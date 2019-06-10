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Yarın tanıtılacak Mi Band 4 hakkında bildiğimiz her şey

Xiaomi’nin akıllı bilekliği Mi Band 4 için meraklı bekleyiş yarın sona eriyor. Sizler için bu haberimizde Mi Band 4 hakkında resmi olarak öğrenilen bilgileri ve diğer beklentileri derledik.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
9,2b
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Yarın tanıtılacak Mi Band 4 hakkında bildiğimiz her şey
Xiaomi’nin Mi Band serisi, giyilebilir aksesuar arayışında olanlar için önemli alternatiflerden biri. Temel akıllı saat fonksiyonlarını uygun fiyata sunan Mi Band, satış rakamlarıyla da başarısını tescilledi. Öyle ki açıklanan son rakamlara göre sadece ülkemizde bile 250 binin üzerinde aktif Mi Band kullanıcısı bulunuyor.

Mi Band serisinin geçmişi

Mi Band 1 ile başlayan macera benim de ilk giyilebilir aksesuarım olarak özel bir yere sahip. Ekransız bu modelde yalnızca adım sayınızı takip edebiliyordunuz. Bir de gelen bildirimlerde titreyerek üzerindeki ledlerini farklı renkte yakabiliyordu. Mi Band 2 ile büyük bir adım atıldı ve cihaz hem ekrana hem de kalp atış sensörüne kavuştu (Mi Band 1S’i araya katmazsak). 

Mi Band 2’deki büyük sıçrayış maalesef Mi Band 3’de görülmedi. 0.42 inçten 0.78 inçe büyüyen ekran ve su-toza karşı daha fazla dayanıklılık tabii ki yararlı olsa da kullanıcıların alışık olduğu büyük değişimler görülmedi. Belki de Mi Band 3 ismi yerine Mi Band 2S seçimi daha doğru olabilirdi. Mi Band 3 raflardaki yerini aldığında çoğu kullanıcı Mi Band 2’de kalmayı tercih etti. Bazıları ise farklı modellere yöneldi. Örneğin benim için Amazfit Bip, Mi Band 3’ün eksiklerini dolduran bir ürün oldu.

Yarın tanıtılacak Mi Band 4 hakkında bildiğimiz her şey
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Haberimizin ana konusu olan Mi Band 4 görünen o ki serinin sevenlerini kendisine geri çekecek. Belki de Mi Band 3’ün tanıtılmasının ardından fazla zaman geçmemesine rağmen, yeni modelin duyurulmasının sebebi de Mi Band 3’ün yeterince ilgi görmemesi olabilir.

Mi Band 4

Serinin en yeni modeli Mi Band 4 yarın düzenlenecek tanıtımla birlikte resmiyet kazanacak. Bazı görselleri sayesinde tasarımı ve teknik özellikleri konusunda halihazırda bilgimiz mevcut. Biz de sizler için resmi olarak öğrenilen bilgileri ve beklentileri derledik.

Renkli ekran, Bluetooth 5.0 ve sesli asistan

Mi Band 4’ü seri içerisinde ayrı bir yere taşıyan özelliği hiç şüphesiz renkli ekran olacak. 16 bin renk destekli bu ekran Mi Band 3’e kıyasla yüzde 39.9 daha büyük. Mi Band serisinde ilk defa gördüğümüz Bluetooth 5.0 bağlantı seçeneği de hem batarya performansını hem de bağlanabilirliği artıracaktır. Mi Band 3’de 110 mAh boyutunda olan batarya kapasitesi ise 135 mAh’e yükseliyor. Firma yöneticileri tarafından aktarılan bilgilere göre zaten hafta cinsinden hesaplanan pil ömrü daha da artacak.

Yarın tanıtılacak Mi Band 4 hakkında bildiğimiz her şey
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Renkli ekranın ilk katkısı kişiselleştirme noktasında. Mi Band 4 ile farklı saat arayüzlerinden istediğinizi seçebileceksiniz. Ayrıca renkli ekranın cihazın fonksiyonelliğine yapacağı katkıları da unutmamak gerek. Mi Band serisinde ilk defa göreceğimiz telefonda çalan şarkıyı kontrol etme özelliği buna örnek olarak verilebilir. Firmanın aklında mutlaka farklı kullanım senaryoları da bulunuyordur.
Yarın tanıtılacak Mi Band 4 hakkında bildiğimiz her şey
Diğer bir özellik ise sesli asistan. Xiaomi’nin kendi XiaoAI sesli asistanı cihazı daha kullanışlı bir hale getirecektir. Henüz detayları bilinmese de sesli asistanın gelmesi Mi Band 4’e mikrofon ekleneceği anlamına geliyor olabilir. Mi Band 4’ün aynı önceki modelde olduğu gibi NFC özelliği bulunan üst modeli olacak. Yine Xiaomi yöneticilerinin paylaştığı bilgilere göre farklı ödeme yöntemleri için cihazın şimdiden hazır olduğu söylendi.

