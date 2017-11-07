Merdiven çıkabilen robotu unutun asansöre binebilen robot geliştirildi

İsviçre'deki Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH), çok sayıda gerçek dünya senaryosunda faydalanılabilecek ETH Zurich ANYmal isimli bir dört ayaklı robot geliştirdi. Ancak normal yaşamın içinde bazen asansör kullanmak da gerekebiliyor. ANYmal'ı diğer dört ayaklı robotlardan farklı kılan özelliği ise bunu yapabiliyor olması.

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ETH yaptığı açıklamada, entegre lazer sensörler ve kameralar sayesinde ANYmal'ın sürekli olarak haritalar oluşturup, doğru yer tespiti yapmak için bulunduğu çevreyi algılayabileceğini söylüyor. Yani bu bilgilere dayanarak dört ayaklı robotun gideceği yönü otonom şekilde planlayabileceğini ve yürürken ayak basacağı yere dikkat edebileceğini söyleyebiliriz. Videoda asansör çağırıp bindiğini gördüğümüz robotun bunu duvardaki QR Kod sayesine yapabildiğini belirtelim.

ETH Zürih, ANYmal'ın arama kurtarma çalışmaları ve petrol ve gaz alanlarının endüstriyel denetimi gibi karmaşık operasyonlarda kullanılmasının faydalı olabileceğini düşünüyor. Bu yüzden robot optik ve termal kameralar, mikrofonlar, gaz algılama sensörleri ve aktif aydınlatma ile donatılmış durumda. Ayrıca iki saatlik pil ömrü var.

https://www.theverge.com/tldr/2017/11/6/16611804/robot-elevator-anymal-eth-zurich