Uygun fiyatlı Tesla Model Y yolda görüntülendi: Daha sade, daha ucuz

Tam Boyutta Gör Tesla, popüler Model Y'nin yeni "Standard" versiyonunu ilk kez halka açık yolda test ederken kameralara yakalandı. Otomobilin kamuflajsız görüntüleri Giga Texas yakınlarında çekildi, bu da merakla beklenen aracın çok yakın bir tarihte tanıtılabileceğine işaret ediyor.

Casus fotoğraflara bakıldığında Model Y Standard'ın, mevcut Model Y versiyonlarına göre daha basit ve sade bir görünüme sahip olacağı görülüyor. Ön tasarımda dikkat çeken ilk değişiklik, farları birbirine bağlayan ışık şeridinin kaldırılması. Ayrıca, farlar da basitleştirilmiş. Çift modüllü yapı yerine, tüm aydınlatma işlevlerini üstlenen tek bir modül göze çarpıyor.

Tam Boyutta Gör Yapılan sadeleştirmeler sonucunda oldukça mütevazı ve estetik açıdan daha iddiasız bir ön panel ortaya çıkmış. Arka kısımda da benzer bir yaklaşım söz konusu. Stop lambalarını birbirine bağlayan şeridin artık aydınlatmalı olmayacağı belirtiliyor. Ayrıca araçta aerodinamik jant kapaklarına sahip 18 inçlik Aperture jantlar tercih edilmiş. Bu da diğer modellerde kullanılan 19 inçlik Crossflow jantlara göre daha küçük ve ekonomik bir seçenek.

Ucuz Tesla Model Y'nin fiyatı ne olacak?

Sızdırılan bilgilere göre uygun fiyatlı Tesla Model Y'de panoramik cam tavan olmayacak. Yine de estetik açıdan tavan siyah renkte bırakılacak. İç mekan henüz görüntülenmemiş olsa da dışarıdaki sadelik eğilimi içeride de devam edecek. Direksiyon simidinin manuel olarak ayarlanabilir olacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte 15.4 inçlik merkezi dokunmatik ekran, bu versiyonda da yerini koruyacak.

Tam Boyutta Gör Donanım açısından bazı özellikleri bu modelde görmeyeceğiz. Kabin içi HEPA filtresi ve arka koltuklar için dokunmatik ekranın kaldırılması dikkat çekiyor. Arka koltuklardaki havalandırma çıkışları da otomatik yerine manuel ayarlanabilir olacak. Tüm bunlara ek olarak bagaj hacminde yaklaşık 28 litrelik kayıp da dikkat çekiyor.

Tesla'nın uygun fiyatlı Model Y Standard'ı ne zaman piyasaya süreceği belli değil. Daha önceki raporlar, fiyat etiketinin 39.990 dolar olabileceğini öne sürmüştü. Ancak bunun satış rakamlarını oldukça düşük tutacağı düşünülüyordu. Buna karşın bazı çevreler, aracın 35.000 doların altında fiyatlandırılacağını tahmin ediyor. Böyle bir durumda Model Y Standard'ın çok daha güçlü bir satış potansiyeli yakalaması mümkün görünüyor.

