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MessageMe anlık mesajlaşma uygulamasının tarayıcı tabanlı sürümü duyuruldu

5 yıl
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1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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MessageMe anlık mesajlaşma uygulamasının tarayıcı tabanlı sürümü duyuruldu
Akıllı cihazların yaygınlaşması sonucu kullanım miktarları aratan anlık mesajlaşma yazılımlarından MessageMe'nin tarayıcı tabanlı sürümü duyuruldu.
iOS ve Android platformlarında bulunan ve 8 milyon kayıtlı üyeye sahip olduğu belirtilen MessageMe, artık standart internet tarayıcıları üzerinden de kullanılabilecek. Yapılan görüşmelerin farklı platformlar arasında senkronize edileceği belirtilen servis, sürükle bırak yoluyla fotoğraf gönderilmesine, direkt olarak YouTube videolarının yollanmasına ve GIF animasyonların oynatılmasına imkan sağlıyor. Mobil sürümlerinden farklı olarak kullanıcı adı ile bağlantı kurulan servis, sade bir ara yüz ile hazırlanmış durumda.
MessageMe'nin tarayıcı tabanlı sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://blog.messageme.com/post/66102098328/messageme-for-the-web-your-thumbs-will-thank-you Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zafre 5 yıl
Artık mobilde de kullanıcı adı ile giriş yapılıyor.
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