Meteoroloji’den açıklama: ‘Kimyasal yağış Türkiye için tehlike yaratmayacak’

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan da görülen Tuzla’daki bir üretim tesisindeki yangında sağlığa zararlı kimyasallar havaya yükselmişti. Bu yangının ardından İTÜ Meteoroloji uzmanları açıklamalarda bulunarak duman altında kalan bölgelerden uzaklaşılması gerektiği ifade edilmişti.

Cuma günü, yani yarın beklenen yağışların bu atmosferde asılı kalan kimyasalları yeryüzüne tekrar indireceğini öngören yetkililer, sadece İstanbul’un değil Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir’in de tehlike altında olduğunu ifade etmişti.

Kimyasallar yarına kadar Türkiye'den çıkmış olacak

https://twitter.com/meteoroloji_twi/status/1174631153380352006

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Meteoroloji’den yapılan yeni açıklamaya göre bu geceye kadar bu kirletici kimyasallar rüzgarların da etkisiyle Türkiye’den çıkmış olacak. Buna bağlı olarak da yarın gelmesi muhtemel yağışlarda olağandışı bir etki beklenmiyor.