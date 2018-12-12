Tesla, önümüzdeki yıl elektrikli pickup prototipini tanıtabilir

Twitter'da kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Tesla CEO'su Elon Musk, pickup hayalini bir kez daha yineleyerek muhtemelen önümüzdeki yıl aracın prototipinin tamamlanmış olacağını söyledi. Son aylarda elektrikli pickup yapmak için neredeyse "can attığını" ortaya koyan ifadeler kullanan Musk bu kez de 2019 yılında prototip versiyonunu tanıtabileceklerini söyleyerek bu sevdasından vazgeçmediğini gösterdi.

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Deneyimli yönetici Recode ile Kasım ayı başlarında yaptığı röportajda yakında yollarda göreceğimiz elektrikli pickup'ın Blade Runner filminden fırlamış gibi fütüristik bir tasarıma sahip olacağını söyledi. Elektrikli araç pazarındaki rekabet kızıştığı için Tesla elektrikli kamyonetini yakında lanse edebilir.

Rivian R1T sağlam bir rakip olarak geldi

Rivian R1T yenilikçi tasarımının yanında farklı güç ve batarya seçenekleriyle elektrikli pickup pazarına sağlam bir rakip olarak elini çabuk tutarsa kendi adına iyi bir karar almış olacak. Geçtiğimiz günlerde tanıtılanyenilikçi tasarımının yanında farklı güç ve batarya seçenekleriylepazarına sağlam bir rakip olarak giriş yapmıştı . Dolayısı ile Elon Musk'ın şirketikendi adına iyi bir karar almış olacak.

Bununla birlikte Tesla'nın pickup'ı 2019'da tanıtılabilir ancak hemen piyasaya çıkacak gibi görünmüyor. Zira şirket kamyonetten önce Model Y adlı elektrikli SUV modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Daha sonra sıra pickup'a gelecek.

https://twitter.com/elonmusk/status/1072488765753618437