Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
2si1 ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Mesut Çevik ile Canlı | Gündem konuları ve Soru-Cevap [Tekrar Yayın]

Canlı yayınımızda hem gündem konularını değerlendireceğiz hem de sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Yeni Note 8 ve iPhone yaklaşırken telefon alınır mı? Ekran kartı piyasasında son durum...
1 yıl
3,8b
1
71
2si1
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu akşamki canlı yayında gündem konularını değerlendireceğim ve sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Saat 21:00'da başlayacak yayın öncesinde sorularınızı bu konunun yorumlar kısmına yazabilir veya yayın başladığında Youtube'un mesajlaşma ekranını kullanabilirsiniz.
 
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
derepaca 1 yıl en beğenilen
İlk sorum: Donsnımhaber editörlerine negatif yorum neden yapılmıyor? Siliniyor, nazikçe yapılsa bile.. mesela burak isimli editöre yaptığım yorum silinmiş.



Dolandırmadan mantıklı cevap lütfen.
İlk sorum: Donsnımhaber editörlerine negatif yorum neden yapılmıyor? Siliniyor, nazikçe yapılsa bile.. mesela burak isimli editöre yaptığım yorum silinmiş.
Devamını Gör
Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 1 yıl
Gün Oksay neden hâlâ ASP.NET kullanımında ısrar ediyor?
Neden eleştiri tabanlı yorumlar siliniyor?
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NitroNos 1 yıl
Mesut bey öncelikle sorunlarımı anlatayım:
1.Sıcak fırsatlar bölümü misafir olanlara neden açık kapatılması gerek miyor mu? Biz sabah akşam forumda insanlara yardım edelim sıcak fırsatlardan misafirler yararlansın biz bakalım sadece kabul edilmez.
2.Forumda devamlı bir hata devamlı emojilerde sorun kısacası forumu neden düzeltmekle uğraşmıyorsunuz sunucularınız bile problemli yoğun günlerde kesinlikle çöküyor.
3.Üyeler bize aşırı derece küfür ediyor siz ilgileninceye kadar 1 gün geçiyor sizce bu yanlış değil midir donanımhaber neden en az 100 mesaj kuralı koymaz yada cep telefonu onay olmayan kişiler neden mesaj yazar ve bize küfür eder saçma değil midir?
Biz burada donanımhaber'e önem verdiğimiz gibi sizde moderatör olarak bu şikayetlerimize çözüm bulmalısınız burası donanımhaber ise ilk önce sitenizi düzgün bir hLe sokun sonra anakartı veya ekran kartlarını tartışalım teşekkürler.
Mesut bey öncelikle sorunlarımı anlatayım:1.Sıcak fırsatlar bölümü misafir olanlara neden açık kapatılması gerek miyor mu? Biz sabah akşam forumda insanlara...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
-MoDeStUs- 1 yıl
Mesut Çevik kullanıcılar hakkında yorumları.Gerçek yüzünü görün.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Overkahan 1 yıl
Bazen amacını aşan gereksiz yorumlar oluyor, bunları silmekte elbet haklısınız ama hoşunuza gitmeyen en ufak şeyde bile buna yelteniyorsunuz.Adam site kötü dedi diye yorum silinir mi ya ! Saygı çerçevesi içinde isteyen istediğini der.Tavırlarınız açıkçası antipati yaratıyor.Evet kaliteli içerik üretiyorsunuz buna lafım yok ama forum altyapısı çok kötü durumda.Para mevzusunda ise bizler sayesinde kazanıyorsunuz.İster kabul edin, ister etmeyin.Ben forumda anasayfada geçirdiğim vaktin 10 katını geçiriyorum.Çoğu kullanıcı da bu şekilde.Neyse her hareketin bir sonucu vardır.Bakalım bu forum nereye gidecek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lterlemez 1 yıl
Android takılmalarının bir sebebi de 3. taraf programcılardır bence. Özellikle reklam destekli çalışan uygulamalar acayip sıkıntılı bu konuda. Çünkü büyük çoğunluğu, siz kapatsanız da arka planda çalışmaya devam edip sistemin genelini çok meşgul ediyor. Bu da hem takılmalara neden oluyor hem de pil performansına kötü yönde etki ediyor. Ayrıca, emülatör üzerinden çalışması da cabası...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 1 yıl
Baştan sona izledim, güzel bir yayın olmuş. Yalnız Android konusunda şaşırdım. Xperia Z2 kullanıyorum ve 1,5 senedir hiçbir sıfırlama yapmamama rağmen sistem ilk zamanki gibi. Eğer sorun yaşayan varsa sorun Android'de değil üretici yazılımında veya kullanımdadır diye düşünmekteyim. Linux dağıtımlarında da durum böyle. Özellikle kullanılan arayüz bunda çok etkili.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Merhaba,
Sorum şu: Donanımhaber'in asıl gelir kaynağı sitede görüntülenen reklamlar mı yoksa çeşitli sponsorluklar, ücretli videolar vs mi?
