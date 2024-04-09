Kuantum bilgisayar 14 bin deneyde hata yapmadı

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Microsoft ve Quantinuum, yeni bir teknolojiyle kuantum bilgisayarların hatalarını en aza indirmeyi başardıklarını açıkladı. Araştırmacılar hata oranının 100 binde 1 olduğunu belirledi.

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Kuantum bilgisayarlar, geleneksel bilgisayarlar karşısında hem performans hem de hız açısından büyük umut vaat ediyor. Ancak çok fazla hata yapmaları, yeni teknolojinin önündeki en büyük engellerden birini oluşturuyor.

Araştırmacılar genellikle gereğinden fazla kübit ekleyerek ve hata düzeltme teknikleri kullanarak bu sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor. Kuantum bit anlamına gelen kübitler, kuantum bilgisayarlardaki temel bilgi birimini ifade ediyor. Klasik bilgisayarlardaki 0 veya 1 gibi iki durumdan sadece birinde bulunabilen bitlerin aksine kübitler, aynı anda birden fazla durumda olabiliyor. Süperpozisyon denen bu olgu kuantum bilişiminin temelini oluşturuyor.

Kübitlerin ortamdaki en ufak değişiklikte bile hata vermesi sorununu çözmek adına Microsoft, Quantinuum'un fiziksel kübitlerine kendi yazdığı bir hata düzeltme algoritmasını uygulayarak 30 fiziksel kübitten 4 kübit elde etti. Kübit sanallaştırma sistemi denen bu yöntemle araştırmacılar, kuantum bilgisayarda 14 bin deneyi hiçbir hata olmadan gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bilim insanları yaptıkları diğer testlerle hata oranının 100 binde bir olduğunu tespit etti.

Microsoft Stratejik Görevler ve Teknolojilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jason Zander, yaptığı açıklamada bunun, bugüne kadar elde ettikleri en iyi oran olduğunu söyledi: "Tek bir hata olmadan 14 binden fazla ayrı deney gerçekleştirdik. Bu, kayıtlardaki her şeyden 800 kat daha iyi bir oran."

Microsoft, teknolojiyi bulut bilişim müşterilerine gelecek aylarda sunmayı planladığını açıkladı.

Quantinuum'daki bilgisayar mühendisleri ve Microsoft'taki bilgisayar bilimcilerden oluşan ekip, çalışmalarını detaylandırdıkları makaleyi ön baskı sunucusu arXiv'de yayımladı.

Kuantum bilgisayarlar sağlık, çevre ve yapay zeka gibi çeşitli alanlarda büyük atılımların önünü açma potansiyeline sahip. Hem performans hem de hız açısından klasik bilgisayarların çok ötesine geçebilen bu teknoloji, mevcut bilgisayarlarla milyonlarca yıl sürecek bilimsel hesaplamaları mümkün kılabilir.

Örneğin kimyasal reaksiyonların nasıl gerçekleştiğini modelleme potansiyeline sahip olan kuantum bilişimi, ilaç geliştirirken laboratuvarda reaksiyon gerçekleştirme ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

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Kuantum bilgisayar 14 bin deneyde hata yapmadı