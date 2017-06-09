Mesut Çevik ile Canlı | Teknoloji Gündemi ve Soru-Cevap

Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats...

Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats...

2si1 | Yapay zeka yine işsiz bırakıyor

2si1 | Yapay zeka yine işsiz bırakıyor

2si1 | Teknoloji ve Oyun Programı

2si1 | Teknoloji ve Oyun Programı

2si1 | Robotlar, Playstation 5 ve fazlası

2si1 | Robotlar, Playstation 5 ve fazlası