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Şu anda 1 kişi burada

Mesut Çevik ile Canlı | Soru-Cevap bugün 22:30'da sizlerle

Mesut Çevik ile Canlı Yayın serisine devam ediyor, sizden gelen soruları cevaplayıp gündem konularını konuşuyoruz. Merak ettiğiniz her konuda soru sorabileceğiniz canlı yayın 22:30'da başlıyor.
1 yıl
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2si1
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sizden gelen soruları cevapladığımız ve gündemdeki konuları konuştuğumuz Mesut Çevik ile Canlı'nın yeni bölümü bu akşam 22:30'da sizlerle.
Sorularınızı yorumlar kısmına yazabileceğiniz gibi yayın esnasında Youtube mesajlaşma ekranını da kullanabilirsiniz. Buraya yazılan sorular kalıcı oldukları için cevaplanma oranları daha yüksektir. 
Amazon konusu özeti:

Amazon'un partnerlik programı katılım teklifi direkt olarak Amazon Almanya'dan gelmiştir. 2016 başında telefonla bizi arayarak sitemizde büyük potansiyel olduğunu, istatistiklere baktıklarında onlara çok fazla tıklama gönderdiğimizi ve programa katılmamızın iyi olacağını söylediler.

O telefona kadar böyle bir programdan haberimiz yoktu. Geçtiğimiz aya kadar sözleşme üzerinde çalışıldı ve her iki tarafın da kabul edeceği bir metin üzerinde anlaşma sağlandı.

Son 1 aydır da sistemin potansiyelini denemekteyiz. Deniyoruz çünkü sözleşme yapılacağı kesinleştikten sonra Mühendis Murat rumuzlu arkadaşı bu amazon işlerini yürütmesi için işe aldık. Maaş ödüyoruz ve sitemin en azından bu ödediğimiz maaşı bize kazandırıyor olması gerekli.

Linkler 1 aydır bizim referans kodlu linklerimiz. Sistem linkle tıklandığında önüne bizim referans kodumuzu ekliyor ve eğer bu tıklama alış verişe dönüşürse bize küçük bir ücret vaat ediliyor.

Linkleri gizlemiyoruz. Gizlenen linkler maskeli bir şekilde giderler ve siz asla tam link metnini göremezsiniz. Bizdeki sistem ise linklere tıklandıktan sonra adres barında ne ekliyse kullanıcıya gösterir. Linkleri maskelemez.

Donanım Haber üzerinde tıklanan herhangi bir link sonuna da yıllardır "Donanimhaber" kodu eklenir :) Gizli ve özel bir link haline getirdiğimiz ile ilgili 1 tane şikayet almadık.

Amazon Almanya ile aramızda olan sözleşme resmidir yani Amazon'un bize dava açması gibi konular hayal ürünüdür, resmi değildir.

Sistemden 1 kere bile ödeme alınmamıştır. Henüz tıklama sayıyoruz. Vergi kaçırma, büyük paralar kazanma kısmı hayal ürünüdür.

Kullanıcıları dolandırma, onlara ucuzu pahalıya satma ve ekstra ceplerinden para alma söz konusu değildir, hayal ürünüdür.

Mühendis Murat'ın yıllardır insanları kandırdığı ve bu işten para kazandığı kısmı hayal ürünüdür. 

Mühendis Murat'a göz yumulması, ortaklığın çok öncelere dayandırılması ise hayal ürünüdür. Biz forumda içerik olarak katkı sağlayan herkesin yanındayız. Bize yapıldığı gibi anlamsız saldırılar ve karalamalarla kullanıcıların bu özverili çalışmalarının yok sayılmasına izin vermeyiz.

Bu bağlamda Murat'a yapılan kimi saldırılar (küfür, hakaret veya organize eksi vermeler gibi) yönetim tarafından zamanında takip edilerek müdahale edilmiştir. Bu Murat gibi foruma katkısı olan bir çok kişi için yapılmıştır ve yapılmaya da devam eder.

Burada yazılanlar haricinde ne duyuyorsanız açık ve net söyleyeyim amacı farklıdır. Olay bu kadar basit ve anlamsızken hayali iddialar ile büyütenlerin amacını sorgulamak gerekir.

Sevgiler,
Mesut Çevik 

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Kuralları Çiğneyen Adam 1 yıl en beğenilen
Kendinizi ne olarak görüyorsunuz da üyelere hakaret edebiliyorsunuz

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2 Yanıt Yanıtla +252
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zorbey27 1 yıl
1. Amazondan ne kadar aldınız?
2. Mühendis murat yurt dışına mı kaçtı?
3. Sen bu olayın neresindesin?
4. Hangi vitamin hapını kullanıyorsunuz tavsiye eder misiniz?
Diğer sorular aklıma geldikçe editleyeceğim?
Soru demiştin al sana sorular hadi cevapla.
1. Amazondan ne kadar aldınız?2. Mühendis murat yurt dışına mı kaçtı?3. Sen bu olayın neresindesin?4. Hangi vitamin hapını kullanıyorsunuz tav...
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Yanıtla +228
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Önder 1 yıl
MESUT BEY BEN VİTAMİNSİZİM YAYINI İZLEMEYE GELEBİLİRMİYİM.?
YA DA ÇOLUK ÇOCUK VAR ONLARDA İZLEYEBİLİR Mİ?
2 Yanıt Yanıtla +175
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Khiron 1 yıl
Eleştirilere mantıklı hiçbir cevap yok, anca üye banlama, mesaj silme.
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man utd 1 yıl
Sessiz kalalım unuturlar politikası mı?
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Forum1th 1 yıl
Çesut mevikle sahura doğru

