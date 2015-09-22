Mesut Çevik ile Canlı Oyun "Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain"

Genel Yayın Yönetmeni
|Peki youtube da birisi oynuyordu tr alt yazılı acaba o pc versiyonu mu?
|Merhaba arkadaşlar
Phantom pain satın alırken türkçe alt yazı seçeneği mevcut olup olmadığını nasil anlarız disk olarak
sHaDoWEaGLe1
Turkce altyazi yok oyun da
|Arka sokakları izlerim daha iyi.
|Sponsorlu bir yayın olacağından muhtemelen bol bol konsollara giydireceğiniz taraflı bir yayın olacaktır bu. PC donanımıyla ilgili bir konunun konsol bölümüne yansıtılması da ayrı bir abukluk zaten.
|bekliyoruz :)
|mesut çevikle izlemeye değer bir oyun. uzun olur inşallah
|Diğer oyunlar için de bekliyoruz
|MGS 5 optimizasyonu çok iyi olan bir oyun. Monster i test etmek için daha farklı oyunlara yönelmeliydiniz.
|Tahminimce, yanlislikla donanim incelemesi yaptiginizi gorecegiz...
|Mesut reyizden ilk defa canlı oyun streamı izleyecem.
|webmaster'ın dikkatine, "event" "reminder" falan filan gibi kodlar eklerseniz süper olur
rza1911
Çok güzel bir fikir. Bunu geliştirme takımına bildiriyorum. Teşekkür ederiz.
|Bu tür şeyleri BSC üstünden yapmanız gerekmez mi? Sırf monster ile reklam anlaşması var diye donanım haberde oyun videosu görmek istemiyoruz. Zaten oyunla ilgili şeyleri BSC üstünden takip ediyoruz.
Cenkay KESER
Merhaba,
Bu yayınlar aynı zamanda donanım testi ve soru cevap özelliği de taşıyor.
Sadece Monster değil bu donanıma sahip dizüstü bilgisayarlar ne yapabiliyorlar görmek isteyenler için de referans oluyor.
Siz dizüstü almak istemeyebilirsiniz veya hali hazırda bir tane vardır fakat yeni alacaklar için yararı mutlaka olacaktır.
Gün içinde farklı videolar da yayında olacak değerli zamanınızı onlara ayırabilirsiniz seçenek çok :)
Sevgiler,
Mesut Çevik
Merhaba,
Bu yayınlar aynı zamanda donanım testi ve soru cevap özelliği de taşıyor.
Sadece Monster değil bu donanıma sahip dizüstü bilgisayarlar ne yapabiliyorlar görmek isteyenler için de referans oluyor.
Siz dizüstü almak istemeyebilirsiniz veya hali hazırda bir tane vardır fakat yeni alacaklar için yararı mutlaka olacaktır.
Gün içinde farklı videolar da yayında olacak değerli zamanınızı onlara ayırabilirsiniz seçenek çok :)
Sevgiler,
Mesut Çevik