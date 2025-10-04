Uygun fiyatlı Tesla Model Y yolda görüntülendi: Daha sade, daha ucuz

Casus fotoğraflara bakıldığında Model Y Standard'ın, mevcut Model Y versiyonlarına göre daha basit ve sade bir görünüme sahip olacağı görülüyor. Ön tasarımda dikkat çeken ilk değişiklik, farları birbirine bağlayan ışık şeridinin kaldırılması. Ayrıca, farlar da basitleştirilmiş. Çift modüllü yapı yerine, tüm aydınlatma işlevlerini üstlenen tek bir modül göze çarpıyor.
Ucuz Tesla Model Y'nin fiyatı ne olacak?
Sızdırılan bilgilere göre uygun fiyatlı Tesla Model Y'de panoramik cam tavan olmayacak. Yine de estetik açıdan tavan siyah renkte bırakılacak. İç mekan henüz görüntülenmemiş olsa da dışarıdaki sadelik eğilimi içeride de devam edecek. Direksiyon simidinin manuel olarak ayarlanabilir olacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte 15.4 inçlik merkezi dokunmatik ekran, bu versiyonda da yerini koruyacak.
Tesla'nın uygun fiyatlı Model Y Standard'ı ne zaman piyasaya süreceği belli değil. Daha önceki raporlar, fiyat etiketinin 39.990 dolar olabileceğini öne sürmüştü. Ancak bunun satış rakamlarını oldukça düşük tutacağı düşünülüyordu. Buna karşın bazı çevreler, aracın 35.000 doların altında fiyatlandırılacağını tahmin ediyor. Böyle bir durumda Model Y Standard'ın çok daha güçlü bir satış potansiyeli yakalaması mümkün görünüyor.
