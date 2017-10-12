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Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: TeknoSeyir

1 yıl
8,3b
1
Mesut Çevik ile Canlı
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ile Canlı'da konuklarım Levent Pekcan ve Murat Gamsız. TeknoSeyir.com'un kurucuları arasında yer alan Levent Pekcan ve Murat Gamsız ile sektörü ve TeknoSeyir'i konuşacağız.
Teknoseyir.com üzerindeki sosyal platformları ve Youtube üzerindeki kanalları ile binlerce teknoloji tutkununa ulaşan TeknoSeyir.com'un tecrübeli ekibinden Levent Pekcan ve Murat Gamsız bu akşam 20:00'da Canlı yayınlanacak Mesut Çevik ile Canlı'nın konuğu olacak.
Yayın tekrarı sizlerle:

https://www.youtube.com/watch?v=uyvsVgq3aPQ
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brshr 1 yıl en beğenilen
Türkiye'de teknoloji siteleri arasında çizgisini asla bozmayan tartışmasız en kalitelisi teknoseyir.com. Seviyoruz kendilerini.
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patapon_00 1 yıl
Levent Pekcan patates soğan incelesin izlerim
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keremec 1 yıl
Körün istediği bir göz Allah verdi iki göz
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musty578 1 yıl
Tv deki dev 2 yansımayı kaldırmak cok zor olmasa gerek bunlar basit şeyler ama kurtulmak içim prof kişilerle çalışmak şart
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bilek 1 yıl
Levent Pekcan adamın dibi be çok güzel bir program olmuş mesut kardeş teşekürler
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Flag_Ship_Killer 1 yıl
Adamları neden alçak koltuğa oturtup siz yüksek koltuğa oturuyorsunuz ayıp
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wolwes 1 yıl
Vay Levent abi gelmiş.
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vorb 1 yıl
darkhardware forumdan beri takip ederim Levent Pekcanı bu alemin nadir elamanların'dandır.
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elektrontan 1 yıl
abi podcast yapın otobüste arabada falan dinleyelim.
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HIGHER 1 yıl
sıkılmadan izledim
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tufanumur12 1 yıl
izlediğim en eğlenceli video oldu 2 saat nasıl geçti anlamadım bile teşekkürler. Devamını bekliyoruz.
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forgot 1 yıl
ikisi de gerçekten iyi insanlar.
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eDDiè 1 yıl
Güzel programdi. Umarim bu tür programlar bu camiada devam eder.
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