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Mesut Çevik ile Canlı | Teknoloji Gündemi ve Soru-Cevap

Bu haftayı canlı yayında son 1 haftanın teknoloji konularını değerlendirerek ve sizden gelen soruları cevaplayarak kapatıyoruz. Canlı yayında bol bol teknoloji konuşacak, sorularınızı cevaplayacağız
1 yıl
3,8b
1
16
2si1
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yayına katılıp soru sormak için Youtube'un canlı sohbet ekranını kullanabilirsiniz.

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Speed-Step 1 yıl en beğenilen WarSaw
WarSaw

Mesut Çevik sana kellik yakışmıyor saç ektir önlere


Bu yorumun gereksizliği ve anlamsızlığı bir yana da asıl en beğenilen yorumlar arasına girmiş olması çok düşündürücü. Kime neye içerik üretiyoruz :)
WarSawMesut Çevik sana kellik yakışmıyor saç ektir önlereBu yorumun gereksizliği ve anlamsızlığı bir yana da ası...
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3 Yanıt Yanıtla +21
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WarSaw 1 yıl
Mesut Çevik sana kellik yakışmıyor saç ektir önlere
2 Yanıt Yanıtla +17
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Speed-Step 1 yıl CaRviLLE
CaRviLLE

Speed-Step

WarSaw

Mesut Çevik sana kellik yakışmıyor saç ektir önlere


Bu yorumun gereksizliği ve anlamsızlığı bir yana da asıl en beğenilen yorumlar arasına girmiş olması çok düşündürücü. Kime neye içerik üretiyoruz :)

Demekki çokta gereksiz değilmiş mesut başkan herkes aynı görüşte ;)

Çoğunluğun bir konuda aynı fikirde olması o konuyu değerli ve anlamlı kılmaz. Aç youtube'un en çok izlenen videoları sevmesini, toplumun rezilliği orada seni karşılasın.

Saç ektirecek mişim bak sen şu akla :) neyse bu konuda daha fazla yorum yapmayacağım. Görünen o ki anlamayan, ne yapsak da anlamıyor.
CaRviLLESpeed-StepWarSawMesut Çevik sana kellik yakışmıyor saç ektir önle...
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3 Yanıt Yanıtla +12
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FlyingUnderpants 1 yıl
Bence gereksiz alınganlık yapmışsın Mesut Çevik. Madem video çekiyorsun kılık kıyafet saç baş yorumlarına da açık olmalısın. Televizyon dünyası da içerik üretiyor ve yeri geliyor içerikten daha çok konuşmacılar konuşuluyor. Arkadaşın da kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. Son olarak bence saçları kazıtırsan daha çok yakışır. Demode topsakal yerine de bir kaç günlük kirli sakal daha iyi gözükür.
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Katalikitci 1 yıl
Size ne adamın saçından? Bi içeriğe bakın bir de yorumlara.
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mteke 1 yıl
Güzel adam Mesut Çevik
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Speed-Step 1 yıl CaRviLLE
CaRviLLE

Speed-Step

WarSaw

Mesut Çevik sana kellik yakışmıyor saç ektir önlere


Bu yorumun gereksizliği ve anlamsızlığı bir yana da asıl en beğenilen yorumlar arasına girmiş olması çok düşündürücü. Kime neye içerik üretiyoruz :)

Demekki çokta gereksiz değilmiş mesut başkan herkes aynı görüşte ;)

Çoğunluğun bir konuda aynı fikirde olması o konuyu değerli ve anlamlı kılmaz. Aç youtube'un en çok izlenen videoları sevmesini, toplumun rezilliği orada seni karşılasın.

Saç ektirecek mişim bak sen şu akla :) neyse bu konuda daha fazla yorum yapmayacağım. Görünen o ki anlamayan, ne yapsak da anlamıyor.
3 Yanıt Yanıtla +12
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Haggard1963 1 yıl Speed-Step
Speed-Step

CaRviLLE
Speed-Step

WarSaw

Mesut Çevik sana kellik yakışmıyor saç ektir önlere


Bu yorumun gereksizliği ve anlamsızlığı bir yana da asıl en beğenilen yorumlar arasına girmiş olması çok düşündürücü. Kime neye içerik üretiyoruz :)

Demekki çokta gereksiz değilmiş mesut başkan herkes aynı görüşte ;)

Çoğunluğun bir konuda aynı fikirde olması o konuyu değerli ve anlamlı kılmaz. Aç youtube un en çok izlenen videoları toplumun rezilliği orda seni karşılasın.
Saç ektirecek mişim bak sen şu akla :) neyse bu konuda daha fazla yapmayacağım. Görünen o ki anlamayan, ne yapsak da anlamıyor.

