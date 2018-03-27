Uber'in sürücüsüz araç testlerine yasak

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Geçtiğimiz günlerde, ABD’nin Arizona eyaletindeki Tempe şehrinde sürücüsüz Uber aracının karıştığı oldukça üzücü bir kaza meydana gelmişti. Ölümle sonuçlanan bu kaza nedeniyle şirketin Arizona’daki sürücüsüz araç testlerine yasaklama getirildiği belirtildi.

Arizona’nın Tempe şehrinde yaşanan kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 49 yaşındaki Elaine Herzberg isimli kadın sürücüsüz olarak test edilen Uber aracının çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu üzücü kaza sonrasında Uber, sürücüsüz araç testlerini bir süreliğine durdurma kararı almıştı. Ancak, Arizona Eyalet Valisi Doug Ducey, bu feci kaza nedeniyle şirketin Arizona’da araç test etmesine daha fazla izin verilmeyeceğini belirten bir yazı gönderdi.

Kazaya ait görüntüler endişe verici

Ducey gönderdiği yazıda kazaya ait yayınlanan videodaki görüntüleri rahatsız edici bulduğunu ve bu durumun kendisini endişelendirdiğini dile getirdi. Bir vali olarak önceliğinin halkın güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Ducey, bu tür teknolojileri yöneten şirketlerin de önceliğinin bu olması gerektiğini söyledi.

Vali Doug Ducey, 18 Mart’ta yaşanan hadisenin şüphesiz bir başarısızlık olduğunu belirtti. Halkının yararı için Uber’in Arizona eyaletindeki sürücüsüz araç testlerine son verilmesi için talimat verdiğini açıkladı.

https://www.theverge.com/2018/3/26/17166326/uber-self-driving-autonomous-vehicle-ban-arizona-fatal-crash