Kuantum bilgisayar 14 bin deneyde hata yapmadı

Microsoft ve Quantinuum, yeni bir teknolojiyle kuantum bilgisayarların hatalarını en aza indirmeyi başardıklarını açıkladı. Araştırmacılar hata oranının 100 binde 1 olduğunu belirledi.
Kuantum bilgisayarlar, geleneksel bilgisayarlar karşısında hem performans hem de hız açısından büyük umut vaat ediyor. Ancak çok fazla hata yapmaları, yeni teknolojinin önündeki en büyük engellerden birini oluşturuyor.
Araştırmacılar genellikle gereğinden fazla kübit ekleyerek ve hata düzeltme teknikleri kullanarak bu sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor. Kuantum bit anlamına gelen kübitler, kuantum bilgisayarlardaki temel bilgi birimini ifade ediyor. Klasik bilgisayarlardaki 0 veya 1 gibi iki durumdan sadece birinde bulunabilen bitlerin aksine kübitler, aynı anda birden fazla durumda olabiliyor. Süperpozisyon denen bu olgu kuantum bilişiminin temelini oluşturuyor.
Kübitlerin ortamdaki en ufak değişiklikte bile hata vermesi sorununu çözmek adına Microsoft, Quantinuum'un fiziksel kübitlerine kendi yazdığı bir hata düzeltme algoritmasını uygulayarak 30 fiziksel kübitten 4 kübit elde etti. Kübit sanallaştırma sistemi denen bu yöntemle araştırmacılar, kuantum bilgisayarda 14 bin deneyi hiçbir hata olmadan gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Bilim insanları yaptıkları diğer testlerle hata oranının 100 binde bir olduğunu tespit etti.
Microsoft Stratejik Görevler ve Teknolojilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jason Zander, yaptığı açıklamada bunun, bugüne kadar elde ettikleri en iyi oran olduğunu söyledi: "Tek bir hata olmadan 14 binden fazla ayrı deney gerçekleştirdik. Bu, kayıtlardaki her şeyden 800 kat daha iyi bir oran."
Microsoft, teknolojiyi bulut bilişim müşterilerine gelecek aylarda sunmayı planladığını açıkladı.
Quantinuum'daki bilgisayar mühendisleri ve Microsoft'taki bilgisayar bilimcilerden oluşan ekip, çalışmalarını detaylandırdıkları makaleyi ön baskı sunucusu arXiv'de yayımladı.
Kuantum bilgisayarlar sağlık, çevre ve yapay zeka gibi çeşitli alanlarda büyük atılımların önünü açma potansiyeline sahip. Hem performans hem de hız açısından klasik bilgisayarların çok ötesine geçebilen bu teknoloji, mevcut bilgisayarlarla milyonlarca yıl sürecek bilimsel hesaplamaları mümkün kılabilir.
Örneğin kimyasal reaksiyonların nasıl gerçekleştiğini modelleme potansiyeline sahip olan kuantum bilişimi, ilaç geliştirirken laboratuvarda reaksiyon gerçekleştirme ihtiyacını ortadan kaldırabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...