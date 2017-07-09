Mesut Çevik ile Canlı | Gündem konuları ve Soru-Cevap [Tekrar Yayın]

Genel Yayın Yönetmeni
|Bazen amacını aşan gereksiz yorumlar oluyor, bunları silmekte elbet haklısınız ama hoşunuza gitmeyen en ufak şeyde bile buna yelteniyorsunuz.Adam site kötü dedi diye yorum silinir mi ya ! Saygı çerçevesi içinde isteyen istediğini der.Tavırlarınız açıkçası antipati yaratıyor.Evet kaliteli içerik üretiyorsunuz buna lafım yok ama forum altyapısı çok kötü durumda.Para mevzusunda ise bizler sayesinde kazanıyorsunuz.İster kabul edin, ister etmeyin.Ben forumda anasayfada geçirdiğim vaktin 10 katını geçiriyorum.Çoğu kullanıcı da bu şekilde.Neyse her hareketin bir sonucu vardır.Bakalım bu forum nereye gidecek...
|Android takılmalarının bir sebebi de 3. taraf programcılardır bence. Özellikle reklam destekli çalışan uygulamalar acayip sıkıntılı bu konuda. Çünkü büyük çoğunluğu, siz kapatsanız da arka planda çalışmaya devam edip sistemin genelini çok meşgul ediyor. Bu da hem takılmalara neden oluyor hem de pil performansına kötü yönde etki ediyor. Ayrıca, emülatör üzerinden çalışması da cabası...
|Baştan sona izledim, güzel bir yayın olmuş. Yalnız Android konusunda şaşırdım. Xperia Z2 kullanıyorum ve 1,5 senedir hiçbir sıfırlama yapmamama rağmen sistem ilk zamanki gibi. Eğer sorun yaşayan varsa sorun Android'de değil üretici yazılımında veya kullanımdadır diye düşünmekteyim. Linux dağıtımlarında da durum böyle. Özellikle kullanılan arayüz bunda çok etkili.
|Merhaba,
Sorum şu: Donanımhaber'in asıl gelir kaynağı sitede görüntülenen reklamlar mı yoksa çeşitli sponsorluklar, ücretli videolar vs mi?
Teşekkürler,
Mert.
|samsung s8 ile yenilenen kumandali gear vr gozlugu neden koskoca turkiyede 1 tek teknoloji sitesi incelemesi yapmadi neden ????
|Mesut abi, OnePlus 5 ile Xiaomi Mi6 arasında gidip geliyoruz, Erdi abiye söylersen birkaç farklı açıdan karşılaştırabilir mi. Ek olarak senin bilgilerini de dinlemek isteriz abi. Seviliyorsun.
|Mesut bey,ben sizleri izlememin tek nedeni medya gibi is neyse onu konusuyorsunuz yani isinizi asmiyorsunuz böyle kanallarin sayisi cok az var basarilar
|Bana kalırsa yorumlara + puan verilmesi bile kaldırılmalı. "Görseldeki kız bomba imiş", "Sayın editör; kaç para aldın bu reklam haberde?" Tarzı yorumlar uzak çekiyor. Bir de bu ergen yorumlar en başa gelince kayda değer yorumlar arada kayboluyor.
|DONANIM HABER sitesi Türkiye'nin en önemli ve herkesin önemini anlamadığı bir site. HALA saçma sapan yorum yapıp DH'yi karalamaya çalışanlar var DEFOLUP GİTSİNLER SİLİN MESAJLARINI. Donanım Haber'e bir şey olursa Türkiye'de kaliteli teknoloji haberciliği biter, kesin diyorum biter. DH'nin gitmediği fuar kalmadı. Erdi Özüağ hakkını helal etmezse cehennemde yanarsınız oğlum.
Dolandırmadan mantıklı cevap lütfen.
Neden eleştiri tabanlı yorumlar siliniyor?
1.Sıcak fırsatlar bölümü misafir olanlara neden açık kapatılması gerek miyor mu? Biz sabah akşam forumda insanlara yardım edelim sıcak fırsatlardan misafirler yararlansın biz bakalım sadece kabul edilmez.
2.Forumda devamlı bir hata devamlı emojilerde sorun kısacası forumu neden düzeltmekle uğraşmıyorsunuz sunucularınız bile problemli yoğun günlerde kesinlikle çöküyor.
3.Üyeler bize aşırı derece küfür ediyor siz ilgileninceye kadar 1 gün geçiyor sizce bu yanlış değil midir donanımhaber neden en az 100 mesaj kuralı koymaz yada cep telefonu onay olmayan kişiler neden mesaj yazar ve bize küfür eder saçma değil midir?
Biz burada donanımhaber'e önem verdiğimiz gibi sizde moderatör olarak bu şikayetlerimize çözüm bulmalısınız burası donanımhaber ise ilk önce sitenizi düzgün bir hLe sokun sonra anakartı veya ekran kartlarını tartışalım teşekkürler.