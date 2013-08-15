Mesut Çevik ile Canlı TEKRAR YAYIN "Soru-Cevap Seansı"

Yayına katılan, soru ve yorumları ile bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkürler.





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Mesut Çevik ile Canlı'da bu hafta Erdi ile birlikte sizden gelen soruları cevapladık. Tam 1 saat boyunca dolu dolu bir program sizleri bekliyor. Yayını kaçıran arkadaşlar aşağıdaki oynatıcıdan tekrarına ulaşabilirler.