Mesut Bey millet geyik peşinde, ciddiye alarak ekmeklerine yağ sürmüşsünüz. Maalesef sosyal medya nesli, durum bu. Ne ciddi bir yorum, yazı-çizi var, ne de yazım kuralı.
Yanıtla +3
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Flag SHİP Killer 1 yıl Speed-Step
Speed-Step
CaRviLLE

Speed-Step

WarSaw

Mesut Çevik sana kellik yakışmıyor saç ektir önlere


Bu yorumun gereksizliği ve anlamsızlığı bir yana da asıl en beğenilen yorumlar arasına girmiş olması çok düşündürücü. Kime neye içerik üretiyoruz :)

Demekki çokta gereksiz değilmiş mesut başkan herkes aynı görüşte ;)

Çoğunluğun bir konuda aynı fikirde olması o konuyu değerli ve anlamlı kılmaz. Aç youtube'un en çok izlenen videoları sevmesini, toplumun rezilliği orada seni karşılasın.

Saç ektirecek mişim bak sen şu akla :) neyse bu konuda daha fazla yorum yapmayacağım. Görünen o ki anlamayan, ne yapsak da anlamıyor.

Banla ya şunu
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CaRviLLE 1 yıl Speed-Step
Speed-Step
CaRviLLE

Speed-Step

WarSaw

Mesut Çevik sana kellik yakışmıyor saç ektir önlere


Bu yorumun gereksizliği ve anlamsızlığı bir yana da asıl en beğenilen yorumlar arasına girmiş olması çok düşündürücü. Kime neye içerik üretiyoruz :)

Demekki çokta gereksiz değilmiş mesut başkan herkes aynı görüşte ;)

Çoğunluğun bir konuda aynı fikirde olması o konuyu değerli ve anlamlı kılmaz. Aç youtube'un en çok izlenen videoları sevmesini, toplumun rezilliği orada seni karşılasın.

Saç ektirecek mişim bak sen şu akla :) neyse bu konuda daha fazla yorum yapmayacağım. Görünen o ki anlamayan, ne yapsak da anlamıyor.

Saç ektirmek ayıp bişey mi sanki küfür etmişiz gibi tepki göstermiş insanlar ben çoğunluğun aynı fikirde olması onu değerli kılar da demedim sadece hayata dair bi öneri ister uygularsın ister uygulamazsın kimsenin kimseye akıl verme gibi bi lüksü yok akıl nakli henüz gerçekleşmedi diye biliyorum.
Youtube un en çok izlenen videolarına bakmaya da gerek yok toplumun rezil olmasını anlamak için recep ivedik izlenme sayısı da aynı şeyi söylüyor yalnız bu rezil videolardan bahsetmişken bir 2si 1 de recep ivediğin fragmanını verip çok eğlendiğinizi söylemiştiniz sonra da twitter da turkcell in bıyıklı recep ivediğe benzeyen tiplemesini eleştirmiştiniz bununla ilgili de bişey diyecek misiniz? Asıl konuya gelecek olursak başta sizin sonra erdi özüağ ın son zamanlarda da burak şolt un yaptığı videoları beğenerek sonuna kadar izlediğimi söylemek isterim iyi geceler
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Abdülhak Hamit Tarhan 1 yıl
2001'de nasıldı acaba
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WarSaw 1 yıl
Mesut Çevik sana kellik yakışmıyor saç ektir önlere
2 Yanıt Yanıtla +17
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CaRviLLE 1 yıl WarSaw
WarSaw

Mesut Çevik sana kellik yakışmıyor saç ektir önlere

Mesut çevik saç ektir ve bununla ilgili inceleme videosu çek elon musk tan neyin eksik :)
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Speed-Step 1 yıl WarSaw
WarSaw

Mesut Çevik sana kellik yakışmıyor saç ektir önlere


Bu yorumun gereksizliği ve anlamsızlığı bir yana da asıl en beğenilen yorumlar arasına girmiş olması çok düşündürücü. Kime neye içerik üretiyoruz :)
3 Yanıt Yanıtla +21
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