Mesut Çevik ile Canlı | Soru-Cevap bugün 22:30'da sizlerle

Sizden gelen soruları cevapladığımız ve gündemdeki konuları konuştuğumuz Mesut Çevik ile Canlı'nın yeni bölümü bu akşam 22:30'da sizlerle.

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Amazon konusu özeti:



Amazon'un partnerlik programı katılım teklifi direkt olarak Amazon Almanya'dan gelmiştir. 2016 başında telefonla bizi arayarak sitemizde büyük potansiyel olduğunu, istatistiklere baktıklarında onlara çok fazla tıklama gönderdiğimizi ve programa katılmamızın iyi olacağını söylediler.



O telefona kadar böyle bir programdan haberimiz yoktu. Geçtiğimiz aya kadar sözleşme üzerinde çalışıldı ve her iki tarafın da kabul edeceği bir metin üzerinde anlaşma sağlandı.



Son 1 aydır da sistemin potansiyelini denemekteyiz. Deniyoruz çünkü sözleşme yapılacağı kesinleştikten sonra Mühendis Murat rumuzlu arkadaşı bu amazon işlerini yürütmesi için işe aldık. Maaş ödüyoruz ve sitemin en azından bu ödediğimiz maaşı bize kazandırıyor olması gerekli.



Linkler 1 aydır bizim referans kodlu linklerimiz. Sistem linkle tıklandığında önüne bizim referans kodumuzu ekliyor ve eğer bu tıklama alış verişe dönüşürse bize küçük bir ücret vaat ediliyor.



Linkleri gizlemiyoruz. Gizlenen linkler maskeli bir şekilde giderler ve siz asla tam link metnini göremezsiniz. Bizdeki sistem ise linklere tıklandıktan sonra adres barında ne ekliyse kullanıcıya gösterir. Linkleri maskelemez.



Donanım Haber üzerinde tıklanan herhangi bir link sonuna da yıllardır "Donanimhaber" kodu eklenir :) Gizli ve özel bir link haline getirdiğimiz ile ilgili 1 tane şikayet almadık.



Amazon Almanya ile aramızda olan sözleşme resmidir yani Amazon'un bize dava açması gibi konular hayal ürünüdür, resmi değildir.



Sistemden 1 kere bile ödeme alınmamıştır. Henüz tıklama sayıyoruz. Vergi kaçırma, büyük paralar kazanma kısmı hayal ürünüdür.



Kullanıcıları dolandırma, onlara ucuzu pahalıya satma ve ekstra ceplerinden para alma söz konusu değildir, hayal ürünüdür.



Mühendis Murat'ın yıllardır insanları kandırdığı ve bu işten para kazandığı kısmı hayal ürünüdür.



Mühendis Murat'a göz yumulması, ortaklığın çok öncelere dayandırılması ise hayal ürünüdür. Biz forumda içerik olarak katkı sağlayan herkesin yanındayız. Bize yapıldığı gibi anlamsız saldırılar ve karalamalarla kullanıcıların bu özverili çalışmalarının yok sayılmasına izin vermeyiz.



Bu bağlamda Murat'a yapılan kimi saldırılar (küfür, hakaret veya organize eksi vermeler gibi) yönetim tarafından zamanında takip edilerek müdahale edilmiştir. Bu Murat gibi foruma katkısı olan bir çok kişi için yapılmıştır ve yapılmaya da devam eder.



Burada yazılanlar haricinde ne duyuyorsanız açık ve net söyleyeyim amacı farklıdır. Olay bu kadar basit ve anlamsızken hayali iddialar ile büyütenlerin amacını sorgulamak gerekir.



Sevgiler,

Mesut Çevik