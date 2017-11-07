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Merdiven çıkabilen robotu unutun asansöre binebilen robot geliştirildi

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü, asansör çağırıp binebilen dört ayaklı robot geliştirdi. ANYmal, arama kurtarma çalışmaları ve petrol ve gaz alanlarının denetimi gibi operasyonlarda kullanılabilecek
1 yıl
2,5b
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10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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İsviçre'deki Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH), çok sayıda gerçek dünya senaryosunda faydalanılabilecek ETH Zurich ANYmal isimli bir dört ayaklı robot geliştirdi. Ancak normal yaşamın içinde bazen asansör kullanmak da gerekebiliyor. ANYmal'ı diğer dört ayaklı robotlardan farklı kılan özelliği ise bunu yapabiliyor olması.
Ayrıca Bkz. "Samsung'un itirazı reddedildi şirket Apple'a patent ihlali için 120 milyon dolar ödeyecek"
ETH yaptığı açıklamada, entegre lazer sensörler ve kameralar sayesinde ANYmal'ın sürekli olarak haritalar oluşturup, doğru yer tespiti yapmak için bulunduğu çevreyi algılayabileceğini söylüyor. Yani bu bilgilere dayanarak dört ayaklı robotun gideceği yönü otonom şekilde planlayabileceğini ve yürürken ayak basacağı yere dikkat edebileceğini söyleyebiliriz. Videoda asansör çağırıp bindiğini gördüğümüz robotun bunu duvardaki QR Kod sayesine yapabildiğini belirtelim.
ETH Zürih, ANYmal'ın arama kurtarma çalışmaları ve petrol ve gaz alanlarının endüstriyel denetimi gibi karmaşık operasyonlarda kullanılmasının faydalı olabileceğini düşünüyor. Bu yüzden robot optik ve termal kameralar, mikrofonlar, gaz algılama sensörleri ve aktif aydınlatma ile donatılmış durumda. Ayrıca iki saatlik pil ömrü var.

https://www.theverge.com/tldr/2017/11/6/16611804/robot-elevator-anymal-eth-zurich Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Robotun bile çakalını yapmışlar :D
1 Yanıt Yanıtla +10
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ozbey08 1 yıl
ben bu robotları yürüme engelli kişiler için düşünüyorum. sizce nasıl fikir.
bu robotun üzerine binilecek oturma yeri falan olacak. bunla sakat insanlar dışarıda engellere takılmadan gezebilecek. baksanıza merdiven çıkabiliyor,asansöre biniyor.
ama bataryası ne kadar gidiyor orasını bilemem,lakin batarya teknolojileri de gelişiyor her geçen gün daha küçük alana daha çok enerji depolama imkanları doğuyor.
ben bu fikrin patentini mi alsam.
ben bu robotları yürüme engelli kişiler için düşünüyorum. sizce nasıl fikir.bu robotun üzerine binilecek oturma yeri falan olacak. bunla sakat insanlar dış...
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TetraYazilim 1 yıl
Buda Bişey mi biz insan olarak Türkiye'de yaşayabiliyoruz.
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SeloTheCaptain 1 yıl TetraYazilim
ARADIĞIM MESAJ
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huseyincarnege 1 yıl
o bişeymi türkler kavaye gidip batak oynuyan robot yaptılar:)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Ac1DBuRN 1 yıl
QR Kod biraz hile gibi olmamış mı? Sonuçta o asansörü çağırma düğmesini kendi algılayamazsa pek bir anlamı yok. Asansör kapısı daha açılmadan doğru asansöre konumlanması da bana script gibi geldi. Ayrıca böyle acil durumlarda asansör en son kullanılacak taşıma aracı değil mi? Onun yerine iple bir yere tırmansa binaya dışardan girme seçeneği olur.
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Mekanik açıdan merdiveni çıkabilmesi daha zor. Bu marifet değil ki.
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x2yk 1 yıl
Kırsaydın bari tuşu o nasıl basmak öyle yavv..
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denizbay1 1 yıl
Büyük ihtimal yazılımında sensörler algılarsa tekerlekli sandalyedekilere öncelik vermek falan vardır. Adamlar bu tip sosyal durumlara azami dikkat ediyor. Biz de ise bir fotoğraf vardı; 10 tane öküz (öküzlerden özür diliyorum) asansörün önüne yığılmış, en arkalarında da 1 tane tekerlekli sandalyesinde vatandaş umutsuz gözlerle onları izliyordu!
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ozbey08 1 yıl
ben bu robotları yürüme engelli kişiler için düşünüyorum. sizce nasıl fikir.
bu robotun üzerine binilecek oturma yeri falan olacak. bunla sakat insanlar dışarıda engellere takılmadan gezebilecek. baksanıza merdiven çıkabiliyor,asansöre biniyor.
ama bataryası ne kadar gidiyor orasını bilemem,lakin batarya teknolojileri de gelişiyor her geçen gün daha küçük alana daha çok enerji depolama imkanları doğuyor.
ben bu fikrin patentini mi alsam.
Yanıtla +6
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Robotun bile çakalını yapmışlar :D
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kadirirdem 1 yıl Kerim5100
resmen tekme atıyor :D :D
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