Teşekkürler,
Mert.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
samsung s8 ile yenilenen kumandali gear vr gozlugu neden koskoca turkiyede 1 tek teknoloji sitesi incelemesi yapmadi neden ????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Mesut abi, OnePlus 5 ile Xiaomi Mi6 arasında gidip geliyoruz, Erdi abiye söylersen birkaç farklı açıdan karşılaştırabilir mi. Ek olarak senin bilgilerini de dinlemek isteriz abi. Seviliyorsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Mesut bey,ben sizleri izlememin tek nedeni medya gibi is neyse onu konusuyorsunuz yani isinizi asmiyorsunuz böyle kanallarin sayisi cok az var basarilar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 1 yıl
Bana kalırsa yorumlara + puan verilmesi bile kaldırılmalı. "Görseldeki kız bomba imiş", "Sayın editör; kaç para aldın bu reklam haberde?" Tarzı yorumlar uzak çekiyor. Bir de bu ergen yorumlar en başa gelince kayda değer yorumlar arada kayboluyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eeltorm 1 yıl
DONANIM HABER sitesi Türkiye'nin en önemli ve herkesin önemini anlamadığı bir site. HALA saçma sapan yorum yapıp DH'yi karalamaya çalışanlar var DEFOLUP GİTSİNLER SİLİN MESAJLARINI. Donanım Haber'e bir şey olursa Türkiye'de kaliteli teknoloji haberciliği biter, kesin diyorum biter. DH'nin gitmediği fuar kalmadı. Erdi Özüağ hakkını helal etmezse cehennemde yanarsınız oğlum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3801 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
internet, teknoloji ve
13 etiket daha oyun amd bilgisayar mesut çevik nvidia eğlence sohbet Popüler canlı yayın 2si1 Bilim ve Teknoloji Mesut Çevik "Speed-Step"
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Akıllı hoparlör eve polis çağırarak hayat kurtardı 1 yıl The Elder Scrolls: Legends, Temmuz ayı içinde mobil platformlarda yayınlanacak 1 yıl 2017'nin drone ile çekilmiş en iyi fotoğrafları 1 yıl İlk yerli otomobil elektrikli olacak 1 yıl LG Q6, 11 Temmuz tarihinde tanıtılacak 1 yıl Ayna görünümlü iPhone 8 yolda 1 yıl Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği faaliyetlerine başladı 1 yıl İlk Alexa destekli akıllı saat Hindistan’da duyuruldu 1 yıl Moto Z2 ayrıntıları resmi olarak ortaya çıktı 1 yıl 14 milyon Android cihazını etkileyen yeni bir zararlı yazılım ortaya çıktı 1 yıl Xiaomi bu hafta yeni bir amiral gemisi tanıtıyor 1 yıl Protez altıncı parmak: ThirdThumb 1 yıl Intel Core i9-7900X'in hızı 6GHz'e çıkartıldı,rekor geldi 1 yıl Kara savaşları için son teknoloji sistem: KORHAN 1 yıl Xiaomi sonunda MIUI 9'un çıkış tarihini açıkladı 1 yıl Elektrikli araç satışlarında Toyota C-HR şampiyon 1 yıl Çift ön kameralı Vivo X9s serisi resmiyet kazandı 1 yıl Akrep zehiri sağımına pratik çözüm 1 yıl Elon Musk paylaştı: İşte üretilen ilk Model 3 1 yıl Microsoft premium bir cihazla mobil sektöre geri dönüyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Mesut Çevik ile Canlı | Gündem konuları ve Soru-Cevap [Tekrar Yayın] Sonraki Samsung’un yeni 3D V-NAND tesisi üretime başladı 1 yıl Türkiye, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilebilir: Cumhurbaşkanı'ndan açıklama 1 yıl Putin-Trump görüşmesinde House of Cards sahnesi 1 yıl Xiaomi rekor akıllı telefon satışı yaptı 1 yıl Volkswagen elektrikli otomobilleri şarj etmek için robotları kullanacak 1 yıl Kinetik enerjiyle şarj olan akıllı saat 1 yıl Karayip Korsanları’nın yeni heyecanı mobilde de yaşanıyor 1 yıl TP-Link'in F/P'si yüksek Neffos X1 ve X1 Max'ı hakkında konuşuyoruz 1 yıl HTC U11 ümit verici işler yapıyor 1 yıl SoundCloud, 173 çalışanını işten çıkarma kararı aldı 1 yıl TP-Link Neffos X1 ve X1 Max ön incelemesi "Türkiye'ye adım attılar!"" 1 yıl Bu bilgisayar hack girişiminde kendisini yok ediyor 1 yıl iFixit'ten MacBook Pro'lar için ekonomik pil değiştirme seti 1 yıl Mikroskobik hücre görüntüleri daha uzun süre incelenebilecek 1 yıl Apple'ın yeni kablosuz şarj cihazı seneye satışa sunulabilir 1 yıl SK Hynix 72 katmanlı 3D NAND yongalarının üretimine başladı 1 yıl Çinliler panda temalı güneş enerjisi tesisi kurdu 1 yıl Volkswagen Arteon, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı 1 yıl Galatasaray ve Twitter'dan Türkiye'de bir ilk: Blue Room locası 1 yıl LG mobil bölümü yine hüsran yaşattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim