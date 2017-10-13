Mercedes E serisi, elektrikli araçlar ve Mercedes’in Türkiye yatırımlarını konuştuk

Mercedes-Benz Türk, kuruluşunun 50. yılında yenilenen E-Serisi ailesinin yeni üyeleri ile özel bir etkinlik düzenledi. Bu kapsamda Şükrü Bekdikhan ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.

Mercedes - Benz Türk Otomobil Grubu Direktörü Şükür Bekdikhan’ın da katılımı ile gerçekleştirilen Mercedes - Benz Türk’ün 50. yılına özel test sürüşü etkinliğinde E serisi modellerini deneyimleme şansı bulduk. İstanbul’dan başlayıp Istranca Dağları eteklerine uzanan rota boyunca kullandığımız E serisi araçlarda kullanılan yeni teknolojiler ve farklı amaçlara uygun olarak yapılan düzenlemeler fark yarattı.





2016 Mayıs ayı itibariyle Türkiye’de satışa çıkan E-Serisi Sedan versiyonlarının tamamı 9G-TRONIC otomatik şanzımanla kombinlenmiş. E180, E220d 4MATIC, E300, E350d 4MATIC modelleri yeni motor seçenekleri ile heyecan her amaca uygun bir deneyim sunmayı başarıyor. Daha hafif şase ile birlikte artan motor performansı, araçları çok dinamik ve atik bir hale getirmiş. Bu dinamizmin beraberindeki güven hissi, alışılmışın çok üzerinde.

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"Aklın Baş Yapıtı"

Mercede yeni E serisinde “aklın baş yapıtı” şeklinde bir ifade kullanıyor. Bu söylemin çıkış noktasında ise modellere kazandırılan otomom özellikler yatıyor. Akıllı Şerit Değiştirme Yardımcısı, zor manevralar için telefon ile aracı park etmeye olanak tanıyan Araç Dışından Park Etme Yardımcısı gibi yenilikçi çözümler, tüketicilere sunulmuş. Akıllı Şerit Değiştirme Yardımcısı, yol müsait ise sağa veya sola sinyal verdiğinizde otomobilin otomatik olarak şerit değiştirebilmesine olanak tanıyor.





Otonom sürüş ise ülkemizdeki yollarda da son derece etkileyici bir performans ortay koyuyor. Her ne kadar yasal zorunluluklar nedeni ile belirli periyotlarda direksiyonu tutmanızı istese de otomobil yüksek hızlarda bile kusursuz bir performans ortaya koymayı başarıyor. Tabi böylesine etkileyici bir aracın direksiyonuna geçtiğinizde otonom sürüş pek umurunuzda olmuyor ve performansı hissetmek için araç adeta sizi kışkırtıyor.





Otonom sürüş esnasında yüksek hızlarda bile çok başarılı olduğunu gördüğümüz yeni E Serisi, trafikte yaşanabilecek aniden önünüze araç çıkması veya dalgın bir sürücünün sizi farketmeden şerit değiştirmek istemesi gibi senaryolardan bile son derece yumuşak ve güven veren manevralarla kurtulması hayranlığımızı bir kat daha artırdı.

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Kokpitteki Heyecan Verici Değişim

Mercedes E serisinin tüm modellerinde iki adet 12.3 inçlik özel yüksek çözünürlüklü ekran yer alıyor. Bu ekranlardan bir tanesi göstergeler için ayrılmış diğeri ise orta konsoldaki bilgilendirmeler ve multimedya için konumlandırılmış. Araçtaki göstergeleri kişiselleştirebiliyorsunuz ve bu da araca çok farklı bir hava katıyor. Ekranlar kesinlikle dokunmatik değil, direksiyonda (dokunmatik) ve orta konsolda yer alan (dokunmatik ve tekerlekli) son derece pratik kontrol üniteleri tarafından yönetilebiliyor.





Mercedes connect me

Mercedes Türkiye’de ilk kez connect me hizmetini yeni E serisi ile kullanmaya başlamış. Command donanıma sahip araçlarda kullanıcılar Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonları ile aracı uzaktan kontrol edip (kapıları kilitleme, Cabriolet modellerde tenteyi kapatıp açma gibi), park edebiliyor. Park teknolojisi Bluetooth ile çalışıyor ve yaklaşık 3 metre öteden kontrol imkanı tanıyor.

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Mercedes Benz E-Serisi Cabriolet

Ayrıca paragraf açmanın gerekli olduğu bir model Cabriolet. 50. yıl özel donanımı ile otomobil dünyasında teknolojinin ulaştığı neredeyse tüm teknolojiyi bünyesinde taşıyan model, kumaş tentesi açıkken 110-120km/h hızlarda seyrederken bile konfordan ödün vermiyor. Elektrikli rüzgar deflektörü AIRCAP ve enseye sıcak hava üfleyerek farklı bir ayrıcalık hissi yaşatan AIRSCARF gibi donanımlar, çok farklı bir tecrübe yaşatıyor.