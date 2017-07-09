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Mesut Çevik ile Canlı | Gündem konuları ve Soru-Cevap [Tekrar Yayın]

Canlı yayınımızda hem gündem konularını değerlendireceğiz hem de sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Yeni Note 8 ve iPhone yaklaşırken telefon alınır mı? Ekran kartı piyasasında son durum...