Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: TeknoSeyir

Mesut Çevik ile Canlı'da konuklarım Levent Pekcan ve Murat Gamsız. TeknoSeyir.com'un kurucuları arasında yer alan Levent Pekcan ve Murat Gamsız ile sektörü ve TeknoSeyir'i konuşacağız.

Teknoseyir.com üzerindeki sosyal platformları ve Youtube üzerindeki kanalları ile binlerce teknoloji tutkununa ulaşan TeknoSeyir.com'un tecrübeli ekibinden Levent Pekcan ve Murat Gamsız bu akşam 20:00 'da Canlı yayınlanacak Mesut Çevik ile Canlı'nın konuğu olacak.

Yayın tekrarı sizlerle:

https://www.youtube.com/watch?v=uyvsVgq3aPQ