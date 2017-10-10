Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Enis Kirazoğlu

Mesut Çevik ile Canlı'da sevdiğiniz isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğum oyun dünyasının enerjisi bol üyesi Enis Kirazoğlu. Kendisiyle oyunlar ve yayıncılık üzerine konuşacağız bekleriz

Mesut Çevik ile Canlı'da konuğum Enis Kirazoğlu. Enerjisi ile oyun severleri ekrana kitleyen Enis Kirazoğlu ile hem oyun sektörünü hem de yayıncılığı konuşacağız.

Bu sohbete katılmak isterseniz bu akşam 20:00 'da bekliyoruz.