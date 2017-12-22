Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: OTOPARK.com Sinan Koç

Mesut Çevik ile Canlı'da bu akşamki konuğum OTOPARK.com'un kurucusu ve sevilen test editörü Sinan Koç. Kendisiyle hem otomobil dünyasını hem de OTOPARK.com'u konuşacağız.

Otomobil incelemesi dendiğinde ilk akla gelen kaynaklardan biri olan OTOPARK.com'un kurucularından olan ve sevilen test editörü Sinan Koç ile bu akşam 20:00 'da canlı yayında olacağız.

Sinan Koç'u daha yakından tanıma fırsatı bulacağınız canlı yayında otomobil dünyası ve OTOPARK.com'un gelecek planları da konuşulanlar arasında olacak.

Yayın tekrarı sizlerle