Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Enis Kirazoğlu

Genel Yayın Yönetmeni
Mesut Çevik ile Canlı'da sevdiğiniz isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğum oyun dünyasının enerjisi bol üyesi Enis Kirazoğlu. Kendisiyle oyunlar ve yayıncılık üzerine konuşacağız bekleriz
Mesut Çevik ile Canlı'da konuğum Enis Kirazoğlu. Enerjisi ile oyun severleri ekrana kitleyen Enis Kirazoğlu ile hem oyun sektörünü hem de yayıncılığı konuşacağız.
Bu sohbete katılmak isterseniz bu akşam 20:00'da bekliyoruz.
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o saydığın isimlerle dh editöleri arasında nasıl bir sohbet gerçekleşebilir?pazar günü çıkan magazin programı mı bu?