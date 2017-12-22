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Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: OTOPARK.com Sinan Koç

1 yıl
4,6b
1
Mesut Çevik ile Canlı
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ile Canlı'da bu akşamki konuğum OTOPARK.com'un kurucusu ve sevilen test editörü Sinan Koç. Kendisiyle hem otomobil dünyasını hem de OTOPARK.com'u konuşacağız.
Otomobil incelemesi dendiğinde ilk akla gelen kaynaklardan biri olan OTOPARK.com'un kurucularından olan ve sevilen test editörü Sinan Koç ile bu akşam 20:00'da canlı yayında olacağız.
Sinan Koç'u daha yakından tanıma fırsatı bulacağınız canlı yayında otomobil dünyası ve OTOPARK.com'un gelecek planları da konuşulanlar arasında olacak. 
Yayın tekrarı sizlerle 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fx_57,5 1 yıl en beğenilen
sinanın muhabbeti yeter,otopark çok iyi ama birşeyler eksik sanki...
and gittikten sonra kanal daha profesyonel oldu ama 2 kişinin muhabbeti ayrı oluyordu tek başına olunca biraz yavan kalıyor.
sinan bey eskisinden de çok emek veriyor,umarım işler yolunda gidiyordur otoparkı seviyoruz.
sinanın muhabbeti yeter,otopark çok iyi ama birşeyler eksik sanki...and gittikten sonra kanal daha profesyonel oldu ama 2 kişinin muhabbeti ayrı oluyordu te...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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vortex35 1 yıl
Herkes And gitti olay bitti vs. demiş. Arkadaşlar siz sadece And'ın size yansıttığı kadar onu tanıdınız. Çok ufak araştırmalarla onun hakkında ki gerçeklere ulaşabilirsiniz. Otopark'ın eski ruhu yok fakat ben bunu And'ın gidişine değil Sinan'ın kurumsallaşma çabalarına bağlıyorum. Kurumsallaşmak zorunda kaldı çünkü evli ve işini bırakıp kendini bu olaya adadı. Kurumsallaşmadan önce bizden biri arabayı kullanıyor gibiydi yani siz o arabanın içinde beraber test edip gazlayıp yanlıyor gibiydiniz. Şimdi S&S motors'un yöneticisiyle birlikte atılan videolarda gazlamaya dahi çekinir bir hale gelmiş Sinan'ı izliyor ve üzülüyorum. Eren gibi birinin arabaların içinden geçmesi ve hala bayiilerin gözü kapalı araç vermesine rağmen Sinan'ın bu tarz kısıtlamalara maruz kalmasına gerçekten üzülüyorum.
Herkes And gitti olay bitti vs. demiş. Arkadaşlar siz sadece And'ın size yansıttığı kadar onu tanıdınız. Çok ufak araştırmalarla onun hakkında ki gerçeklere ul...
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kalavar 1 yıl
oba sinan başkanın kalıtesi yeter....
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DH Misafiri 1 yıl
Video oynatıcı sıkıntılı çok merak ettiğim video izlenmiyor.
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Infinitum 1 yıl
Mesut abi bu da efsane yayın olmuş, Otopark'ta en fazla 1-2 video izlemiştim ama Sinan abi çok enerjik olduğu için ekstra güzel.
Forumda çok ağır eleştiren arkadaşlardan dolayı önyargım vardı ama hatalı düşünmüşüm.
Diyeceğim şu ki, konu yerli arabalara geldi, Sinan abi ondan da bahsedelim dedi ama havada kaldı olay. Diğer konuklarınla da buna benzer es geçilmiş çok mesele oluyor. Yeni konuk yerine şu ana kadar aldığın herkesi tekrar konuk alsan bile olay çok daha güzel bir yere gidebilir, iPhonedo, Murat Şen, Muharrem Taç, Nejdat Delioğlu vs. her biri tekrar çağırmaya değer insanlar. Umarım böyle bir şey yaparsın ileride :)
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Venerable 1 yıl
Sinan reis adamdır , videoları hala güzel ama yanına sürekli olacak bir eküri lazım.
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HIGHER 1 yıl
Celal Şengörü konuk edin, kendisi böyle programlara çıkmayı sever. İletişime geçseniz mutlaka kabul eder.
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ama=neden 1 yıl
Aha gtr testi geliyor sonunda :)
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Beckonn 1 yıl
sinan ve otopark bütünlüğü bence çok güzel, yaklaşık 5 yıldır takip ediyorum kendilerini, her seferinde kalitelerinin üstüne koydular . her yiğidin yoğurt yeyişi farklı And'ın da Sinan'ın da . sinanın and dan aşağı kalır yanı yok bana göre . sinan seni seviyoruz kardeşim desteğimiz senle, seni severler olarak yanındayız. yayın çok keyifliydi , işte bu yayında da sinanın aslında bizden biri olduğu çok açık .
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kkratoss 1 yıl
Çok güzeldi hiç sıkılmadan izledim. Başarılar diliyorum Otopark'a.
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mustafa080 1 yıl
Sn Mesut Çevik
Ricam vw dizel skandal sorunun sorabilir misiniz. Yorumu nedir?
Teşekkürler.
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mvn_ 1 yıl
Sinan reis adamın dibidir otopark candır
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13men13 1 yıl
Sinan reyis iyidir muhabbeti yeter.. Yorumlardaki And muhabbeti çok doğru değil bence tamam And güzel şeyler anlatıyodu değiniyodu ama Sinan abinin muhabbetide yeter, zaten videoları onun muhabbeti için izliyorum.
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