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Kabus87 1 yıl
Tamam Dh nin eksiklikleri yanlislari olabilirde.
Burda ortaligi karistirmaya calisan lobinin gazina gelipte insanlara hakaret etmem.
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Afyonteam 1 yıl
Amazon olsa iyi bence tank uçak haberleri ilede devletten dünyanın parasını kaldırdırlar.
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Sphygmus 1 yıl
Videoyu izledim bir kere böyle bir konusma tarzi yok,yukaridaki arkadasin dedigi gibi bize muhtaç degilmissiniz gibi davraniyorsunuz,uyelik degisikligini bildirmiyoruz,ref linkleri de bildirmiyoruz bilgilendirmiyoruz diyorsunuz google dan örnek veriyorsunuz google hangouts u kapatsa müşterilerine soracakmi hayir diyorsunuz,kardesim sen google misin? Kendini nasil google ile kiyasliyorsun? Bu nasil bir ego? Kendini google la kiyaslarsan bildirmezsen böyle olur,bu ülkeyi insanlarini tanimiyormusun bir olay patladigi zaman geri döndürülemez oldugunu bilmiyor musun? Bu olay yanlis anlasilma yada iddia edildigi gibi olabilir hic fark etmez olay patladı,amazon da aciklama yapsa dogrulugunuzu da kanitlasa iş işten geçti dogrulugunuz %100 kanitlansa,her seyiniz dogru olsa bile farketmez bu olay skandal olarak anilacak sırf egonuz yüzünden
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sniper_town 1 yıl
Yıllardır foruma üyeyim şahsi fikirlerim şunlar :
Yapılan doğrulara yanlışlara göre sıralarsak
Mühendismurat :
*Çok faydası dokundu alışveriş yapanlara,son birkaç aydır işi hayrına yapmadığını bildirmeliydi.
DH yönetim:
* Yapılan referans olayı deneme aşamasında da olsa paylaşılabilirdi.Çok ses çıkardı vb. diye Mesut Çevik yakınıyor fakat üyeler forumun gelirinin yegane sebebi.Şeffaflık sağlamazsanız vitaminsiz dediğiniz tiplere maruz kalırsınız.
*Üyelik sözleşmesinin değiştiğini neredeyse tüm isim yapmış siteler büyük fontlarla yazıp sms atarken bu işler burada çaktırmadan yapılıyor.
*Amazonu överken benim de hemfikir olduğum şekilde müşteri her zaman haklıdır politikası övülüyor.Sizin üyelerinizde sizin müşteriniz.Cahiliyle, bilgisiyle ortamda sakinliği sağlamaya çalışmalısınız.Muhtaç değilmiş gibi davranmanız profesyönel değil ve komik.
*Kendi ayıbına sıra gelince olabilirdi vb gibi yumuşak şekilde geçiştirirken karşı tarafa yapıştırıyorsunuz ( kendinize de yapıştırınız o zaman yoksa ikiyüzlülük olur)
DH üyeleri :
*Fazla hızlıca gazlanıp neredeyse hiç okumadan araştırmadan saçma ithamlarda yapılmış.''Vergi verilmiyor'' , ''3 yıldır para alıyor DH amazondan'' gibi.
*İş minnet göstermeye geldi mi kuru teşekkür eden zor çıkıyor , karşı taraf menfaat kazandığı zaman ikiyüzlülük bu sefer üyelerin oldukça geniş bir kısmından geliyor.
İtirazı olan varsa fikir alışverişi yapabiliriz
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Her isi ters giden adam 1 yıl
Mobil forumda neden sekme acilmiyor chrome da? Sunu duzeltin hele bir oyle 20 kisiyi doyuruyoruz demesini biliyorsunuz
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EruhluMuhdi 1 yıl
Yöneticiler i sevmiyorum ortamda bozuldu
Eskisi gibi içerikte gelmiyor sırf millet siyaset yapıyor kavga ediyor oradan para kazanıyorsunuz
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Mihoku 1 yıl
Mesut Çevik anlamamazlıktan gelerek ettiğin "vitaminsiz" hakareti bu Amazon konusu sonuçlandıktan ve uzun süre geçtikten sonra bile unutulmayacak. Sana sürekli birileri senin vitaminsiz olduğun hakaretinde bulunacaktır. Unutma sen orada vitaminsiz diye birçok forum kullanıcısına hakarette bulunmuş oldun. Yazık ettin kendine.
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Jacques Reverdi 1 yıl Mihoku
Ortada bir "vitaminsiz" varsa o da Mesut'un kendisidir. Sen kim oluyorsun da seni vareden adamlara vitaminsiz diyorsun, bu ne cüret? Densize bak, resmen forum kullanıcılarına hakaret ediyor, çok egoist biri. Bir de Erdi Özüağ'a bak, şeker gibi adam, bir tane sevmeyeni yoktur.
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