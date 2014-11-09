Mesut Çevik ile Canlı 2014 "Seneye damgasını vuran en iyi 10 akıllı telefon" Yayın Tekrarı

Mesut Çevik ile Canlı'nın bu bölümünde sene biterken en iyi 10 akıllı telefonu seçtik. Sizlerden gelen yorumlar ve oylarla sıralamayı belirledik, telefon alım kararı vermek üzere olan izleyenlerimize yardımcı olmaya çalıştık.





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