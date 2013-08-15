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Mesut Çevik ile Canlı TEKRAR YAYIN "Soru-Cevap Seansı"

6 yıl
20,9b
1
Mobil Teknolojiler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ile Canlı'da bu hafta Erdi ile birlikte sizden gelen soruları cevapladık. Tam 1 saat boyunca dolu dolu bir program sizleri bekliyor. Yayını kaçıran arkadaşlar aşağıdaki oynatıcıdan tekrarına ulaşabilirler.
Yayına katılan, soru ve yorumları ile bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkürler. 
 


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Speed-Step 6 yıl en beğenilen MacGyver.
MacGyver.

adamlardaki disipline bak tam 23:00'da bitirdiler. burada biz bizeyiz bu kadar kasmayalım beyler, 5-10 dk uzun sürse kimse isyan etmez merak etmeyin.

paldır küldür bitirmenize gerek yok.



Vay arkadaş 1 saat süre ile yayın yap sonra neden 1 saat oldu 1 saat 10dk olmadı diye eleştiri al :D

Bir akşam da rahat uyuyalım yapmayın
MacGyver.adamlardaki disipline bak tam 23:00'da bitirdiler. burada biz bizeyiz bu kadar kasmayalım beyler, 5-10 dk uzun sürse kimse isya...
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1 Yanıt Yanıtla +68
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Aaron Paul 6 yıl
Mesut, abi...
1 Hafta senin belirlediğin konu...
Diğer, hafta soru - cevap. Konusu şeklin de devam etmeli.
2 Hafta da bir, Bu format da devam edersen çok güzel ve etkili olur.
Kolay Gelsin...
Mesut, abi...1 Hafta senin belirlediğin konu...Diğer, hafta soru - cevap. Konusu şeklin de devam etmeli.2 Hafta da bir, Bu format da devam eders...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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DH Misafiri 6 yıl
Merhaba arkadaşlar. Ben Azerbaycan'dan takip ediyorum siteyi. Yorumlara bakıyorum da, bazı yorumcu arkadaşlar düşünmeden ve ellerindeki değerleri görmeden yorum yapıyorlar. Böyle yapmayın lütfen. Benim ülkemde ve başka birçok ülkelerde böyle yapımlar mevcut değil ve istediğimiz hiç bir bilgiye kendi yapımımız olan sitelerden ulaşamıyoruz. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmemiz dileğiyle...
İyi günler.
Merhaba arkadaşlar. Ben Azerbaycan'dan takip ediyorum siteyi. Yorumlara bakıyorum da, bazı yorumcu arkadaşlar düşünmeden ve ellerindeki değerleri görmeden yorum...
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hukuksever 6 yıl
gm discovery de arka plan işlem sınırına nereden giriliyor mesut abi?
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SonKullanIcIyIm 6 yıl hukuksever
buraya bak ilaç gibidiri



forum.donanimhaber.com/...

.
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tuncerdem3 6 yıl
merhabalar mesut abi güzel bir video olmus yine elinize saglık videoda windows phonelara yönelik program incelemesi yapılacagını söylemişdiniz çok çok güzel olur bende wp8 kullanıcısıyım ve merakla bekliyorum lumi 820 kullanıyorum ve eğer elinizde cihaz yok ise cihazımı ödünç verebilirim
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Guest-8EF5824CF 6 yıl
Speed-Step
MacGyver. adamlardaki disipline bak tam 23:00da bitirdiler. burada biz bizeyiz bu kadar kasmayalım beyler, 5-10 dk uzun sürse kimse isyan etmez merak etmeyin. paldır küldür bitirmenize gerek yok.
Vay arkadaş 1 saat süre ile yayın yap sonra neden 1 saat oldu 1 saat 10dk olmadı diye eleştiri al :D Bir akşam da rahat uyuyalım yapmayın

güldüm .
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DH Misafiri 6 yıl
Merhaba arkadaşlar. Ben Azerbaycan'dan takip ediyorum siteyi. Yorumlara bakıyorum da, bazı yorumcu arkadaşlar düşünmeden ve ellerindeki değerleri görmeden yorum yapıyorlar. Böyle yapmayın lütfen. Benim ülkemde ve başka birçok ülkelerde böyle yapımlar mevcut değil ve istediğimiz hiç bir bilgiye kendi yapımımız olan sitelerden ulaşamıyoruz. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmemiz dileğiyle...
İyi günler.
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DDRll 6 yıl
Mesut abi haftada yada ayda kaç video izliyorsun?
@Speed-Step
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FreeMaNMeliH 6 yıl
Şaka makada iyiki varsınız, televizyon izlemediğim şu zamanlarda her video benim için şahsen çok güzel videolar çekiyorsunuz, işinizi severek yapıyorsunuz,görmemek için KÖR olmak lazım :D iyiki varsınız.
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Scourgeofgod28 6 yıl
Mesut Çevik soru-cevap 2 adlı siteden sorulan soruların bazıları direkt olarak Mesut abiye yönelik sorular oluyor ve yanıtsız kalıyor.
Mesut abi soru cevap 2 ye el atsa fena olmaz mı ?
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ploff 6 yıl
Programın tekrarını ızlıyebıldım. Boyle bır program hazırladıgınız ıcın tesekkurler...
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cmengn 6 yıl
Gayet guzel olmuş. Beraber yaptığınızda program daha guzel oluyor dusuncesindeyim.
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musty578 6 yıl
mesut çevik ps vitaya çöp demeden önce onun kadar ufak taşınılabilir ve aynı grafiklere sahip hangi cihaz var söyleyebilirmisin ne anrdoid platformu nede ios platformu yanınden geçemez ps vitanın
genel söyleşiniz cok güzel fakat bir cihazı kötülemeden önce 2 kere düşünün derim
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DH Misafiri 6 yıl
Ben s4 mini kullaniyorum o kadar donanima ragmen temple run 2 subway surfer gibi bir oyunda kasiyor anlamadim gitti bu sorunu yasayan sadece bende degilim ama cozum yok
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rockymarlboro 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ben s4 mini kullaniyorum o kadar donanima ragmen temple run 2 subway surfer gibi bir oyunda kasiyor anlamadim gitti bu sorunu yasayan sadece bende degilim ama cozum yok

s3 mini var s4 mini diye sana taklit çin malı vermişlerdir
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