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Tesla, önümüzdeki yıl elektrikli pickup prototipini tanıtabilir

Tesla'nın patronu Elon Musk her defasında elektrikli bir pickup yapma isteğini dile getiriyor. Deneyimli yönetici şimdi de Tesla'nın önümüzdeki yıl pickup prototipini tanıtabileceğini açıkladı.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Twitter'da kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Tesla CEO'su Elon Musk, pickup hayalini bir kez daha yineleyerek muhtemelen önümüzdeki yıl aracın prototipinin tamamlanmış olacağını söyledi. Son aylarda elektrikli pickup yapmak için neredeyse "can attığını" ortaya koyan ifadeler kullanan Musk bu kez de 2019 yılında prototip versiyonunu tanıtabileceklerini söyleyerek bu sevdasından vazgeçmediğini gösterdi.
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Deneyimli yönetici Recode ile Kasım ayı başlarında yaptığı röportajda yakında yollarda göreceğimiz elektrikli pickup'ın Blade Runner filminden fırlamış gibi fütüristik bir tasarıma sahip olacağını söyledi. Elektrikli araç pazarındaki rekabet kızıştığı için Tesla elektrikli kamyonetini yakında lanse edebilir.

Rivian R1T sağlam bir rakip olarak geldi

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Rivian R1T yenilikçi tasarımının yanında farklı güç ve batarya seçenekleriyle elektrikli pickup pazarına sağlam bir rakip olarak giriş yapmıştı. Dolayısı ile Elon Musk'ın şirketi elini çabuk tutarsa kendi adına iyi bir karar almış olacak.
Bununla birlikte Tesla'nın pickup'ı 2019'da tanıtılabilir ancak hemen piyasaya çıkacak gibi görünmüyor. Zira şirket kamyonetten önce Model Y adlı elektrikli SUV modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Daha sonra sıra pickup'a gelecek.

https://twitter.com/elonmusk/status/1072488765753618437 Yorum Yaz
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oguzdogan046 5 ay
tamam elektrikli araçyapıyorsunda sonuçta bu bir pick up biraz arazi havası ver
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Mkusan 5 ay
Resmen soygun 24 mbys 119 tl yuhh kim öder zaten 4 8 16 yaramaz ideal 24 35 hız yüksek fiyat vodafone ıyidir bence
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ceo-tr 5 ay
Teslanın tecrübesi ve ürünleri ortada fakat tasarım olarak bence Rivian R1T daha yakışıklı duruyor.
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kocakusak061903 5 ay
Arkadaşlae kullanmayın ttnet sizde superonline varken asla kullanmam ttnet.
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Emre.isikgoz 5 ay
güzel
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Greylights 5 ay
Model S ile Model 3 sedan olarak piyasaya sürüldü. Model X de var, buna bir küçük kardeş lazım oda Model Y. Amerika piyasasını düşündüğümüzde bir Pickup modeli gerek Ford Raptor gibi. Fakat diğer ülkelerde de Model Y gibi küçük SUV ler moda. Sırada daha yeni Roadster var. Üretim olarak ilk Roadster piyasaya sürülür yüksek fiyata, biraz kâr yaparlar ondan. Sonra Model Y, en son da pickup modeli. Üretilmesi gereken 3 elzem model var ama ne zamana yetişir bilinmez. GM in fabrikaları alınsabile onların hazırlanması gerek. Çok iş var çok... Bu Elon amca nasıl üç firmaya birden yetişiyor anlamıyorum.
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