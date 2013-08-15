Mesut Çevik ile Canlı TEKRAR YAYIN "Soru-Cevap Seansı"

Genel Yayın Yönetmeni
Mesut Çevik ile Canlı'da bu hafta Erdi ile birlikte sizden gelen soruları cevapladık. Tam 1 saat boyunca dolu dolu bir program sizleri bekliyor. Yayını kaçıran arkadaşlar aşağıdaki oynatıcıdan tekrarına ulaşabilirler.
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Yayına katılan, soru ve yorumları ile bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkürler.
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Vay arkadaş 1 saat süre ile yayın yap sonra neden 1 saat oldu 1 saat 10dk olmadı diye eleştiri al :D
Bir akşam da rahat uyuyalım yapmayın
1 Hafta senin belirlediğin konu...
Diğer, hafta soru - cevap. Konusu şeklin de devam etmeli.
2 Hafta da bir, Bu format da devam edersen çok güzel ve etkili olur.
Kolay Gelsin...
İyi günler.