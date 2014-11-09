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Mesut Çevik ile Canlı 2014 "Seneye damgasını vuran en iyi 10 akıllı telefon" Yayın Tekrarı

5 yıl
72,6b
1
Mobil Teknolojiler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ile Canlı'nın bu bölümünde sene biterken en iyi 10 akıllı telefonu seçtik. Sizlerden gelen yorumlar ve oylarla sıralamayı belirledik, telefon alım kararı vermek üzere olan izleyenlerimize yardımcı olmaya çalıştık.






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DH Misafiri 4 yıl
ASUS Zenfone 5 veya 6 !
Akıllı olun, telefona o kadar para verilmez. Uyanın artık waroşlar..!
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DH Misafiri 4 yıl
Kesinlikle lg g3
smasung s5 ve note 4 iki ust model çıkardı
Sony z2 ve z3 iki ust model çıkardı
Apple 6 ve 6 plus 2 ust model çıkardı
HTC ONE M8 VE EYE 2 USTmodel çıkardı
LG G3 Tek model çıkardı ve en başarılı o oldu.
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DH Misafiri 4 yıl
Ben samsung galaxy s5 sahte aldım:-):-)andoidi 4.4.4 nsl yapcam:-)
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DH Misafiri 4 yıl
Abi bende htc one m8 kullanıcısıyım çok memnunum.
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DH Misafiri 4 yıl
mesut abi LG g3beat nasıl sence
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DH Misafiri 4 yıl
Mesut abi şimdik samsung galaxy note 4 e antutu benchmark testi yaptım sonuç 4500 çıktı sence nasıl bir sonuç bence daha yüksek olmalıydı.
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DH Misafiri 4 yıl
mesut bey, z3 lerdeki kamera pembeleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz
tamam telefon çok güzel ama sırf o yüzden bu telefondan vaz geçenler var
hüseyin
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DH Misafiri 4 yıl
Şu an fiyat performans telefonu almak istiyenler kesinlikle g2 düşünmeliler daha iyisini olduğunu düşünmüyorum en azından şimdilik amiral gemisi almak istiyorsanız ne istediğinizi bilmek zorundasınız ki umrunda değilde derseniz iphone 6 note 4 kullanabilir :)
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DH Misafiri 4 yıl
Mesut Abi Xperia S LT26i telefon kullanıyorum sağlamlığına hayranım her işimi görüyor
Navigosyonunu İgo sayesinde aktif kullanıyorum arayüzünede hayranım
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DH Misafiri 4 yıl
Su anda Rusyada ruble dolar karsisin deger kaybettigi icin oradan almak daha mantikli telefon.ornegin iphone 6 16 gb lik modeli tax free ile 1.350 tl ye karsilik gelio...
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