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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mesut Çevik ile Canlı Oyun "Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain"

MONSTER TULPAR T7 V5.2 17.3" üzerinde MGS V ile Afganistan topraklarında maceraya koşuyoruz.
3 yıl
4,8b
1
18
Taşınabilir Bilgisayarlar
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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MONSTER TULPAR T7 V5.2 17.3" üzerinde MGS V ile Afganistan topraklarında maceraya koşuyoruz.

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Speed-Step 3 yıl en beğenilen Cenkay KESER
Cenkay KESER

Bu tür şeyleri BSC üstünden yapmanız gerekmez mi? Sırf monster ile reklam anlaşması var diye donanım haberde oyun videosu görmek istemiyoruz. Zaten oyunla ilgili şeyleri BSC üstünden takip ediyoruz.

Merhaba,

Bu yayınlar aynı zamanda donanım testi ve soru cevap özelliği de taşıyor.

Sadece Monster değil bu donanıma sahip dizüstü bilgisayarlar ne yapabiliyorlar görmek isteyenler için de referans oluyor.

Siz dizüstü almak istemeyebilirsiniz veya hali hazırda bir tane vardır fakat yeni alacaklar için yararı mutlaka olacaktır.

Gün içinde farklı videolar da yayında olacak değerli zamanınızı onlara ayırabilirsiniz seçenek çok :)

Sevgiler,
Mesut Çevik
Cenkay KESERBu tür şeyleri BSC üstünden yapmanız gerekmez mi? Sırf monster ile reklam anlaşması var diye donanım haberde oyun videosu gö...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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C-TRanger 3 yıl
Sponsorlu bir yayın olacağından muhtemelen bol bol konsollara giydireceğiniz taraflı bir yayın olacaktır bu. PC donanımıyla ilgili bir konunun konsol bölümüne yansıtılması da ayrı bir abukluk zaten.
Sponsorlu bir yayın olacağından muhtemelen bol bol konsollara giydireceğiniz taraflı bir yayın olacaktır bu. PC donanımıyla ilgili bir konunun konsol bölümüne ...
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sHaDoWEaGLe1 3 yıl
Peki youtube da birisi oynuyordu tr alt yazılı acaba o pc versiyonu mu?
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sHaDoWEaGLe1 3 yıl
Merhaba arkadaşlar
Phantom pain satın alırken türkçe alt yazı seçeneği mevcut olup olmadığını nasil anlarız disk olarak
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HasMachate 3 yıl sHaDoWEaGLe1
sHaDoWEaGLe1
Merhaba arkadaşlar
Phantom pain satın alırken türkçe alt yazı seçeneği mevcut olup olmadığını nasil anlarız disk olarak

Turkce altyazi yok oyun da
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EgeliLodos 3 yıl
Arka sokakları izlerim daha iyi.
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C-TRanger 3 yıl
Sponsorlu bir yayın olacağından muhtemelen bol bol konsollara giydireceğiniz taraflı bir yayın olacaktır bu. PC donanımıyla ilgili bir konunun konsol bölümüne yansıtılması da ayrı bir abukluk zaten.
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Patren 3 yıl
bekliyoruz :)
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Qonrul 3 yıl
mesut çevikle izlemeye değer bir oyun. uzun olur inşallah
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Sarısin 3 yıl
Diğer oyunlar için de bekliyoruz
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JAX 3 yıl
MGS 5 optimizasyonu çok iyi olan bir oyun. Monster i test etmek için daha farklı oyunlara yönelmeliydiniz.
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selahattın ısık 3 yıl
Tahminimce, yanlislikla donanim incelemesi yaptiginizi gorecegiz...
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Nu.D.38 3 yıl
Mesut reyizden ilk defa canlı oyun streamı izleyecem.
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dynaturk 3 yıl
webmaster'ın dikkatine, "event" "reminder" falan filan gibi kodlar eklerseniz süper olur
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Speed-Step 3 yıl dynaturk
rza1911

webmaster'ın dikkatine, "event" "reminder" falan filan gibi kodlar eklerseniz süper olur

Çok güzel bir fikir. Bunu geliştirme takımına bildiriyorum. Teşekkür ederiz.
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Cenkay KESER 3 yıl
Bu tür şeyleri BSC üstünden yapmanız gerekmez mi? Sırf monster ile reklam anlaşması var diye donanım haberde oyun videosu görmek istemiyoruz. Zaten oyunla ilgili şeyleri BSC üstünden takip ediyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Speed-Step 3 yıl Cenkay KESER
Cenkay KESER

Bu tür şeyleri BSC üstünden yapmanız gerekmez mi? Sırf monster ile reklam anlaşması var diye donanım haberde oyun videosu görmek istemiyoruz. Zaten oyunla ilgili şeyleri BSC üstünden takip ediyoruz.

Merhaba,

Bu yayınlar aynı zamanda donanım testi ve soru cevap özelliği de taşıyor.

Sadece Monster değil bu donanıma sahip dizüstü bilgisayarlar ne yapabiliyorlar görmek isteyenler için de referans oluyor.

Siz dizüstü almak istemeyebilirsiniz veya hali hazırda bir tane vardır fakat yeni alacaklar için yararı mutlaka olacaktır.

Gün içinde farklı videolar da yayında olacak değerli zamanınızı onlara ayırabilirsiniz seçenek çok :)

Sevgiler,
Mesut Çevik
1 Yanıt Yanıtla +11
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