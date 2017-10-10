Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Enis Kirazoğlu

1 yıl
5,3b
1
Mesut Çevik ile Canlı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mesut Çevik ile Canlı'da sevdiğiniz isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğum oyun dünyasının enerjisi bol üyesi Enis Kirazoğlu. Kendisiyle oyunlar ve yayıncılık üzerine konuşacağız bekleriz
Mesut Çevik ile Canlı'da konuğum Enis Kirazoğlu. Enerjisi ile oyun severleri ekrana kitleyen Enis Kirazoğlu ile hem oyun sektörünü hem de yayıncılığı konuşacağız.
Bu sohbete katılmak isterseniz bu akşam 20:00'da bekliyoruz.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gokhans19 1 yıl en beğenilen
Sinan Akkoluda isteriz. Muhabbeti çok iyidir. Enise selamlar.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JabbaWockeeZ 1 yıl
Enis Kirazoğlu'nun katılmasına çok sevindim. Multiplayer kanalı ve kişisel youtube kanalında severek takip ediyorum kendisini. Son derece hoş sohbet ve kendisini dinlettirebilen biri Enis Bey. Umarım güzel bir yayın olur, beklemedeyiz.
Enis Kirazoğlu'nun katılmasına çok sevindim. Multiplayer kanalı ve kişisel youtube kanalında severek takip ediyorum kendisini. Son derece hoş sohbet ve kendisi...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 1 yıl TIME
TIME

sektörden birileri yerine sanatçıları görmek isteriz.altınlı gece gibi.hayko cepkin gibi isimler konuk olsa hem sohbet hoş olur hem de izleyen sayısı artar.

o saydığın isimlerle dh editöleri arasında nasıl bir sohbet gerçekleşebilir?pazar günü çıkan magazin programı mı bu?
TIMEsektörden birileri yerine sanatçıları görmek isteriz.altınlı gece gibi.hayko cepkin gibi isimler konuk olsa hem sohbet hoş olur hem ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mavizaman 1 yıl
enis isabetli olmuş sohbeti yerinde enerjik bir arkadaş hitabı da iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Sparda_ 1 yıl
kimsede gökhanı sormamış yoksa bizim mi haberimiz yok anlamadım birisi cevap versin gökhan bsc'den ayrıldı mı
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ARTAGON99 1 yıl
2si 1 i enis le beraber sunma fikri beni gerçekten heyecanlandırdı. güzel hoş sohbet programlar bizi bekliyor ona eminim.
Bence bir iki haftada bir konuklar alınırsa program daha da renklenir. talha, pinti panda, dost, konsol üssü, ve daha nice youtuber lar misafir edilirse 2si 1 bir anlamda tv de beyaz show a çıkma ayrıcalığını yaşatır konuk youtuber lara. Bence bu konuk konseptini bir düşünün derim. çünkü 2si 1 in gerçekten bir saygınlığı var ortamda bunu neden kullanmayasınız ki !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
netstat 1 yıl
enis abinin muhabbet fenadır. çok güzel program
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ryzen1200 1 yıl
Severim kendisini iyi bir insan, hayırlı olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Persona_Non_Grata 1 yıl
Enis adamdır. Yeniden 2 si 1 izleyebilirim artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nostromo- 1 yıl
Muhabbet ederken gözlük niye taktın ben onu anlamadım. Enes'i mi okuyacaksın abi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
imsomnia 1 yıl
habere çok sevindim talhadan sonra neredeyse ite kaka giden 2si1 yeniden eski enerjisine kavuşacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infinitum 1 yıl
Adamı hiç tanımıyorum ama muhabbeti iyiymiş. Teşekkürler Mesut reyiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gaara34 1 yıl
2si1'in gidişatını merak ediyordum.
Enis'in sohbetini seven biri olarak bu birleşme haberine çok sevindim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
01:00:50
2si1 | Apple'dan dev geri çağırma!
11,1b izlenme · 11 ay
57:56
2si1: SSD fiyatları düşüyor!
13,8b izlenme · 11 ay
00:00
Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: TeknoSeyir
1,9b izlenme · 1 yıl
00:00
Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Tamer Yeşildağ Cuma 20:00'da sizlerle
1,6b izlenme · 1 yıl
58:19
Bu sefer öldürdü! Suçlu Yapay Zeka | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
10,3b izlenme · 1 yıl
00:00
Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: iPhonedo! Faruk Korkmaz
10,1b izlenme · 1 yıl
53:16
2si1 | AMD mi Nvidia mı daha stabil?
16,1b izlenme · 10 ay
50:32
2si1 | Sorun yok sakin!
10,9b izlenme · 9 ay
26:19
2si1 | Güldürmeyen yorumlar, sizden gelenler
9,8b izlenme · 11 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
01:08:11
2si1 | Teknosa Satılıyor mu?
16,6b izlenme · 10 ay
42:56
2si1 | Üst konfigürasyonu 40.000TL olan yeni Macbook Pro
16,5b izlenme · 10 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
01:05:54
2si1 | Buradayız!
10,8b izlenme · 9 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim