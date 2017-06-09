Mesut Çevik ile Canlı | Teknoloji Gündemi ve Soru-Cevap

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|Bence gereksiz alınganlık yapmışsın Mesut Çevik. Madem video çekiyorsun kılık kıyafet saç baş yorumlarına da açık olmalısın. Televizyon dünyası da içerik üretiyor ve yeri geliyor içerikten daha çok konuşmacılar konuşuluyor. Arkadaşın da kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. Son olarak bence saçları kazıtırsan daha çok yakışır. Demode topsakal yerine de bir kaç günlük kirli sakal daha iyi gözükür.
|Size ne adamın saçından? Bi içeriğe bakın bir de yorumlara.
|Güzel adam Mesut Çevik
CaRviLLE
Çoğunluğun bir konuda aynı fikirde olması o konuyu değerli ve anlamlı kılmaz. Aç youtube'un en çok izlenen videoları sevmesini, toplumun rezilliği orada seni karşılasın.
Saç ektirecek mişim bak sen şu akla :) neyse bu konuda daha fazla yorum yapmayacağım. Görünen o ki anlamayan, ne yapsak da anlamıyor.
Speed-Step
Mesut Bey millet geyik peşinde, ciddiye alarak ekmeklerine yağ sürmüşsünüz. Maalesef sosyal medya nesli, durum bu. Ne ciddi bir yorum, yazı-çizi var, ne de yazım kuralı.
Speed-Step
Banla ya şunu
Speed-Step
Saç ektirmek ayıp bişey mi sanki küfür etmişiz gibi tepki göstermiş insanlar ben çoğunluğun aynı fikirde olması onu değerli kılar da demedim sadece hayata dair bi öneri ister uygularsın ister uygulamazsın kimsenin kimseye akıl verme gibi bi lüksü yok akıl nakli henüz gerçekleşmedi diye biliyorum.
Youtube un en çok izlenen videolarına bakmaya da gerek yok toplumun rezil olmasını anlamak için recep ivedik izlenme sayısı da aynı şeyi söylüyor yalnız bu rezil videolardan bahsetmişken bir 2si 1 de recep ivediğin fragmanını verip çok eğlendiğinizi söylemiştiniz sonra da twitter da turkcell in bıyıklı recep ivediğe benzeyen tiplemesini eleştirmiştiniz bununla ilgili de bişey diyecek misiniz? Asıl konuya gelecek olursak başta sizin sonra erdi özüağ ın son zamanlarda da burak şolt un yaptığı videoları beğenerek sonuna kadar izlediğimi söylemek isterim iyi geceler
|2001'de nasıldı acaba
|Mesut Çevik sana kellik yakışmıyor saç ektir önlere
WarSaw
Mesut çevik saç ektir ve bununla ilgili inceleme videosu çek elon musk tan neyin eksik :)
WarSaw
Bu yorumun gereksizliği ve anlamsızlığı bir yana da asıl en beğenilen yorumlar arasına girmiş olması çok düşündürücü. Kime neye içerik üretiyoruz :)
Bu yorumun gereksizliği ve anlamsızlığı bir yana da asıl en beğenilen yorumlar arasına girmiş olması çok düşündürücü. Kime neye içerik üretiyoruz :)
Çoğunluğun bir konuda aynı fikirde olması o konuyu değerli ve anlamlı kılmaz. Aç youtube'un en çok izlenen videoları sevmesini, toplumun rezilliği orada seni karşılasın.
Saç ektirecek mişim bak sen şu akla :) neyse bu konuda daha fazla yorum yapmayacağım. Görünen o ki anlamayan, ne yapsak da anlamıyor.