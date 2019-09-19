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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meteoroloji’den açıklama: ‘Kimyasal yağış Türkiye için tehlike yaratmayacak’

    İstanbul, Tuzla’da meydana gelen yangında atmosfere yayılan kimyasalların yağmur olarak İstanbul ve çevre illere ineceği açıklanmıştı. Yeni açıklamaya göre bu durum söz konusu değil.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan da görülen Tuzla’daki bir üretim tesisindeki yangında sağlığa zararlı kimyasallar havaya yükselmişti. Bu yangının ardından İTÜ Meteoroloji uzmanları açıklamalarda bulunarak duman altında kalan bölgelerden uzaklaşılması gerektiği ifade edilmişti.
    Cuma günü, yani yarın beklenen yağışların bu atmosferde asılı kalan kimyasalları yeryüzüne tekrar indireceğini öngören yetkililer, sadece İstanbul’un değil Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir’in de tehlike altında olduğunu ifade etmişti.

    Kimyasallar yarına kadar Türkiye'den çıkmış olacak 

    Meteoroloji’den yapılan yeni açıklamaya göre bu geceye kadar bu kirletici kimyasallar rüzgarların da etkisiyle Türkiye’den çıkmış olacak. Buna bağlı olarak da yarın gelmesi muhtemel yağışlarda olağandışı bir etki beklenmiyor.


    https://twitter.com/meteoroloji_twi/status/1174631153380352006 Yorum Yaz
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    Chagotta 59 dk. en beğenilen
    Cernobil zamanında bakanlarımız çay içmişti.
    İnanmıyorum artık söylediklerine. İnsanlara bu kadar ızdırap çektirdiklerinden sonra güvenim kalmadı. Tarımda devrim yaratan teknoloji
    girişimcisini tarımdan men eden zihniyet allah bir dese inanmam.
    Cernobil zamanında bakanlarımız çay içmişti. İnanmıyorum artık söylediklerine. İnsanlara bu kadar ızdırap çektirdiklerinden sonra güvenim kalmadı. Tarımda de...
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    smart1978 1 sa.
    Akkuyu icin provasini yapiyorlar anlasilan ... Nukleer de sizinti bile denilmeyecek :) ...
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Chagotta 59 dk. en beğenilen
    Cernobil zamanında bakanlarımız çay içmişti.
    İnanmıyorum artık söylediklerine. İnsanlara bu kadar ızdırap çektirdiklerinden sonra güvenim kalmadı. Tarımda devrim yaratan teknoloji
    girişimcisini tarımdan men eden zihniyet allah bir dese inanmam.
    Yanıtla +7
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    ashley j williams 1 sa.
    yarına kadar çıkacağını herhalde kimyasalın burada kalanı söylemiş.

    ne zamana kadar çıkar lan. çabuk söyle.
    yarına kadar çıkar abi.
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    smart1978 1 sa.
    Akkuyu icin provasini yapiyorlar anlasilan ... Nukleer de sizinti bile denilmeyecek :) ...
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    mfi 1 sa. smart1978
    herseyin altinda baska bir niyet okumasi olmasa sasardim zaten.
    3 Yanıt Yanıtla +2
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