Huangshang No.1 yongası

İsmi fazla bilinmese de Mi Band serisi, Huami ismindeki firmayla yapılan ortaklaşa çalışma sonucu üretiliyor. Amazfit markası altında kendi giyilebilir aksesuarları olsa da Huami, her zaman Xiaomi ile birlikte anılıyor. Yine Huami tarafından geliştirilecek Mi Band 4’de firmanın kendi yongası olan Huangshang No.1’in kullanılması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm, ARM alternatiflerine yatırımı arttırıyor"

Huangshang No.1 yongasını özel kılan nokta RISC-V tabanlı olması. RISC-V’yi bilmeyenler için ARM’ın açık kaynak alternatifi olarak nitelendirebiliriz. RISC-V hakkında detaylar için bu bağlantıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz. Geçtiğimiz sene içerisinde tanıtılan Huangshang No.1, dünyanın dahili yapay zeka sinir ağı bulunan ilk giyilebilir cihaz yongası. İçerisinde ECG, ECG Pro, kalp atışı anormalliklerini izleme gibi sağlık tabanlı yapay zeka motorları bulunuyor.

Yarın tanıtılacak Mi Band 4 hakkında bildiğimiz her şey
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Mi Band 4’ün milyonlarca satacağı şimdiden bilindiği için Huangshang No.1 yongası geniş çaplı bir teste tutulacak diyebiliriz. Özellikle Huawei’nin ABD yaptırımları sonrasında ARM ile yaşadıkları düşünülünce RISC-V gibi açık kaynak çözümler Çinli firmalar için büyük önem arz ediyor.

Etkinlik yarın

Mi Band 4’ün tüm teknik özelliklerine yarın ulaşacağız. Özellikle renkli ekran dolayısıyla akıllı bilekliğinin fiyatının bir miktar artması bekleniyor. Tahminler ise 28-43 dolar arasında değişiyor. Şimdilik net bir şey söylemek maalesef mümkün değil.

Yarın tanıtılacak Mi Band 4 hakkında bildiğimiz her şey
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Xiaomi’nin yarınki etkinlikte, çoğu akıllı mutfak gereçleri olmak üzere altı farklı ürün daha duyurması bekleniyor. Firma sürpriz yaparak bunların haricinde bir ürün de tanıtabilir. Ancak şimdilik etkinliğin yıldızı Mi Band 4 olacak gibi duruyor. DonanımHaber’i takipte kalarak yarınki etkinlik ve Mi Band 4 hakkında tüm detayları anında öğrenebilirsiniz.

Kaynaklar 

Dipnot: Haberde kullanılan görseller firma tarafından paylaşılan resmi basın görselleridir. Sızıntı değildir.

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interwap 1 hf. en beğenilen
Editör arkadaşı detaylı anlatımı, paylaştığı kaynaklar ve görseller için açıklaması için teşekkürlerimi sunarım.
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miyavlayankirpi 1 hf.
Ülkemizde ne zaman satışa sunulur sizce?
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Cihan 1 hf.
Global versiyon da mikrofon ve hoparlör olmaması kötü
3 adet versiyon içinde 1 tanesi
Global not nfc and speak
China not nfc and speak
China Nfc and speak
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Şıh Hazretleri 1 hf. Cihan
Bunlardaki Global ile China versiyon arasında kullanıma etki edecek bir şey var mı? O zaman Aliexpress'ten almak daha mantıklı olacak
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ganficover 1 hf.
Oha beklediğim haber formatı. Çok güzel yazı olmuş. Devam...
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alpgiray50 1 hf.
Miband 2 90-110 tl idi. Sen çin malı 50-100 tl lik saati piyasaya salıp 300 tl çekersen tabi zıplama hoplama olmaz. Bu renkli arkideşi de 400-500 e dersen kimse almaz.
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Recepali55 1 hf.
Saat çıktı.
Çok güzel
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interwap 1 hf. en beğenilen
Editör arkadaşı detaylı anlatımı, paylaştığı kaynaklar ve görseller için açıklaması için teşekkürlerimi sunarım.
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Allons-y 1 hf.
Bu mi band 4 hakkında bu forumda gördüğüm beşinci haber filan galiba. Üstelik daha tanıtılmadı bile alet. Mi band 3 kullanıcısıyım bu kadar gündem olmasını çözemedim açıkçası.
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DH Misafiri 1 hf.
fiyat olarak farklı sitelerde 58 $ civarı rakamlar telaffuz ediliyor ama sizin yazdığınız gibi max 43 $ civarında kalırsa gayet başarılı olur ve yine çok ciddi satış rakamlarına ulaşır.
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Kefelon 1 hf. DH Misafiri
Merhaba,
Fiyat konusu gerçekten çok belirsiz. Kendim tahmin yürütmek istemedim. Daha öncesinde bir haberde bu fiyat bandının duyumları alınmıştı. 299 Yuan (yani 43) doları geçmeyecek tarzında. Ama yarın olana kadar net bir şey söyleyemeyeceğiz sanırsam. Yükseleceği biliniyor ama ne kadar yükselecek orası çok havada. 58 dolar olmaz umarım :)
Teşekkürler.
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LGatakan 1 hf.
Huami'nin yapacağı en güzel hamle Saf WearOS 2.2 ile çalışan hızlı ve stabil bir saat olurdu.
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