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Meyve yağlarının şaşırtan faydaları

Meyve yağları, sindirim sistemine, cilt problemlerine ve tırnak sağlığına kadar pek çok konuda destekleyici bir rol üstlenmektedir. Peki meyve yağlarının faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır?
9 ay
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Meyve yağları, günümüzdeki en popüler alternatif tedavi uygulamaları arasında yer almaktadır. Meyve yağları, sindirim sistemine, cilt problemlerine ve tırnak sağlığına kadar pek çok konuda destekleyici bir rol üstlenmektedir. Peki meyve yağlarının faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır? Ayrıca taze meyve yağlarının faydaları yanında kurutulmuş meyvelerin yani fümigasyon işleminden geçmiş meyvelerin yağları da en az diğeri kadar fazladır. Hadi gelin birlikte bakalım...

Kayısı Yağı

Kayısı yağı, genellikle yaşlanmayı geciktirici etkisiyle bilinse de başka bilinmeyen yararları da vardır. Kayısı ve kayısı çekirdeği yağı tırnak bakımı için kullanılabilir. Tırnakların güçlenmesini sağlayarak, soyulmalarını ve kırılmalarını engellemektedir. Böylece daha sağlıklı bir görünüm vermektedir. Tırnak bakımınızı yaptıktan sonra bir parça pamuğa kayısı yağı dökerek, el ve ayak tırnaklarınıza sürebilirsiniz. Birkaç hafta içinde olumlu etkilerini görebileceksiniz.

Hindistan Cevizi Yağı

Meyve yağlarının yararları hakkındaki bilinçlenme artıkça, bu yağlar hayatımızda daha fazla yer almaktadır. Mesela; hindistan cevizi yağının popülerliği son yıllarda çok artış göstermiştir. Hindistan cevizi yağı, özellikle cilde olan etkisiyle ön plana çıkmakta ve makyaj temizleyici olarak da kullanılmaktadır. Bu yağın içeriğinde bulunan asitler, kötü kokuları engellemektedir. Bu nedenle bu yağ cilde roll-on olarak uygulanabilir.

 
Limon Yağı

Limon yağının ferahlatıcı ve canlandırıcı bir kokusu vardır. Bu koku insana zindelik hissi vermektedir. Uykusuz ve yorgun hissettiğiniz zamanlarda konsantrasyonunuzu yeniden toplamak ve nefesinizi açmak için, bir parça pamuğa limon yağı damlatarak koklayın. Yapılan araştırmalara göre turunçgillerin aroması psikolojiye iyi gelmektedir.

Böğürtlen Yağı

Meyve yağlarının yararları konusunda böğürtlen yağının yeri de ayrıdır. Böğürtlen yağı pek çok kozmetik ürüne eklenmektedir. Böğürtlen yağı, özellikle cilt temizliğinde canlandırıcı bir tonik etkisi sergilemektedir. Bir çay bardağı suyun içine birkaç damla böğürtlen yağı damlatılarak, bir pamuk yardımı ile cilde sürülebilir.

Çilek Yağı

Vazelinin içerisine birkaç damla çilek yağı ekleyerek, düzenli olarak ayak bakımı yapabilirsiniz. Bu karışım sayesinde ayak topuklarınızın yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Yine ayak parmak aralarına da masaj ile sürerek ayak kokusunu da giderebilirsiniz.

Avokado Yağı

Avokado yağı bütün cilt tipleri için uygun olan harika bir nemlendiricidir. Bu yağ, kollajen üretimini de arttırmaktadır. Böylece cildin kırışmasını da engellemektedir. Avokado yağı, cildin uzun süre nemli kalmasını sağlamaktadır. Piyasada bulunan en iyi nemlendirici kremlerden bile daha etkilidir.

 
Portakal Yağı

Portakal yağı; potasyum, fosfor, çinko, demir, magnezyum ve B, C, E vitaminleri açısından çok zengin bir yağdır. İç ve dış iltihapların giderilmesine yardım etmektedir. Portakal yağı, vücudu toksinlerden ayırarak sindirim sistemini de düzenlemekte ve hazım sorunlarına iyi gelmektedir. Haftada üç gün, bir bardak suyun içine birkaç damla portakal yağı damlatarak tüketebilirsiniz.
UYARI:
Meyve yağlarını elde etmek için soğuk pres yöntemi uygulanmalı ve organik meyveler kullanılmalıdır. Tüm meyvelerin içinde asit bulunmaktadır ve bu meyveler uygun olmadan kullanıldığı zaman ciltte tahribata neden olabilmektedir. Çoğu meyve yağının su ile seyreltilerek kullanılması gerektiğini unutmayın.


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