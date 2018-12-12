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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes'in efsanevi kamyonu Unimog, Türkiye'de satışa sunuldu

60 yılı aşkın süredir dünyanın en iyi arazi araçları arasında gösterilen Mercedes-Benz Unimog, hem arazi hem de şehir için kullanıma uygun donanımlarla Türkiye'de satışa sunuldu.
5 ay
41,8b
1
59
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mercedes'in efsanevi kamyonu Unimog, Türkiye'de satışa sunuldu
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Mercedes-Benz Türk, 60 yılı aşkın süredir dünyanın en iyi arazi araçları arasında anılmayı başaran Mercedes-benz Unimog’u Türkiye’de hem arazi hem de şehir içinde kullanıma uygun donanımla satışa sunmaya başladı. Her biri sipariş üzerine kişiye özel olarak üretilen Unimog, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Ankara Koluman Motorlu Araçlar aracılığıyla sipariş edilebiliyor.

Dünyanın pek çok yerinde ambulans, askeri personel ve kargo taşıma, radyo istasyonu ve arama kurtarma aracı olarak kullanılan Mercedes-Benz Unimog, U 4023 ve U 5023 versiyonları ile Türkiye’de macera tutkunlarına yönelik olarak satışa sunuluyor. Şirketin Wörth fabrikasında üretilen Unimog, dinamizmi vurgulayan radyatör ızgarası ve yeni nesil farlara ev sahipliği yapan tamponu ile modernleşme sürecini sürdürüyor.

Unimog’un sahip olduğu lastik basınç kontrol sistemi “Tirecontrol Plus” sayesinde, lastik basıncı hareket edilen zemine göre kabin içindeki ekrandan yol, kum ve çamurlu arazi modlarına ayarlanabiliyor. Unimog’un U 4023 versiyonunda 3 ton, U 5023 versiyonunda ise 7,5 ton yük taşınabiliyor. Ayrıca araçta bulunan römork ön hazırlığı ile istendiği takdirde araca sonradan motosiklet ve bot gibi malzemeleri çekebilmek için römork takılabiliyor.

Unimog arazi yeteneği 

Her hızda 4x2’den 4x4 aks tahriğine geçebilme ve yine her hızda diferansiyel kilidini devreye alıp çıkartabilme yeteneğine sahip Mercedes-Benz Unimog, 30 dereceye kadar salınıma izin veren özel aks ve süspansiyon yapısıyla burularak arazideki engebelere uyum sağlıyor. Sahip olduğu donanıma göre aracın yaklaşma açısı 44 derece, uzaklaşma açısı 51 derece, karın altı açısı 34 derece ve meyil tırmanma kabiliyeti 45 derece olarak ölçülüyor. Ayrıca Unimog, opsiyonel donanım ile 1.20 metre derinliğindeki sulardan geçebiliyor.

Mercedes-Benz Unimog’un 120 mm uzatılan kabini artık 7 kişiye kadar oturma kapasitesi sunabiliyor. İç tarafta dikkat çeken detaylar arasında direksiyon bölgesine taşınan vites kontrolleri, çok fonksiyonlu direksiyon, geniş ekranlı gösterge paneli, ve güncellenen ısıtma/soğutma sistemleri yer alıyor. Hem sürücü hem de ön yolcu koltuğundaki kişiler ısıtmalı ve hava süspansiyon opsiyonlu koltuklar ile Unimog konforunu deneyimleyebiliyor.

Euro 6 normlarına uygun değerler 

Mercedes-Benz Unimog’da, OM 934 serisindeki yüksek tork değeri sunan 4 silindirli ve 5.1 litre hacminde BlueTec 6 motor bulunuyor. 231 PS güç ve 1200 ile 1600 d/d arasında 900 Nm maksimum tork değeri sunan ünite, Unimog’un yasal hız sınırları çerçevesinde bulunan 90 km/s’lik maksimum hıza ulaşmasını sağlıyor. Euro 6 normlarına uygun koşullara sahip olan araçta atık gazların azaltılabilmesi için AdBlue enjeksiyonları, SCR-katalizörü ve partikül filtre uygulamaları kullanılıyor.

Off-road için özel olarak geliştirilen ABS’nin standart donanım olarak sunulduğu Unimog’daki motor freni, 180 kW’luk fren gücü oluşturan çift hızlı kompresöre sahip. Ayrıca motordaki her bir silindirin kendine ait bir motor fren ünitesi bulunuyor. Mercedes-Benz Unimog’u Türkiye’de kullanmak için C sınıfı ehliyet sahibi olmak ve SRC, Psikoteknik belgelerine sahip olmak gerekiyor.


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veteriner69 5 ay en beğenilen
Fiyat bilgisi neden paylaşılmadı ki? Merak edene liste şu:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla +48
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redbul_540 5 ay

Ak belediyeler avuçlarını sıvazlıyor
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kkvan 5 ay
Karşıya 3. Köprüden mi geçecek şimdi bu ?
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DH Misafiri 3 ay
olması gereken arazi aracı cart curt etmeye gerek yk
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parker48 5 ay
Rusların KAMAZ var URAL var, alternatifi Ruslarda çok, ama servis parça sıkıntı, ithalatı yok...
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func0 5 ay
gerçekten marka gibi marka mercedes
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Bethesta 5 ay
Bir kere bu araç yol için değil, TR'deki en büyük müşterisi ise TSK'dır. Ne Hülya'sı Acunu? Kafayı mı yediniz?!?!?!
TSK'nın 5500 adetten falza Unimog'u var!!!
Yanlız dış tasarımı 20-30 yıl öncesinden çok farklı değil... gereksiz yani... en azından daha modern çizgiler beklerdim.
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sssemih24 5 ay Bethesta
Kesinlikle öyle, TSK'dan başka yere fazla satılacağını düşünmüyorum.
Hatta TSK bile fazla almayabilir, yerli olduğu için BMC tercih ediliyor daha çok.
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rabitelli 5 ay
odun gibidir.


.


valla bak, kullandım. 1964 model ve benzinli idi...
kapılarda camı bile yoktu. [8\|][:\-]
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Bilgisayar Virüsü 5 ay
Mercedes: U 4023 Modelimiz 3.5 ton yuk tasima kapasitesine sahip efendim.
Malum Belediye: Hımmm... Daha fazla tasiyamaz mı?
Mercedes: U 5023 modelimiz de 7.5 ton yuk tasima kapasitesine sahip efendim.
Malum Belediye: Daha yuksegi yok mu beyefendi?
Mercedes: !#?!#?
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DH Misafiri 5 ay
Bunu alacaksın yanına birde G63 AMG 6x6 çekeceksin süper olur
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sssemih24 5 ay
Askerde 98 model Unimog kullanıyordum çok güzel sürüş zevki vardı.
Bir keresinde çamura batmıştım 4 çekeri açınca hayvan gibi gidiyordu namussuz.
Şimdiki güncel modellerinin sürüşü daha zevklidir sanırım.
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Bethesta 5 ay sssemih24
Inanın çok bir farkı yoktur. Zaten dış tasarımı yenisinden daha güzel bence.
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Ohol Oula 5 ay
Gta San Andreas'taki Monster arabaya benziyor. Of ulan bunla İstanbul trafiğine çıkacaksın..
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BlueDay_86 5 ay
Efsane ne demek abi efsanelerin efsanesi bu canavar
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