

Kazaya ait görüntüler endişe verici 

Ducey gönderdiği yazıda kazaya ait yayınlanan videodaki görüntüleri rahatsız edici bulduğunu ve bu durumun kendisini endişelendirdiğini dile getirdi. Bir vali olarak önceliğinin halkın güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Ducey, bu tür teknolojileri yöneten şirketlerin de önceliğinin bu olması gerektiğini söyledi.

Vali Doug Ducey, 18 Mart’ta yaşanan hadisenin şüphesiz bir başarısızlık olduğunu belirtti. Halkının yararı için Uber’in Arizona eyaletindeki sürücüsüz araç testlerine son verilmesi için talimat verdiğini açıkladı.


https://www.theverge.com/2018/3/26/17166326/uber-self-driving-autonomous-vehicle-ban-arizona-fatal-crash Yorum Yaz
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St Batuhan 1 yıl en beğenilen
İyi güzel de sürücü kullanıyor olsa yine o kaza olurdu. Hatta sürücüsüz sistemin bu kazayı önleme ihtimali zaten daha yüksek ama neden başarılı olmadığı da önemli bir soru işareti. Lazer mazer tarayamamış mı dedirtiyor ve hala tam olarak çözemedim gece görüş özelliğiyle ilgili noksanı :/
İyi güzel de sürücü kullanıyor olsa yine o kaza olurdu. Hatta sürücüsüz sistemin bu kazayı önleme ihtimali zaten daha yüksek ama neden başarılı olmadığı da önem...
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zaferq 1 yıl
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Öncelikle halka açık alanlarda bu tip denemelerin yapılmasını genel olarak yanlış buluyorum. Bu tip veriler özel olarak oluşturulan test ortamlarında (Ford'un yaptığı gibi) halledilebilir. Böyle gücü olmayan firmalar ise bu işi halkın önüne direkt sunuyor. Özellikle Tesla'nın hayati hatalar doğurabilecek bir özelliği "beta" olarak piyasaya güncelleme olarak sunması en büyük yanlıştır. Sağlık cihazları, askeri sistemler ve bunun gibi kritik sistemlerin deneme imkanları zor ve sonuçları genelde hayati olduğu için ilk zamanlarda bu tip ciddi sorunlar hep olur. Böyle böyle gelişecek, inşallah daha fazla bu tip kaza haberleri gelmez, canlar yanmaz.
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St Batuhan 1 yıl en beğenilen
İyi güzel de sürücü kullanıyor olsa yine o kaza olurdu. Hatta sürücüsüz sistemin bu kazayı önleme ihtimali zaten daha yüksek ama neden başarılı olmadığı da önemli bir soru işareti. Lazer mazer tarayamamış mı dedirtiyor ve hala tam olarak çözemedim gece görüş özelliğiyle ilgili noksanı :/
1 Yanıt Yanıtla +14
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interwap 1 yıl St Batuhan
Sürücü kullanıyor olsaydı yüksek ihtimal o kaza olmazdı. Operatör yolu izleseydi yayayı fark edecekti. Çünkü bizim kamerada gördüğümüzde yol karanlık ancak çıplak gözle öyle zifiri karanlık yok. Olay sonrası görüntüsü aşağıda. Video izlersen daha iyi fikir verecektir. Yolun diğer taraflarını gösteriyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Tesla'nın benzer videoları var. Kamerada bir şey gözükmüyor ancak şoför sürüş yardımcısının uyarısından hemen önce ani bir müdahale yapıyor. Kamerada müdahaleden sonra yoldaki hayvanları görüyoruz.
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